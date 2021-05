Samsung Galaxy Z Flip 3 protective cover Samsung lijkt diverse protection covers uit te willen brengen voor de Galaxy Z Flip 3, ditmaal bieden de hoesjes ook bescherming rondom het scharnierpunt.

Binnen nu en drie maanden zal Samsung Electronics haar nieuwe opvouwbare smartphones presenteren, vermoedelijk zal er in juli een Galaxy Unpacked evenement worden georganiseerd. Gisteren werd reeds het design bekend van zowel de Galaxy Z Flip 3 als de Z Fold 3. Hieruit blijkt dat de nieuwe Flip een tweekleurig design krijgt, met een dubbele camera en een iets groter cover-display dan het voorgaande model.

Samsung lijkt ditmaal extra aandacht te willen besteden aan de robuustheid en duurzaamheid van haar foldables. Uit de gelekte afbeeldingen blijkt dat Samsung zowel de voor- als achterzijde van het toestel voorziet van Corning Gorilla Glass Victus. De opvolger van Gorilla Glass 6 is nog krasbestendiger en maakt de vouwtelefoon bestand tegen vallen van maar liefst 2 meter hoogte.

Daarnaast lijkt het bedrijf een vernieuwd frame toe te passen, vermoedelijk gaat het om een Armor Frame. Onlangs wist LetsGoDigital een reeks handelsmerken op te sporen van Samsung Electronics, inmiddels is deze informatie ook bevestigd via Twitter door TheGalox. Zowel het frame als het scherm wordt beduidend sterker en duurzamer dan voorheen.

Ook lijkt de Zuid-Koreaanse fabrikant voor het eerst aandacht te besteden aan de stof- en waterdichtheid van de vouwbare toestellen. Vanwege de vouwbare constructie zal het toestel (nog) niet volledig waterdicht zijn, mogelijk gaat het om IP57. Het zou hoe dan ook een verbetering zijn ten opzichte van de huidige situatie, aangezien er momenteel nog geen opvouwbare smartphones verkrijgbaar zijn met een IP-rating.

Het zijn één voor één punten om de Galaxy Z Flip 3 een stuk robuuster te maken. Maar hoe zit het met de accessoires? Voor de originele Z Flip heeft Samsung een Leather Cover ontworpen, die uit twee delen bestaat. Zodoende biedt het telefoonhoesje geen bescherming rondom het scharnier van de foldable. Samsung lijkt inmiddels verschillende oplossingen te hebben uitgewerkt om in de toekomst ook opvouwbare hoesjes te kunnen fabriceren die uit één deel bestaan.

Samsung Galaxy Z Flip 3 telefoonhoesjes

De volgende informatie komt uit een utility patent dat Samsung Electronics in oktober 2020 heeft ingediend bij de World Intellectual Property Office (WIPO). Het kersverse patent getiteld ‘Protective cover for foldable electronic device’ werd op 29 april 2021 gepubliceerd en toont verschillende mogelijkheden om ook het scharnier te beschermen tegen vallen en stoten.

Er worden drie verschillende telefoonhoesjes getoond, waarvan twee met een harde constructie, het derde hoesje is gemaakt van een flexibele, zachte stof. Bij alle drie de modellen wordt het scharnier beschermt en bestaat het hoesje uit één deel. Doordat de buitenzijde van de vouwtelefoon groter wordt in gevouwen stand is het in alle gevallen noodzakelijk dat het hoesje ter hoogte van het scharnier kan inkrimpen en uitzetten.

Bij de harde constructie is er gekozen voor een gekromd oppervlak rondom het scharnier. Bij het stoffen hoesje is er een soort flexibele flap aangebracht. In beide gevallen sluit het hoesje in gevouwen stand perfect rondom het scharnier.

Verder is Samsung voornemens om een uitsnede te maken voor de dual camera en het cover-display. Deze uitsparing wordt niet op de afbeeldingen getoond, maar wordt wel beschreven in de documentatie. Optioneel kunnen er extra uitsparingen worden gemaakt voor de knoppen, sensoren en dergelijke. Ten slotte wordt uit de 36-pagina tellende documentatie duidelijk dat Samsung een soortgelijke oplossing ook kan hanteren voor de hoesjes van de Galaxy Z Fold 3.

Verwachtingen omtrent de Samsung Z Flip 3

Het is zeker niet ondenkbaar dat Samsung voor de opvolgers van de Galaxy Z Flip en Galaxy Z Fold 2 verschillende hoesjes zal uitbrengen, om zodoende meer keuze te bieden aan de consument en bovendien extra bescherming te bieden aan het toestel. Ten slotte staat de Zuid-Koreaanse bekend om haar rijke assortiment aan telefoonaccessoires. Denk bijvoorbeeld aan de Galaxy S21 waar meer dan 10 verschillende officiële hoesjes en cases voor zijn uitgebracht, in verschillende kleuren.

Over de kleuren gesproken, Samsung zal de nieuwe Z Flip in een reeks nieuwe kleuren uitbrengen. Uit de gelekte afbeeldingen is gebleken dat er ten minste een grijs, beige, violetpaars en groen model zal verschijnen. Daarnaast gaan er al langer geruchten de ronde dat de Samsung Galaxy Z Flip 3 ook in de kleurvarianten zwart, wit, blauw en roze beschikbaar komt. Vermoedelijk zullen niet alle kleuren in alle werelddelen worden uitgebracht.

De vouwtelefoon wordt hoogstwaarschijnlijk voorzien van een 6,7″ Dynamic AMOLED scherm met een 120Hz refresh-rate. Het coverscherm aan de voorzijde wordt vergroot naar 1,83″ (dit was 1,1″), verwacht wordt dat dit voor een echte verbetering zal zorgen in de gebruikerservaring.

De 10MP punch-hole camera wordt waarschijnlijk gehandhaafd. Hetzelfde geldt voor de dubbele camera, bestaande uit een 12MP groothoekcamera en een 12 megapixel ultragroothoekcamera. Duidelijk is dat Samsung de focus bij de Z Flip 3 niet zozeer legt op de camera’s, daarvoor in de plaats kiest het bedrijf ervoor om de vouwtelefoon extra stevig en duurzaam te maken. Een goede keuze wat ons betreft.

Ook over de accucapaciteit is inmiddels informatie bekend. De Samsung Z Flip 3 zal een vergelijkbare accucapaciteit krijgen als z’n voorganger; 3.300 mAh. De laadmogelijkheden worden hoogstwaarschijnlijk opgeschroefd tot 25W bedraad / 15W draadloos opladen. Voor de nieuwe 65W oplader van Samsung lijken we nog wat langer geduld moeten hebben. Mogelijk dat deze samen met de Samsung Galaxy S22 op de markt zal komen. De komende periode zal er ongetwijfeld meer duidelijk wordt omtrent de specs en optionele accessoires voor de nieuwe Flip en Fold modellen.

Bekijk hier de documentatie van de Samsung Galaxy Z Flip 3 protection cover.

