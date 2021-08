Samsung Galaxy Z Flip 3 kopen bij Coolblue Coolblue start verkoop van Galaxy Z Flip 3 als los toestel. Nieuwste opvouwbare telefoon van Samsung is verkrijgbaar in 4 kleuren. Let op: beperkte voorraad!

Samsung Nederland heeft afgelopen vrijdag het startschot gegeven voor de verkoop van de Galaxy Z Flip 3. De opvouwbare smartphone is voorzien van een flexibel display, waardoor het mogelijk is om je toestel dicht te klappen als je hem niet in gebruik hebt. In dichtgevouwen toestand heb je een compacte telefoon in handen die ook nog eens tegen een spatje water kan. De Galaxy Z Flip 3 behoort tot de derde generatie vouwtoestellen en is op verschillende onderdelen verbeterd ten opzichte van het voorgaande model.

Samsung heeft het cover-display bij het nieuwe model vergroot, waardoor de content beter afleesbaar is op het 1.9-inch notificatie-scherm. Het tweede scherm is ook inzetbaar voor het maken van selfies. Zo is het mogelijk om met de Galaxy Z Flip 3 in dichtgevouwen toestand portretfoto’s te maken. De twee digitale camera’s naast het coverscherm bieden overigens een redelijke, maar niet baanbrekende, beeldkwaliteit. Opengevouwen beschikt de Flip 3 over een groot 6,7-inch Full HD+ scherm met een 120Hz refresh-rate.

De Flip heeft een beperkte batterij capaciteit van 3.300 mAh. Houdt er dus rekening mee dat je deze vouwtelefoon regelmatig aan de oplader moet leggen. Wil je meer weten over dit toestel, lees dan onze uitgebreide Samsung Z Flip 3 review – in onze praktijk test heeft dit toestel een 8,8 uit 10 gehaald.

Voor consumenten die een opvouwbare smartphone willen aanschaffen en een hoge beeldkwaliteit belangrijk vinden raden wij de Galaxy Z Fold 3 te kopen. De nieuwe Z Fold is gelijktijdig met de Z Flip aangekondigd en beschikt over een beter camerasysteem – in een vorm van een extra telelens.

Samsung Z Flip 3 kopen

Bij Coolblue kun je de Galaxy Z Flip 3 kopen in vier verschillende kleuren: zwart, groen, paars en crème. De kleuren grijs, wit en roze zijn alleen verkrijgbaar als je de Z Flip via de Samsung website koopt. Kies je voor een van de custom kleuren, houdt er dan wel rekening mee dat het langer duurt voordat je bestelling wordt uitgeleverd.

De Z Flip 3 wordt bij Coolblue in twee geheugenvarianten aangeboden. Je kunt kiezen tussen 128GB of 256GB intern geheugen. De basisversie is uitgevoerd met 128GB geheugen en kost 1.049,- Euro. Voor 50 euro meer krijg je de beschikking over 256GB geheugen, waardoor je meer digitale content zoals foto’s en video’s op je mobiele telefoon kunt bewaren.

Standaard meegeleverd in de verkoopverpakking is de Z Flip 3 handleiding, een USB Type-C kabeltje en een SIM-naald. Een oplader wordt tegenwoordig niet meer standaard meegeleverd. Coolblue biedt als optie een 25W snellader aan voor 25 Euro. Vergeet niet om deze aan te vinken tijdens je bestelling.

Binnen het verkoopassortiment van Coolblue zijn ook de nieuwe Z Flip 3 accessoires terug te vinden die tijdens het Galaxy Unpacked 2021 event zijn aangekondigd. Er wordt keuze geboden uit uiteenlopende modellen. Door een hoesje of cover te kiezen verleng je de levensduur van je telefoon. Zonder krassen is je toestel ook meer waard op de tweedehands markt.

Consumenten die bij Coolblue een Z Flip 3 kopen kunnen het toestel extra lang uitproberen. Als je de telefoon voor 30 september 2021 aanschaft geeft Coolblue de mogelijkheid om tot 60 dagen na aankoop het apparaat kosteloos terug te sturen. Uiteraard krijg je ook 2 jaar garantie op je Z Flip. Schade aan het scherm valt echter buiten de garantie.

Tijdens je aankoop bij Coolblue kun je echter ook een verzekering afsluiten, om jezelf te verzekeren tegen onvoorziene schade en/of diefstal. Je betaalt dan eenmalig een vooraf vastgesteld bedrag. Voor de goedkoopste verzekering, met een dekkingsperiode van 1 jaar, betaal je 135 Euro. Het zekerheidspakket Compleet heeft een dekking van 2 jaar en kost 314 Euro.

Coolblue is niet alleen een webwinkel, het bedrijf heeft ook een aantal fysieke winkels in Nederland met gespecialiseerde verkoopmedewerkers die alle voordelen van de Samsung Galaxy Z Flip 3 kunnen belichten. Zo kun je de vouwtelefoon eerst op je gemak uitproberen in de winkel. De vestigingen van Coolblue zijn in te vinden in: Almere, Amsterdam, Arnhem, Den Haag, Eindhoven, Groningen, Haarlem, Leiden, Rotterdam, Tilburg en Utrecht.