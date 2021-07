Samsung Galaxy Z Fold 3 Flip Cover voor S Pen Samsung zal voor Galaxy Z Fold 3 telefoonhoesjes met S Pen vakje uitbrengen. De stylus dien je aan de buitenzijde op te bergen, ter hoogte van het scharnier.

Komende maand zal Samsung twee nieuwe opvouwbare smartphones introduceren, de Galaxy Z Flip 3 en de Galaxy Z Fold 3, waarvan alleen laatstgenoemde model ondersteuning zal bieden voor de S Pen. Eerder dit jaar werd ook de Galaxy S21 Ultra voorzien van S Pen support, de Z Fold 3 wordt de allereerste vouwtelefoon die compatibel is met de stylus van Samsung. Net als bij het S-serie model zal de telefoon niet over een styluspen compartiment beschikken, in plaats daarvan zal Samsung telefoonhoesjes uitbrengen waar de S Pen in opgeborgen kan worden.

Vandaag zijn de eerste beelden online verschenen van een officieel Samsung Z Fold 3 hoesje met S Pen vakje. De afbeeldingen zijn gepubliceerd door 91Mobiles. Het lijkt te gaan om een Leather Flip Cover, die ook voor de Galaxy Z Fold 2 is uitgebracht. Bij de nieuwe variant kan de stylus aan de buitenzijde van de case, ter hoogte van het scharnier worden opgeborgen. Vermoedelijk zal Samsung ook een soortgelijk model uitbrengen zonder vakje voor de S Pen – de stylus zal namelijk als optionele accessoire worden aangeboden.

Samsung Z Fold 3 Flip Cover met S Pen vakje

Het lederen telefoonhoesje heeft een zwarte kleur, vermoedelijk zal Samsung daarnaast nog minimaal één andere kleur uitbrengen – Olijfgroen lijkt de meest waarschijnlijke optie. Ter vergelijking, de Leather Flip Cover voor de Z Fold 2 is verkrijgbaar in het zwart en bruin. Dit hoesje heeft een verkoop adviesprijs van €89. Vermoedelijk zal het nieuwe model met S Pen vakje nog duurder worden, mogelijk dat je deze variant straks voor zo’n €99 kunt kopen.

Het gaat overigens om een nieuwe stylus, die de S Pen Fold Edition genoemd zal worden. In verhouding met de bestaande variant heeft deze een zachtere punt, om te voorkomen dat de stylus schade kan toebrengen aan het flexibele scherm.

Aangaande de specs van de Samsung Z Fold 3 is inmiddels ook al veel bekend. De opvouwbare smartphone wordt voorzien van een 7,55-inch flexibel scherm en een 6,23-inch cover display. Beide displays bieden ondersteuning voor de 120Hz refresh-rate.

De nieuwe Z Fold wordt tevens de allereerste smartphone van Samsung met een under-display camera. De camera wordt onder het flexibele scherm geplaatst. Het zou gaan om een 16 megapixel beeldsensor. Daarnaast wordt er een 10 megapixel cover-selfiecamera geïntegreerd. Ten slotte vind je op de achterzijde van de telefoon ook nog drie camera’s; een 12MP groothoekcamera, een 12MP ultragroothoekcamera en een 12MP telefotocamera.

De nieuwe vouwbare telefoon van Samsung zal ook steviger en duurzamer worden dan voorheen. Denk aan een Ultra Thin Glass (UTG) 2.0. Daarnaast zal het toestel ook voor het eerst waterbestendig worden gemaakt, de Z Fold 3 krijgt naar verluidt een IPX8 rating – wat inhoudt dat het toestel volledig waterdicht is, maar niet getest is op stofbestendigheid.

De Samsung Galaxy Z Fold 3 zal worden aangedreven door de uiterst krachtige Qualcomm Snapdragon 888. Er wordt 12GB RAM ingebouwd en er wordt keuze geboden uit 256GB / 512GB opslaggeheugen. Een microSD geheugenkaart zal niet worden ondersteunt.

Ten slotte zal de nieuwe foldable van Samsung worden uitgerust met een dubbele batterij, die samen goed is voor een accucapaciteit van 4.275 mAh (2.215 en 2.060 mAh). Wat betreft de kleuren, de nieuwe Z Fold zal in ten minste drie kleuren worden uitgebracht: zwart, zilver en olijfgroen. Vermoedelijk zullen er ook nog enkele exclusieve kleuren worden aangeboden via de website van Samsung.

Op woensdag 11 augustus wordt er een Samsung Galaxy Unpacked evenement georganiseerd, op dat moment zullen zowel de Galaxy Z Fold 3 als de Galaxy Z Flip 3 gepresenteerd worden. Gelijktijdig worden ook de Galaxy Watch 4, de Galaxy Watch 4 Classic en de Galaxy Buds 2 verwacht. Het event zal via een live stream te volgen zijn en gaat om 16:00 Nederlandse tijd van start.