Samsung Galaxy Z Flip 3 Thom Browne Edition Exclusief: Samsung zal ook een Limited Edition model uitbrengen van de Galaxy Z Flip 3, in samenwerking met fashion designer Thom Browne uit New York.

Hoewel het nog ruim een maand duurt alvorens Samsung de nieuwe Galaxy Z Fold 3 en Galaxy Z Flip 3 zal aankondigen, is er inmiddels al veel bekend omtrent de verwachte opvouwbare smartphones van Samsung. Van beide modellen zijn de afgelopen periode al veel details online verschenen, zowel in de vorm van technische specificaties als product afbeeldingen, waarop het vernieuwde design te zien is. Vermoedelijk zal er echter nóg een model geïntroduceerd worden, waar tot op heden nog geen informatie over online is verschenen; de Samsung Galaxy Z Flip 3 Thom Browne Edition.

Afgelopen jaar werd gelijktijdig met de Galaxy Z Flip een Limited Edition aangekondigd die in samenwerking met het Amerikaanse modemerk Thom Browne is ontworpen. Inmiddels heeft LetsGoDigital vernomen dat Samsung vanwege het enorme succes opnieuw een Limited Edition zal uitbrengen van de verwachte clamshell telefoon. Deze speciale editie zal wederom in samenwerking met de fashiondesigner uit New York worden vormgegeven.

Het ligt in de lijn der verwachtingen dat er ook een Galaxy Z Fold 3 Thom Browne edition zal worden aangekondigd, deze informatie hebben we echter nog niet bevestigd gekregen. Daarom beperken we ons in deze publicatie tot de Flip variant.

Samsung Z Flip 3 Thom Browne

Om vast een blik vooruit te werpen op de Galaxy Z Flip 3 Thom Browne edition heeft de Italiaanse grafisch designer Giuseppe Spinelli, aka Snoreyn, een 3D visualisatie gemaakt met als uitgangspunt de verwachte Z Flip 3 en de reeds beschikbare Z Flip Thom Browne editie. De 4K en 8K renders zijn uitsluitend bedoelt ter illustratie en kunnen afwijken van het eindproduct.

Het door Giuseppe ontworpen model beschikt over een mat grijze behuizing. De kenmerkende driekleurige rood/wit/blauwe streep is uiteraard ook in het vernieuwde design opgenomen. Deze loopt over de gehele achterzijde tot aan het camerasysteem.

In tegenstelling tot het voorgaande model krijgt de Samsung Z Flip 3 een dual-tone ontwerp, waarbij de camera en het coverscherm voorzien worden van een zwarte glasplaat – ongeacht de kleurvariant. Zodoende dat de rood/wit/blauwe bies ditmaal iets minder ver doorloopt. Vanzelfsprekend is ook het logo van Thom Browne in het ontwerp opgenomen.

De klassieke en stijlvolle smartphone zal hoogstwaarschijnlijk geleverd worden met een reeks andere bijpassende Galaxy producten – denk aan de Galaxy Watch 4 en de Galaxy Buds 2 oordopjes. Beide producten worden gelijktijdig met de opvouwbare smartphones verwacht. Al deze producten tezamen worden in een luxe verkoopverpakking geleverd.

Logischerwijs wordt niet alleen het exterieur aangepast. Hoewel de functies van de Limited Edition uitvoering identiek zullen zijn aan de reguliere Samsung Z Flip 3, zullen er wel softwarematige aanpassingen gedaan worden. Zo werd het voorgaande model geleverd met speciale app pictogrammen die in een klassiek lettertype werden weergegeven.

Daarnaast werden er speciale thema’s voorgeïnstalleerd, er werden exclusieve Thom Browne wallpapers ter beschikking gesteld en gebruikers kregen toegang tot een exclusieve Thom Browne app. Zelfs de geluidssignalen werden aangepast. Ook voor de bijgeleverde Watch werden unieke watch faces ontworpen.

Wie is Thom Browne?

Voor diegene die niet bekend zijn met het merk, Thom Browne is een Amerikaanse fashion ontwerper uit New York. In het begin van zijn carrière heeft Browne onder andere gewerkt voor Giorgio Armani en Ralph Lauren. In 2007 heeft de designer zijn eigen label gelanceerd, voor mannenkleding.

Sindsdien is de collectie stevig uitgebreid, naast vrouwenkleding en kinderkleding ontwerpt en produceert het New Yorkse fashionbedrijf ook accessoires zoals tassen, zonnebrillen, schoenen en ook bijpassende sokken ontbreken niet in het assortiment.

Tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2020 heeft Thom Browne ook een sjaal gemaakt voor Joe Biden’s ‘Believe in Better’ modecollectie. De totale collectie omvatte designs van 18 andere Amerikaanse modeontwerpers. De opbrengsten zijn gedoneerd aan het campagneteam van Biden.

Voor de Samsung Z Flip vouwtelefoon heeft het bedrijf ook enkele accessoires uitgebracht, waaronder een donkergrijze Galaxy Z Flip phone holder die de gebruiker op stijlvolle wijze om z’n nek kan hangen. De Thom Browne phone holder is gemaakt van kalfsleer, deze unieke accessoire is nog altijd verkrijgbaar voor €910.

Mogelijk dat deze nek-accessoire ook bruikbaar zal zijn voor de Z Flip 3. Het formaat van het 6,7” flexibele scherm blijft qua afmetingen in ieder geval gelijk. Wel zullen de schermranden iets kleiner worden, wat vermoedelijk ook zal betekenen dat de totale afmetingen iets kleiner zijn.

Vernieuwde features en specificaties

Uiteraard zijn de kleinere schermranden niet het enige wat gaat veranderen. Een belangrijke verbetering van de Galaxy Z Flip 3 ten opzichte van het voorgaande model wordt de 120Hz refresh-rate. Bij de originele Z Flip was de refresh-rate nog gelimiteerd tot 60Hz.

Daarnaast heeft Samsung haar UTG technologie verder door ontwikkelt, in samenwerking met Corning. Dat zou moeten resulteren in nog sterker ultra-dun glas. Ook lijkt de vouwtelefoon voor het eerst voorzien te worden van een IP-rating, wat het toestel beter bestand zal maken tegen stof- en water.

Een andere belangrijke verbetering, het cover-scherm zal ditmaal groter worden uitgevoerd – dit was een 1,1” display en zal bij het nieuwe model 1,83” worden. Even werd er gedacht dat het om een Always On Display (AOD) zou gaan, zoals we kennen van de meeste vlaggenschip smartphones van Samsung. Toch lijkt dit niet het geval te zijn bij de Z Flip 3, zo werd afgelopen week gemeld via Twitter door Super Roader – een oud werknemer van de Samsung Electronics Wireless Business Department in Zuid-Korea.

De dual camera configuratie lijkt gehandhaafd te worden, hoewel er wel software optimalisaties zullen worden doorgevoerd. Vermoedelijk worden dezelfde 12 megapixel groothoek- en ultragroothoek camera’s ingezet als bij de Samsung Galaxy S21. Hetzelfde geldt ook voor de 10 megapixel punch-hole selfiecamera.

Vanzelfsprekend zal de Z Flip 3 ook worden voorzien van nieuwe hardware. Waarschijnlijk wordt er gebruik gemaakt van de Qualcomm Snapdragon 870 SoC. De nog krachtigere Snapdragon 888 blijft voorbehouden aan de nog duurdere en nog geavanceerdere Z Fold 3. Vermoedelijk blijft de geheugen configuratie identiek; 8GB RAM / 256GB ROM.

Uit de doos zal de vouwbare telefoon draaien op het Android 11 besturingssysteem in combinatie met de One UI 3.1 gebruikersinterface. Eén van de voordelen van dit OS is de ondersteuning voor Wireless DeX on PC. Zo kun je de smartphone gebruiken als PC, zonder dat je daarvoor een DeX Station of DeX Pad nodig hebt. Wireless Dex kun je ook gebruiken om een draadloze verbinding met je smart TV te leggen, via WiFi. Sinds een maand of vier is deze software update overigens ook beschikbaar voor de Z Flip 4G / 5G.

Nieuw wordt de dual-tone kleurstelling, die het toestel extra onderscheidend vermogen zal geven. Samsung zal tevens verschillende nieuwe kleuren beschikbaar stellen. Standaard zal de Flip 3 in vier kleuren worden uitgebracht (zwart, violet, beige en groen), daarnaast worden er nog 4 extra kleuren verwacht (grijs, wit, blauw en roze) – mogelijk dat deze exclusief via de website van Samsung ter beschikking worden gesteld. Daarnaast is het goed mogelijk dat niet alle kleuren in alle landen gevoerd zullen worden.

Verwachte prijs van de Galaxy Z Flip 3 Thom Browne editie

Hoewel de Samsung Galaxy Z Flip 3 uitgerust wordt met verschillende nieuwe features lijkt de prijs ditmaal lager uit te vallen. De Flip kreeg afgelopen jaar een adviesprijs van €1.500 – dat gold zowel voor het 4G model als het later uitgebrachte 5G model. De adviesprijs van de Flip ligt aanzienlijk lager dan die van de Fold, die voor €2.000 in de markt werd gezet. Mede daardoor kon het clamshell model rekenen op indrukwekkende verkoopcijfers.

Deze strategie lijkt Samsung bij het nieuwe model door te willen zetten. Sommige rapporteren dat de Zuid-Koreaanse fabrikant voornemens is om een prijsdaling van maar liefst 30% door te voeren – dit klinkt echter wel erg rooskleurig. Desalniettemin lijkt het nieuwe model een lagere prijs te krijgen dan het origineel, wat natuurlijk goed nieuws is. Mogelijk resulteert dit in een prijsreductie van zo’n €200 tot €300.

Logischerwijs zal een lagere verkoopprijs er ook toe resulteren dat de Limited Edition aantrekkelijker geprijsd wordt. De prijs van de vorige Thom Browne uitvoering werd vastgesteld op een kleine $2,500 USD. Ter vergelijking, het reguliere model kreeg in de VS een prijs van $1,400. Uiteraard zit het prijsverschil van ruim 78% niet alleen in de Special Edition uitvoering, maar ook in de extra meegeleverde accessoires – in de vorm van een Galaxy Watch en Galaxy Buds oordopjes.

Het Limited Edition model werd in een beperkt aantal landen verkocht; de VS, Zuid-Korea, UK, Italië, Frankrijk, China, Hong Kong en Japan. Hoewel Samsung geen exacte verkoopaantallen heeft bekend gemaakt, verliep de verkoop van de Thom Browne editie dusdanig goed dat deze speciale variant binnen een dag volledig was uitverkocht – in Amerika en Zuid-Korea ging het zelfs om enkele uren. Met als resultaat dat het toestel nog voor de officiële release op de tweedehands markt verscheen, waar exorbitant hoge prijzen werden gehanteerd – tot wel 3x de originele verkoopprijs.

Nog even terugkomend op de verkoopaantallen, van de Galaxy Z Fold 2 Thom Browne editie heeft Samsung wel kenbaar gemaakt om hoeveel exemplaren het ging, van dat model zijn er wereldwijd 5.000 verkocht – eveneens in een recordtempo.

Het blijft vooralsnog onbekend of Samsung ditmaal inzet op hogere verkoopvolumes. Het blijft ten slotte een Limited Edition uitvoering, waarvan er slechts een beperkt aantal gefabriceerd zullen worden. Bovendien zijn de spraakmakende krantenkoppen vanuit marketing oogpunt ook wat waard; ‘Samsung Thom Browne editie binnen enkele uren uitverkocht’.

Samsung Unpacked 2021: Galaxy Z Flip 3 introductie

Verwacht wordt dat Samsung in augustus een groots Galaxy Unpacked evenement zal opzetten, om de nieuwe producten officieel te introduceren. Online zijn alle mogelijke data in augustus al genoemd. Afgelopen maand suggereerde LetsGoDigital dat woensdag 11 augustus de meest waarschijnlijke datum is. Deze introductiedatum lijkt inmiddels bevestigd te zijn door Samsung Electronics.

Hoogstwaarschijnlijk zullen de nieuwe producten eind augustus officieel in de verkoop gaan. Mogelijk dat de Limited Edition variant iets later wordt uitgebracht dan het standaard model.

Overigens, in eerste instantie werd gedacht dat de Galaxy S21 FE tijdens hetzelfde event aangekondigd zal worden. Maar vanwege chiptekorten zal de release van deze smartphone worden uitgesteld. Mogelijk tot oktober, dan zou het toestel nog altijd in pas lopen met vorig jaar. De S20 FE werd namelijk ook pas in oktober geïntroduceerd.

