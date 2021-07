Galaxy S21 FE 5G de nieuwste S-serie smartphone van Samsung Samsung introduceert binnenkort een betaalbare Fan Edition binnen de S21 line-up. Lees hier meer over de specs, prijs en release van de Galaxy S21 FE.

Toon pagina inhoud

Vorig jaar wist Samsung menigeen te verrassen met de introductie van de Galaxy S20 FE (Fan Edition). Als goedkoopste telg binnen de Galaxy S-serie levert deze smartphone veel high-end functies tegen een schappelijke prijs. Het toestel werd dan ook een regelrechte verkoop hit. Rond augustus wordt z’n opvolger verwacht, de Galaxy S21 FE 5G (SM-G990B). Zal Samsung opnieuw weten te verrassen of zal de Fan Edition dit jaar een beduidend minder goede prijs/kwaliteit verhouding leveren?

Naarmate de tijd verstrijkt wordt er steeds meer bekend omtrent het vierde model binnen de S-serie 2021 line-up. De Fan Edition zal naast de Galaxy S21, de S21 Plus en de S21 Ultra gevoerd worden, het wordt de goedkoopste uitvoering. Verwacht wordt dat het nieuwe model rond augustus zal arriveren. Zodoende zit er nog precies een half jaar tussen de release van de S21 FE en de in januari 2022 verwachte Samsung Galaxy S22 serie.

Samsung S21 FE release datum

Over de introductiedatum bestaat echter nog enige onduidelijkheid. Er wordt al lange tijd vanuit gegaan dat Samsung in augustus 2021 een groots Galaxy Unpacked evenement zal organiseren, om de nieuwe Galaxy Z Fold 3 en Galaxy Z Flip 3 te introduceren. Gelijktijdig met de tweetal opvouwbare smartphones zou Samsung ook de Galaxy S21 FE willen aankondigen, evenals de Galaxy Watch 4 smartwatch en de Galaxy Tab S8 (Plus) tablets.

Afgelopen maand verscheen echter onverwachts een Koreaanse publicatie online op The Elec waarin gesteld werd dat de productie van de Samsung S21 FE is uitgesteld, wegens chiptekorten. Het leek een aannemelijk verhaal, toch duurde het niet lang voordat het artikel offline werd gehaald. Ondertussen zette het Amerikaanse zakenmedium Bloomberg een publicatie online, waarin deze bewering teniet wordt gedaan. “While we cannot discuss details of the unreleased product, nothing has been determined regarding the alleged production suspension,” zo meldde een Samsung woordvoerder tegenover Bloomberg.

Desalniettemin lijkt Samsung wel degelijk te kampen met serieuze productieproblemen. Zo meldde Twitteraars Roland Quandt en Ice Universe onlangs via Twitter nog geen enkel signaal te hebben opgevangen dat de productie is aangevangen – wat je wel zou verwachten als de release voor augustus gepland staat. Het is dan ook zeker niet ondenkbaar dat de productie van de S21 Fan Edition wel doorgang zal vinden, maar later dan initieel gepland.

Het Galaxy Unpacked event zal ergens in augustus plaatsvinden, mogelijk op woensdag 11 augustus 2021. Of de S21 FE ook haar opwachting zal maken tijdens dit evenement zullen we nog even moeten afwachten, vermoedelijk zal Samsung de introductie met zo’n twee maanden uitstellen – tenslotte ging de S20 FE ook pas in oktober in de verkoop.

Vier frisse kleuren

Normaliter volgt de product release een week of twee na de officiële introductie. Dat wil je echter niet zeggen dat je het nieuwe model dan pas kunt kopen, want de preorder periode gaat doorgaans zo’n twee dagen na de officiële introductie van start. Afgezien van de introductie- en releasedatum, is er inmiddels ook de nodige informatie online verschenen omtrent de prijs en de beschikbare kleuren.

Samsung lijkt de Galaxy S21 FE uit te willen brengen in vier kleuren. Het gaat om grijs, wit, violet en groen, zo meldde Ross Young enige tijd geleden via Twitter. De groene kleurstelling wordt geheel nieuw. Onlangs verscheen er ook een afbeelding van de Galaxy Z Flip 3 online, waarin dezelfde vier kleuren getoond werden.

Om de nieuwe line-up van Samsung te visualiseren heeft in-house designer Giuseppe Spinelli, aka Snoreyn, een nieuwe reeks product renders gemaakt in 8K resolutie van de vermeende Galaxy S21 FE, in alle vier de verwachte kleuren. Qua design lijkt het toestel in grote mate op de reeds in maart door Giuseppe ontworpen S21 Fan Edition. De flitser is ditmaal echter buiten het cameraeiland geplaatst. In tegenstelling tot de andere S21 modellen wordt de camera in dezelfde kleur gegoten als het achterpaneel.

Mogelijkerwijs stelt Samsung via haar website ook nog enkele exclusieve kleuren beschikbaar. Zo werd de S20 FE ook uitgebracht in 4 standaard kleuren (mintgroen, blauw, rood en roze), daarnaast waren er via de site van Samsung nog twee exclusieve kleurvarianten te bestellen; oranje en wit.

Verwachte functies en specificaties

Voordat we verder ingaan op de prijs, zullen we eerst de verwachte features omschrijven. Afgelopen jaar koos Samsung ervoor om de S20 FE te voorzien van een plat display met een Full HD resolutie en een plastic achterzijde. Een gewaagde beslissing die niet verkeerd uitpakte.

Deze trend werd dan ook doorgezet bij de S21. Dit roept natuurlijk de vraag op; welke concessies zal Samsung ditmaal doen om de Fan Edition goedkoper in de markt te kunnen zetten dan het basismodel?

Verwacht wordt dat het nieuwe model ietsje kleiner wordt dan vorig jaar. Het toestel krijgt waarschijnlijk een 6,4-inch Super AMOLED display met een Full HD+ resolutie. De 120Hz refresh-rate blijft vermoedelijk gehandhaafd, het gaat echter niet om een variabele refresh-rate zoals wel het geval is bij de andere S21 modellen. Qua displaygrootte valt het FE model tussen de S21 (6,2”) en de S21+ (6,7”). Logischerwijs zal er opnieuw voor een plat display en een kunststof achterzijde worden gekozen. Daarnaast zal de mobiele telefoon een IP68-classificatie krijgen voor stof- en waterbestendigheid.

Onder de motorkap zal de snelle Qualcomm Snapdragon 888 / Samsung Exynos 2100 chipset worden geplaatst, met geïntegreerde 5G modem. Vermoedelijk worden er twee geheugenvarianten beschikbaar gesteld: 6GB / 128GB en 8GB / 256GB. Of het geheugen nog uitbreidbaar zal zijn is zeer de vraag. De S21 biedt namelijk niet langer ondersteuning voor een geheugenkaart. Het is zeker niet ondenkbaar dat deze verandering ook wordt doorgevoerd bij de Fan Edition.

Het nieuwe Galaxy S-serie model zal uit de doos draaien op het Android 11 besturingssysteem, waar de One UI 3 gebruikersinterface overheen wordt geplaatst. Over updates hoef je je geen zorgen te maken, Samsung biedt tegenwoordig drie jaar OS updates en 4 jaar beveiligingsupdates.

Op accugebied worden er geen revolutionaire veranderingen verwacht, de 4.500 mAh batterij blijft waarschijnlijk gehandhaafd. Het blijft nog wel even de vraag of Samsung bij de Fan Edition een oplader zal meeleveren. De andere S21 smartphones worden namelijk geleverd zonder oplader en zonder oordopjes. Samsung heeft reeds te kennen gegeven deze nieuwe trend door te willen zetten, uit milieuoverwegingen. Zo wordt ook de onlangs geïntroduceerde Galaxy Tab S7 FE tablet zonder lader geleverd.

Op cameragebied zijn de S21 / S21+ minimaal veranderd dit jaar. We verwachten dan ook geen grote veranderingen bij de S21 FE. Mogelijkerwijs betekent dit dat het nieuwe model opnieuw een triple camera krijgt, bestaande uit een 12 megapixel groothoekcamera, een 12 megapixel ultragroothoekcamera en een 8 megapixel telefoto camera.

Sommige hopen dat de Fan Edition dezelfde (hoofd-)camera krijgt als de S21. Dit lijkt echter onwaarschijnlijk, ten slotte moet Samsung ruimte houden om het FE model goedkoper in de markt te zetten dan het basismodel. Er zijn al zoveel functies die overeenkomen. Komend jaar worden er wel grote camera-updates verwacht voor de Samsung Galaxy S22 serie, wat later dat jaar vermoedelijk ook zal resulteren in een camera upgrade voor de Galaxy S22 FE. Zover is het echter nog niet.

Aangezien Samsung zich met de Fan Edition richt op jongeren, zal er wel extra aandacht worden besteed aan de selfiecamera. Hoewel de S21 en S21+ beide over een magere 10 megapixel front-camera beschikken, zal de S21 FE hoogstwaarschijnlijk voorzien worden van een 32 megapixel selfiecamera – net zoals bij de S20 FE.

Wat gaat de Samsung Galaxy S21 FE kosten?

Samsung Nederland heeft dit jaar verschillende ingrijpende veranderingen doorgevoerd binnen de S-serie line-up. Zo werd de introductieprijs van de S21 voor het eerst sinds jaren naar beneden bijgesteld. Het toestel kreeg een vanaf prijs van €850 – dat is €150 goedkoper dan de S20 5G kostte ten tijde van de lancering.

Kijkende naar de Samsung S20 FE (128GB), dit model kreeg afgelopen jaar een aantrekkelijke adviesprijs van €650 voor het 4G model en € 750 voor de 5G variant. Genoemde prijzen zijn voor een simlockvrij, los toestel. Uiteraard zijn de Samsung smartphones ook verkrijgbaar met abonnement, waarbij doorgaans een lagere toestelprijs wordt gehanteerd.

Zuid-Koreaanse media rapporteerde onlangs dat de S21 FE omgerekend zo’n €100 goedkoper zal worden, ten opzichte van vorig jaar. Het blijft echter nog even de vraag of we in Europa zo’n zelfde prijsdaling mogen verwachten. Als het geheugenkaartslot, de oplader en de oordopjes inderdaad achterwege gelaten worden, dan kan het maar zo zijn dat Samsung besluit om de S21 FE 5G voor dezelfde prijs in de markt te zetten als de S20 FE 4G vorig jaar – wat een voordeel zou betekenen van €100. Dit jaar wordt er namelijk geen 4G model meer verwacht. Op deze wijze zou de Fan Edition toch toegankelijk blijven voor een breed publiek.

Note to editors : The 8K product renders in this publication are created by graphic designer Giuseppe Spinelli (aka Snoreyn). The copyrighted images are based on the latest leaks and are for illustrative purposes only. This product is not for sale. Feel free to use the images on your own website, please be so respectful to include a source link into your publication.