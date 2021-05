Samsung Z Flip 3 video: De opvouwbare Galaxy smartphone! Nieuw tweekleurig design van de Galaxy Z Flip 3 opvouwbare telefoon wordt getoond in spraakmakende video. Met groter coverscherm en dual camera.

Toon pagina inhoud

Het zal je vast niet zijn ontgaan, afgelopen week is er promotiemateriaal online verschenen waarop zowel de Samsung Galaxy Z Flip 3 als de Galaxy Z Fold 3 stond afgebeeld. Samsung nieuwe opvouwbare smartphones worden pas in de zomer van 2021 verwacht, toch zijn er inmiddels al heel wat details bekend van beide modellen. In deze publicatie beperken we ons tot het nieuwe clamshell model – die geen ‘Z Flip 2‘, maar ‘Z Flip 3’ genoemd zal worden.

Afgelopen week publiceerde LetsGoDigital al een serie 8K renders van de Galaxy Z Flip 3, op basis van het gelekte design. Inmiddels heeft de Nederlandse grafisch designer Jermaine Smit -aka Concept Creator– ook een indrukwekkende YouTube videoanimatie gemaakt waarin de verwachte clamshell van Samsung van alle kanten getoond wordt.

Opvolger Z Flip krijgt tweekleurig design met groter coverscherm

Opvallend is het tweekleurige ontwerp, dat we ook kennen van de Google Pixel smartphones. Ook bij de eerder dit jaar gelanceerde Galaxy S21 serie werd al zo’n zelfde kleurdifferentiatie toegepast tussen het achterpaneel en het camerasysteem. Bij de Galaxy Z Flip3 heeft het two-tone ontwerp een bijkomende functie, want ook het 1,83” cover-display is in het glimmende zwarte gedeelte opgenomen. Zodra het scherm aanspringt, bijvoorbeeld bij een binnenkomende oproep of berichtje zal deze extra goed zichtbaar zijn.

Zoals al werd verwacht wordt het coverscherm groter dan voorheen. De originele Z Flip beschikte over een 1,1” cover-display, waar beduidend minder content op getoond kon worden. Toch hoopte velen op een nog groter secundair display, zoals we die kennen van de Motorola Razr. Want ook met een 1,83” scherm zal toch nog vaak de behoefte bestaan om het toestel open te vouwen. Desalniettemin zal het grotere scherm wel een uitkomst bieden, ook bij het maken van selfies.

De Flip werd afgelopen jaar uitgerust met een 12 megapixel dubbele camera, die horizontaal van elkaar gepositioneerd werd. Bij het nieuwe model kiest Samsung opnieuw voor een Dual Camera setup. De lenzen worden ditmaal echter onder elkaar geplaatst, waardoor er voldoende ruimte overblijft voor het grotere coverscherm, bovendien past het goed in het nieuwe tweekleurige ontwerp. Verwacht wordt dat het camerasysteem in grote mate gelijk zal blijven aan het huidige model.

Sla je de Samsung Z Flip 3 open, dan ontvouwt zich een prachtig 6,7-inch flexibel scherm. De Full HD+ displayresolutie wordt waarschijnlijk gehandhaafd, wel lijkt de refresh-rate verhoogd te worden naar 120 Hertz. Zodoende worden bewegende beelden nog mooier weergegeven, ook bij het scrollen komt een hoge verversingssnelheid goed van pas.

De nieuwe clamshell smartphone van Samsung zal opnieuw over een punch-hole camera beschikken. Vermoedelijk wordt dezelfde 10 megapixel beeldsensor ingezet. Op dit vlak zal de Flip 3 duidelijk verschillen ten opzichte van de Fold 3, want laatstgenoemde wordt naar verwachting Samsung’s allereerst smartphone met een under-screen camera – waardoor er helemaal geen gat of inkeping in het scherm gemaakt hoeft te worden.

Tot dus ver lijken de wijzigingen ten opzichte van vorig jaar matig. Het coverscherm wordt iets groter, de refresh-rate wordt verhoogd, maar er worden verder geen significante veranderingen verwacht op het gebied van de display of de camera set-up. Ook de accucapaciteit van 3.300 mAh lijkt gelijk te blijven, hetzelfde geldt voor de snellaadfunctionaliteit (15W).

De opvouwbare smartphone wordt steviger en duurzamer

Samsung lijkt echter een ander focuspunt te hebben voor de Galaxy Z Flip3: de duurzaamheid. De voorgaande Flip werd geprezen om de Ultra Thin Glass technologie – door ultradun buigbaar glas toe te passen is het scherm beduidend krasbestendiger gemaakt als bij Samsung’s eerste vouwtelefoon, de Galaxy Fold. Ook werd er voor het eerst een swiper mechanisme ingebouwd in het scharnier, waarmee voorkomen wordt dat stof- en vuil kan ophopen, waardoor het scharnier stroever gaat functioneren.

Ditmaal lijkt Samsung opnieuw extra veel aandacht te hebben besteed aan het verstevigen van zowel het frame als het scherm. Afgelopen maand heeft LetsGoDigital verschillende handelsmerken ontdekt die Samsung Electronics heeft aangevraagd voor ‘Armor Frame’, ‘Armor Skin’, ‘Armor Layer’ en ten slotte ‘Pro-Shield’. Eén voor één marketingtermen die straks naar alle waarschijnlijk worden ingezet door Samsung om duiding te geven aan het verstevigde frame en extra krasbestendige scherm.

Aangaande het scherm, Samsung zal de Z Flip 3 ook voorzien van Corning Gorilla Glass Victus, zowel aan de voor- als achterzijde. Ook deze toevoeging zal ertoe bijdragen dat de smartphone extra kras- en valbestendig is.

Daarnaast wordt verwacht dat de Zuid-Koreaanse fabrikant ook voor het eerst een IP-rating zal meegeven aan haar vouwtelefoons. Volledig waterdicht zal de Flip niet worden, maar mogelijk wordt het nieuwe model wel spatwaterdicht. Dit zou natuurlijk een welkome verandering zijn, ten slotte wil je je bij een smartphone van pak ‘m beet €1500 geen zorgen hoeven te maken om onherstelbare vochtschade.

Uiteraard zal Samsung ook de hardware en software vernieuwen, wat de algehele gebruikerservaring ten goede zal komen. Onder de motorkap wordt waarschijnlijk de Qualcomm Snapdragon 888 geplaatst. Het toestel zal draaien op het Android 11 OS, gecombineerd met de One UI 3.3 interface van Samsung zelf.

Afgezien van de duurzaamheid lijkt Samsung ook extra in te willen zetten op het aantal kleuren. Uit de gelekte beelden is gebleken dat de nieuwe Z Flip ten minste in vier kleuren zal verschijnen: grijs, beige, groen en blauw. In het geruchtencircuit wordt er daarnaast gesproken over de kleuren zwart, wit, roze en paars. Hoewel niet alle kleuren in ieder land beschikbaar gesteld zullen worden, is het zo goed als zeker dat de Z Flip 3 in meer kleurvarianten aangeboden zal worden dan z’n voorganger.

Wat gaat de Samsung Z Flip 3 kosten?

Het vernieuwde design en de vele kleurvarianten moeten succesvolle, stijlbewuste jongeren overtuigen om ook voor Samsung’s clamshell te kiezen. Uiteraard zal ook de prijs z’n weerslag hebben op de verkoopaantallen. Zowel de Z Flip 4G als de vijf maanden later geïntroduceerde Z Flip 5G kregen een adviesprijs van €1500. Velen verwachten dat Samsung de prijs van de Z Flip 3 naar beneden zal bijstellen.

Het blijft echter nog onbekend hoeveel goedkoper het nieuwe model wordt. Verwacht geen gigantische verschillen, de kans is groot dat de Nederlandse adviesprijs rond de €1400 zal uitkomen. Mogelijk dat Samsung ditmaal ook een 128GB model uitbrengt, naast de 256GB variant. Zodoende kan het bedrijf de vanaf prijs nog iets verlagen. Een microSD geheugenkaart zal echter niet worden ondersteunt.

Rond juli zal een Samsung Galaxy Unpacked evenement worden georganiseerd, tijdens dit launch-event zullen zowel de Z Flip 3 als de Z Fold 3 hun opwachting maken. Verwacht wordt dat Samsung gelijktijdig met de nieuwe vouwtelefoons ook nieuwe oordopjes zal aankondigen, genaamd de Samsung Galaxy Buds 2. Qua design lijken deze oordopjes erg op de Buds+.

Details omtrent de Galaxy Buds 2 zijn nog schaars, mogelijk zal Samsung ook Active Noise Cancelling technologie toevoegen, zoals ook het geval is bij de Buds Live en de duurdere Galaxy Buds Pro. Waarschijnlijk ontvangen klanten van de Samsung Z Flip 3 tijdens de preorder periode de Buds 2 cadeau. Bij de Z Fold 3 wordt hoogstwaarschijnlijk de Galaxy Buds Pro inbegrepen als preorder actie.

De komende weken zullen ongetwijfeld alle ins en outs van de nieuwe opvouwbare smartphones bekend worden. Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn houden we je op de hoogte. Zie jij meer in een goedkope versie van de Galaxy S21? Ook dan is er goed nieuws, verwacht wordt dat Samsung rond augustus de Galaxy S21 FE zal aankondigen, als goedkoopste telg binnen de 2021 S-serie line-up.

Note to editors: The 3D renders presented in this publication are made in collaboration with Jermaine Smit (aka Concept Creator). The product images are copyright protected and licensed to LetsGoDigital. You are allowed to use these graphics on your own website if you include a clickable source link into your publication. Thank you for understanding.