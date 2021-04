Samsung Pro-Shield voor Galaxy smartwatches en smartphones Na ‘Armor Frame’ deponeert Samsung nu ook de naam ‘Pro-Shield’. Hierbij wordt gerefereerd naar een frame voor smartphones en smartwatches.

Samsung lijkt voornemens te zijn om haar vouwtelefoons beduidend robuuster en duurzamer te maken dan voorheen. Enige tijd geleden ontdekte LetsGoDigital een trademark van Samsung Electronics voor de naam ‘Armor Frame’, wat erop lijkt te duiden dat Samsung een sterker smartphone frame in de maak heeft. Vermoedelijk bedoelt voor de opvouwbare smartphone modellen die in de tweede helft van 2021 verwacht wordt, de Galaxy Z Fold 3 en de Galaxy Z Flip 3.

In de tussentijd heeft Samsung nog een handelsmerk aangevraagd, die hiermee in verband lijkt te staan. Het gaat om de benaming ‘Pro-Shield’.

Samsung Pro-Shield frame voor smartphones en smartwatches

Op 27 april 2021 heeft Samsung Electronics een aanvraag ingediend bij de United Kingdom Intellectual Property Office (UK IPO) voor de naam ‘Pro-Shield’. Het handelsmerk is gecategoriseerd als Class 9, met als omschrijving: ‘smartphones; smartphone frames; smartwatches; smartwatch frames’.

Samsung Pro-Shield trademark description: ‘smartphones; smartphone frames; smartwatches; smartwatch frames’.

Opnieuw wordt er duidelijke melding gemaakt van een smartphone frame, net zoals het geval was bij Armor Frame. Het blijft echter onbekend hoe Pro-Shield zich verhoudt ten opzichte van het Armor Frame. Wellicht gaat het om een extra laag die het frame robuuster moet maken, om zodoende het toestel extra kras- en valbestendig te maken.

Het lijkt in ieder geval niet om een case of hoesje te gaan, maar vast onderdeel te worden van het frame. ‘Cases’ worden namelijk separaat benoemd bij een trademark aanvraag, ditmaal wordt er echter uitsluitend melding gemaakt van een ‘frame’.

Opvallend genoeg wordt ditmaal ook de categorie smartwatches benoemd. Mogelijk dat Samsung de in ontwikkeling zijnde frame-technologie ook wil gaan toepassen voor haar wearable line-up.

Het ligt in de lijn der verwachtingen dat Samsung in de tweede helft van 2021 een nieuwe smartwatch zal aankondigen, in de vorm van een Samsung Galaxy Watch 4. Naar verwachting wordt dit de eerste smartwatch van Samsung die draait op het Google Wear OS, in plaats van Tizen.

Zijn voorganger, de Galaxy Watch 3, werd in augustus aangekondigd. Het is zeker niet ondenkbaar dat de Watch 4 gelijktijdig met de Galaxy S21 FE wordt uitgebracht. Een maand eerder, in juli, worden de tweetal opvouwbare smartphones van Samsung al verwacht.

Samsung lijkt dit jaar extra aandacht te willen besteden aan de duurzaamheid van haar opvouwbare smartphones, waarbij ongetwijfeld de nadruk zal liggen op de duurdere Galaxy Z Fold 3. Afgelopen jaar heeft Samsung voor het eerst UTG technologie toegepast, een ultra dun laagje glas dat het scherm extra krasbestendig maakt. Ditmaal lijkt Samsung voornemens te zijn om het hele frame aan te passen en te verbeteren.

De komende maanden zal er ongetwijfeld meer duidelijk worden omtrent de Samsung Galaxy Watch 4 smartwatch en de Galaxy Z Fold 3 en Z Flip 3 vouwtelefoons.

Bekijk hier de aanvraag voor Samsung Pro-Shield.