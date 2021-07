Samsung Galaxy Z Flip 3 Glock Cover Over een maand ligt de Galaxy Z Flip 3 in de winkels. Alles is al bekend, op de hoesjes na. Deze Glock Cover zou optimale bescherming weten te bieden.

Toon pagina inhoud

Het zal je vast niet zijn ontgaan, de Galaxy Z Flip 3 komt eraan. Deze klaptelefoon zal de vorig jaar gelanceerde Galaxy Z Flip (5G) opvolgen. Over twee weken zal Samsung haar nieuwe clamshell officieel introduceren tijdens het Galaxy Unpacked 2021 evenement. Nagenoeg alle details zijn inmiddels al bekend, inclusief het design en alle specificaties. De opvouwbare smartphone krijgt een groter cover-display en een tweekleurig ontwerp.

De nieuwe foldable zal ook een stuk robuuster en duurzamer worden dan z’n voorganger. Inmiddels is bekend dat zowel de Z Flip 3 als de gelijktijdig verwachte Galaxy Z Fold 3 waterbestendig zullen zijn volgens de IPX8 rating. Daarmee worden het de allereerste waterdichte opvouwbare smartphones. Om dit mogelijk te maken zal Samsung ook het scharnier moeten aanpassen en mogelijk ook het frame.

Samsung Galaxy Z Flip 3 hoesjes

Daarnaast ligt het in de lijn der verwachtingen dat er nieuwe hoesjes beschikbaar worden gesteld als optionele accessoire. Zodoende kun je de vouwtelefoon optimaal beschermen. Een hoesje helpt niet alleen om de schade te beperken op het moment dat je telefoon op de grond valt, een hoesje zorgt er ook voor dat het toestel minder glibberig aanvoelt, waardoor deze ook minder snel uit je handen zal vallen.

Het is ten slotte algemeen bekend dat smartphones regelmatig uit onze handen glippen -zeker met die gladde glazen achterzijdes tegenwoordig- dikwijls met een kapot scherm als gevolg. Dit heeft grafisch designer Giuseppe Spinelli, aka Snoreyn, ertoe geïnspireerd om een robuuste Glock Cover te ontwerpen voor de Z Flip 3. Het betreft een eigen gemaakt concept, er zijn geen aanwijzingen dat Samsung een samenwerking met Glock is aangegaan. Wel zijn er in het verleden diverse Glock cases voor bestaande Galaxy telefoonmodellen uitgebracht.

Het ‘bulletproof’ hoesje van Giuseppe heeft een stoere uitstraling en bestaat uit twee delen die je op de achterzijde van het toestel dient te bevestigen. Wanneer de vouwtelefoon geopend op tafel ligt vallen de twee delen mooi tegen elkaar. Ook de dubbele camera en het coverdisplay blijven optimaal beschermt middels een transparante afdeklaag. Op het andere deel is het herkenbare Glock logo opgenomen.

Voor diegene die niet bekend zijn met Glock even een stukje achtergrond informatie. Glock GmbH is een Oostenrijkse wapenfabrikant die semiautomatische pistolen produceert. Het gaat om verschillende Glock 17 varianten, een licht maar sterk pistool dat in 1980 in productie is genomen en nog altijd in de handel is.

De Glock 17 wordt onder andere gebruikt door het Oostenrijkse leger, evenals Duitse, Zweedse en Noorse strijdkrachten. Ook onder gamers is het een bijzonder populair wapen. Het pistool bevat een patroonhouder voor 17 patronen en staat bekend als ‘Safe Action Pistol’, omdat er drie veiligheden zijn ingebouwd waarmee voorkomen wordt dat het pistool per ongeluk kan afgaan.

We hopen dan ook dat de Galaxy Z Flip 3 net zo veilig en krachtig wordt als de Glock 17. Desalniettemin zit er ook een duidelijk nadeel aan dit telefoonhoesje. Doordat de cover uit twee delen bestaat komt het scharnier in opgevouwen stand bloot te liggen, waardoor deze niet beschermt is mocht de opvouwbare smartphone op de grond vallen. Dit is overigens ook het geval bij de Leather Cover die Samsung voor de originele Z Flip heeft ontworpen.

In de tussentijd heeft Samsung Electronics wel een patent ingediend voor een protective cover dat uit één deel bestaat, waardoor ook het scharnier optimaal beschermt zou blijven. Vooralsnog blijft het echter onduidelijk of Samsung ook daadwerkelijk zo’n type hoesje zal introduceren voor haar komende clamshell telefoon. Het is goed mogelijk dat we hiervoor moeten wachten tot de Galaxy Z Flip 4.

Onlangs verscheen er wel een Galaxy Z Fold 3 hoesje met S Pen vakje online, het ging om een leren Flip Cover. Gisteren publiceerde Twitteraar @IndianTech_1 ook beelden online van een transparante clear cover shell voor de Galaxy Z Flip 3 – zoals in onderstaande afbeelding getoond wordt. Het betreft een tweedelig hoesje. Er zijn verschillende uitsparingen zichtbaar voor het coverdisplay / dubbele camera, de flitser en de connectoren. Hoogstwaarschijnlijk gaat het hier overigens niet om een officieel Samsung hoesje, maar om een third-party variant.

Meerdere hoesjesfabrikanten hebben Z Flip cases uitgebracht. Het merk Rinke maakte bijvoorbeeld een vergelijkbare transparante hard case, de Rinke Slim. Ook fabrikanten zoals Spigen en Mobigear hebben diverse varianten in de markt gezet. Samsung zelf heeft alleen de Leather cover uitgebracht voor haar clamshell. Deze is verkrijgbaar in het zwart en wit en heeft een adviesprijs van €90.

Het ligt in de lijn der verwachtingen dat Samsung ook voor de Galaxy Z Flip 3 een Leather Cover zal introduceren. Mogelijk zullen er ditmaal extra varianten worden uitgebracht, ten slotte biedt het bedrijf ook tal van hoesjes voor de Galaxy S en Galaxy Note serie. Iets meer keuzemogelijkheden zou ook in het Galaxy Z assortiment niet misstaan. Het gaat hier ten slotte om de duurste Samsung smartphones.

Specificaties Samsung Z Flip 3

Aangaande de specificaties lijkt eigenlijk alles al bekend te zijn. De Samsung Galaxy Z Flip 3 krijgt een 1,9” cover-display en een 6,7-inch flexibel scherm met een 120Hz refresh-rate. Aan de buitenzijde wordt een dubbele camera geplaatst, waarvoor een 12 megapixel groothoek en een 12 megapixel ultragroothoekcamera wordt ingezet. Daarnaast wordt de nieuwe Z Flip voorzien van een 10 megapixel punch-hole selfiecamera.

De nieuwe clamshell zal worden aangedreven door de Qualcomm Snapdragon 888. Er zal uitsluitend een Galaxy Z Flip 3 5G model worden uitgebracht, het 4G model komt daarmee te vervallen. De smartphone wordt voorzien van 8GB RAM en 256GB ROM. Er waren geruchten dat er ook nog een extra goedkope 128GB variant beschikbaar zal worden gesteld. Dit zou de vanaf prijs ten goede komen. LetsGoDigital heeft echter vernomen dat Samsung het houdt bij een 256GB model, met als belangrijkste reden dat het toestel geen microSD ondersteuning zal bieden.

Ten slotte wordt de opvouwbare smartphone uitgerust met een dubbele batterijcel met een totale capaciteit van 3.300 mAh. Het lijkt er sterk op dat Fast Charging beperkt zal zijn tot een maximaal laadvermogen van 15W. Eigenlijk mag je dit geen snelladen meer noemen anno 2021. Desalniettemin zitten er wel vernieuwingen in het vat, verwacht wordt namelijk dat de begin 2022 verwachte Samsung Galaxy S22 65W opladen zal ondersteunen. Daar zullen Z Flip 3 gebruikers echter weinig baat bij hebben. Het is overigens aannemelijk dat Samsung geen oplader zal meeleveren in de verkoopverpakking, deze trend is het bedrijf begin dit jaar ingezet met de introductie van de Galaxy S21 serie.

Op woensdag 11 augustus zal Samsung een Galaxy Unpacked evenement organiseren waar de Galaxy Z Flip 3, de Galaxy Z Fold 3, de Galaxy Watch 4, de Galaxy Watch 4 Classic en de Galaxy Buds 2 officieel zullen worden aangekondigd. Mocht je de Galaxy S21 FE in het lijstje missen, dit model zal op een later tijdstip worden geïntroduceerd. De nieuwe devices zullen vanaf vrijdag 13 augustus via een pre-order te bestellen zijn, waarna de release op vrijdag 27 augustus zal plaatsvinden.

Samsung zal ongetwijfeld weer een aantrekkelijke actie opzetten waarbij je iets cadeau krijgt als je besluit om één van de vouwtelefoons tijdens de voorverkoop te kopen. Vermoedelijk zal de Z Flip 3 tijdens de pre-order periode met een setje Galaxy Buds 2 oordopjes worden geleverd.

Het toestel wordt standaard in vier kleuren uitgebracht: zwart, creme, violet en donkergroen. Daarnaast staat er in Europa ook nog een grijs en roze model in de planning, aldus displayanalist Ross Young. Ten slotte zal er een Platinum kleurvariant worden uitgebracht in gelimiteerde oplage – mogelijk dat deze kleur uitsluitend via de website van Samsung te bestellen zal zijn. Zoals het bedrijf ook exclusieve kleuren beschikbaar heeft gesteld voor de Galaxy Z Fold 2, de S21 Plus en de S21 Ultra.

Aangaande de prijs, er zijn meerdere signalen geweest dat de nieuwe Flip goedkoper wordt dan vorig jaar. De Z Flip en de vijf maanden later aangekondigde Z Flip 5G kregen beide een adviesprijs van €1.500. Mogelijk dat het nieuwe model voor zo’n €1.250 / €1.300 in de markt wordt gezet, om zodoende een groter publiek te kunnen bereiken. Want voor Samsung hebben foldables de toekomst – aangevuld met slidables. Verwacht wordt namelijk dat Samsung in 2022 haar eerste uittrekbare smartphone met oprolbaar scherm zal lanceren, de Samsung Galaxy Z Slide / Galaxy Z Roll. Zover is het echter nog niet, voor nu kijken we uit naar het Galaxy Unpacked 2021 event dat 11 augustus om 16:00 van start gaat en via een live stream te volgen is.

Note to editors : The product renders of the Samsung Galaxy Z Flip 3 Glock Cover are created by Italian graphic designer Giuseppe Spinelli (aka Snoreyn) in collaboration with LetsGoDigital. The copyrighted images are for illustrative purposes only. This product is not for sale. Feel free to use the images on your own website, YouTube and/or social media channel, please be so respectful to include a clickable source link into your publication.