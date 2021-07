Samsung Galaxy Z Flip 3 officiële accessoires Samsung zal verschillende telefoonhoesjes uitbrengen voor de Galaxy Z Flip 3, waaronder een leather, een clear cover en een siliconen cover met ring of strap.

De Galaxy Z Flip 3 en Galaxy Z Fold 3 zullen worden over minder dan twee weken officieel worden aangekondigd. Er wordt veel verwacht van de nieuwe opvouwbare smartphones van Samsung. Vanochtend meldde we nog dat alles al zo’n beetje bekend is over de Z Flip 3, op de hoesjes na. Inmiddels kunnen we ook dit detail van de lijst strepen, er zijn verschillende officiële covers online verschenen.

Uit het gelekte marketingmateriaal, dat door 91Mobiles is gepubliceerd, blijkt dat Samsung siliconen, lederen en transparante clear cases zal uitbrengen voor het nieuwe clamshell model. Dat betekent dat het accessoire assortiment aanzienlijk zal worden uitgebreid. Voor de originele Z Flip werd namelijk uitsluitend een Leather Cover beschikbaar gesteld, met keuze uit de kleuren zwart en wit.

Vanochtend hebben we nog een artikel gepubliceerd over een Galaxy Z Flip 3 Glock Case concept, waarin we te kennen gaven dat het Samsung zou sieren om meer keuzemogelijkheden te bieden op het gebied van hoesjes. Die kant lijkt het nu ook op te gaan. Het gaat om vier verschillende type cases. Over de benamingen is vooralsnog geen informatie bekend.

Samsung Z Flip 3 optionele accessoires

Het eerste model is vergelijkbaar met de leather cover die Samsung voor de Z Flip heeft aangekondigd. Het leren hoesje bestaat uit twee delen, opgevouwen zal deze dan ook geen bescherming bieden ter hoogte van het scharnier. De gele kleur is overigens geheel nieuw. Uiteraard zijn de uitsparingen aangepast aan de hand van het nieuwe ontwerp.

De clamshell krijgt een groter cover-display dan voorheen, ook is het dual camerasysteem herontworpen. Daarnaast zullen er uitsparingen worden gemaakt voor de flitser, voor de knoppen aan de zijkant en de aansluitingen aan de onderzijde.

Het violet kleurige hoesje is een stijlvolle accessoire voor dames. Ter hoogte van het scharnier is een stevige metalen ring aangebracht, waardoor je het toestel eenvoudig aan een handtas of kledingstuk kunt bevestigen. Het is een prachtige modeaccessoire voor stijlvolle vrouwen die graag gezien willen worden met hun mobieltje.

Het derde hoesje heeft een stoerder design, de donkerblauwe / oranje kleurstelling maakt dit ontwerp erg aantrekkelijk voor heren en sportieve vrouwen. Bij deze cover heeft Samsung gekozen voor een strap die je vermoedelijk aan je riem kunt bevestigen. Op de strap staat in grote blokletters het woord ‘Flip’ afgebeeld, waarbij de P twee kanten op gelezen kan worden – een leuke woordspeling als zijnde flipped/omgedraaid.

Ten slotte wordt er ook nog een transparante clear cover getoond. Deze is qua design vergelijkbaar met het gele exemplaar. Het is uiteraard best mogelijk dat er nog meer soorten officiële hoesjes zullen worden uitgebracht voor de Samsung Galaxy Z Flip 3. In ieder geval verwachten we nog extra kleurvarianten te zien.

De opvouwbare smartphone zal in vier basiskleuren verschijnen: zwart, crème, violet en donkergroen. Daarnaast lijkt er in Europa ook een grijs en roze variant op het programma te staan. Met de verschillende type en kleuren optionele accessoires kun je je nog verder onderscheiden.

Hoewel de Z Flip 3 er qua specificaties niet denderend veel op vooruit zal gaan ten opzichte van zijn voorganger, heeft Samsung wel een aantal essentiële punten aangepakt. Zo wordt de nieuwe klaptelefoon robuuster, ook wordt het de eerste waterdichte opvouwbare smartphone – samen met de Z Fold 3.

Een ander belangrijk punt, Samsung zal de adviesprijs naar beneden bijstellen. Dat doet het bedrijf overigens niet omdat de Z Flip (5G) zo slecht verkocht, integendeel zelfs, want het clamshell model werd juist beduidend beter verkocht dan de Fold tegenhanger. Door een lagere prijs te hanteren wil Samsung de opvouwbare smartphone toegankelijk maken voor een groter publiek.

Er gaan verschillende geruchten de ronde aangaande de adviesprijs, vermoedelijk wordt de prijs vastgesteld op zo’n €1.250 / €1.300. In ieder geval mag je er vanuit gaan dat de Samsung Z Flip 3 goedkoper wordt dan z’n voorganger, die voor €1.500 in de markt werd gezet. Op woensdag 11 augustus zal de officiële introductie plaatsvinden tijdens Galaxy Unpacked 2021.