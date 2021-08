Samsung start verkoop 3e generatie Galaxy Z Flip en Z Fold De Samsung Galaxy Z Flip 3 en Galaxy Z Fold 3 opvouwbare smartphones zijn vanaf heden verkrijgbaar in Nederland. Wat zijn de voordelen en nadelen?

Met de Galaxy Z Flip 3 en Galaxy Z Fold 3 lanceert Samsung Nederland de derde generatie Galaxy Z smartphones. Foldables zijn de toekomst als we de fabrikant moeten geloven. Smartphones zijn qua afmeting de laatste jaren alleen maar groter geworden. Door gebruik te maken van een flexibel display is het nu mogelijk om het beeldoppervlak van je smartphone te vergroten, zonder dat je toestel in afmetingen toeneemt.

Samsung is overigens niet het enige merk die opvouwbare smartphones produceert. Maar de vouwbare modellen van het Koreaanse merk behoren wel tot de beste toestellen. In onze Samsung Galaxy Z Flip 3 review concludeerde we dat deze vouwtelefoon erg degelijk is gebouwd en bovendien waterbestendig is. Mede dankzij de gunstige prijs is deze opvouwbare telefoon dan ook een echte aanrader. Onze Galaxy Z Fold 3 review verschijnt later deze week, ik kan je nu vast verklappen dat ook deze smartphone sterk verbeterd is ten opzichte van z’n voorganger.

De tijdens Unpacked 2021 geïntroduceerde vouwtelefoons zijn sinds vorige week vrijdag verkrijgbaar in Nederland. Uit de eerste verkoopcijfers blijkt dat zowel de Samsung Galaxy Z Flip 3 als de Z Fold 3 bijzonder populair is. Tijdens de pre-order periode zijn er van de Z Fold 3 ruim 6 keer meer toestellen besteld dan zijn voorganger, de Galaxy Z Fold 2. De nieuwe Flip kan, mede dankzij de scherpe prijs, rekenen op nog hogere verkoopaantallen.

Samsung heeft op verschillende televisiekanalen advertenties ingekocht om de vouwtelefoons aan een breder publiek voor te stellen. De boodschap is helder, de Z-serie modellen zijn ook bedoeld voor jongeren. De nieuwe opvouwtelefoons van Samsung zijn dan ook een stuk goedkoper dan voorheen.

Wat zijn de prijzen van de Galaxy Z Flip 3 en Z Fold 3?

Samsung heeft de adviesprijs van Galaxy Z Flip 3 met 128GB opslagruimte vastgesteld op €1.050. Aan de Galaxy Z Fold 3 hangt een hoger prijskaartje. De goedkoopste uitvoering met 128GB geheugen kost €1.800.

De Galaxy Z-Serie 2021 modellen worden verkocht bij gerenommeerde telecomproviders zoals T-Mobile, Vodafone, Tele2 en KPN. Vanwege de grote vraag naar deze producten is de voorraad is beperkt en kan het zijn dat je nog even wat langer moet wachten op de uitlevering van je mobiele toestel. Koop je liever een los toestel zonder abonnement, dan kun je het beste terecht bij Coolblue, BCC of de MediaMarkt.

Nieuw is ook de ondersteuning voor een stylus pen. Alleen de Galaxy Z Fold 3 biedt de digitale S Pen als optie, die overigens als optionele accessoire wordt aangeboden. De speciale S Pen is uitgerust met een punt die zich terugtrekt bij teveel druk, zodat het flexibele scherm niet kan beschadigen door de stylus. De Galaxy Z Flip 3 en Galaxy Z Fold 3 zijn beide IPX8 gecertificeerd. Dat betekent in de praktijk dat ze waterbestendig zijn. Samsung heeft het frame van de Z Flip en Z Fold vervaardigd uit versterkt aluminium.

Voor beide modellen zijn hoogwaardige en duurzame materialen ingezet. Dit zijn telefoons die bij zorgvuldig gebruik jaren meegaan. Samsung garandeert ook 3 jaar Android OS updates en 4 jaar beveiligingsupdates.

Zijn er ook nadelen te noemen?

Het grootste nadeel aan de Galaxy Z Flip 3 en Z Fold 3 is de levensduur van de batterij en de snelheid van het opladen. De snelheid waarmee je de telefoon kunt opladen is ver onder de maat. Het lijkt soms wel een eeuwigheid te duren voordat de batterij volledig is opgeladen. Samsung loopt op dit onderdeel ver achter ten opzichte van concurrerende merken. Daar komt nog eens bij dat het hoofdkantoor begin dit jaar heeft besloten om de adapter niet meer standaard in de verkoopdoos mee te leveren.

Kan het dan sneller en beter? Jazeker, ik neem als voorbeeld het Chinese merk Xiaomi. Die leveren standaard een 120 watt snellader mee in de verkoopverpakking. Met zo’n oplader ben je in een kwartiertje klaar en kun je de hele dag weer volop gebruik maken van je mobieltje.

Concurrerende merken

Xiaomi behoort tot de snelst groeiende smartphonefabrikanten ter wereld. Eerder deze maand claimde Xiaomi Nederland in een persbericht inmiddels uitgegroeid te zijn tot Europees marktleider in de verkoop van smartphones.

Xiaomi smartphones zijn ook aanzienlijk goedkoper. Ik neem als voorbeeld de Xiaomi Mi Mix Fold die in April dit jaar is uitbracht in China . Het gaat om een soortgelijk model als de Samsung Z Fold. Deze smartphone heeft in China een opmerkelijke competitieve prijs van omgerekend zo’n €1.300. Dat is maar liefst €500 goedkoper dan de nieuwe Z Fold 3.

Xiaomi werkt momenteel ook aan een soortgelijk toestel als de Galaxy Z Flip. Afgelopen zomer zijn er twee designpatenten gepubliceerd waaruit blijkt dat het bedrijf twee clamshell modellen in ontwikkeling heeft. Om alvast een eerste indruk te krijgen van de Xiaomi Mi Mix Flip heeft LetsGoDigital een serie product afbeeldingen laten maken.