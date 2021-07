Samsung Galaxy S22 serie ondersteunt 65 Watt Fast Charger De Galaxy S22 wordt de allereerste smartphone serie van Samsung met ondersteuning voor 65W snelladen. De lader verschijnt als optionele accessoire.

Toon pagina inhoud

Samsung is nog altijd de onbetwiste marktleider op het gebied van smartphones. De Zuid-Koreaanse fabrikant weet haar toestellen keer op keer te verbeteren. Toch is er één onderdeel waarop Samsung achterloopt ten opzichte van haar Chinese concurrenten. We hebben het dan uiteraard over de snellaad-mogelijkheden. Waar andere fabrikanten inmiddels minstens 50W fast charging bieden is dit bij de huidige topmodellen van Samsung beperkt tot slechts 25W – denk aan de Galaxy S21 serie.

Hoewel Samsung in het verleden ook enkele modellen heeft uitgebracht met ondersteuning voor 45W snelladen zijn er in 2021 nog geen smartphone modellen aangekondigd die deze technologie ondersteunen. Toch is er goede hoop dat Samsung hier in 2022 verandering in gaat aanbrengen.

Samsung 65W oplader voor Galaxy S22

In januari dit jaar rapporteerde LetsGoDigital al over een 65 Watt Travel Adapter van Samsung. Destijds verwachtte we dat deze snellader gelijktijdig zou arriveren met de Galaxy Note 21 serie. Inmiddels is bekend dat Samsung dit jaar geen nieuwe Note zal aankondigen en ook de devices die dit jaar wel tijdens Galaxy Unpacked 2021 worden verwacht zullen geen ondersteuning bieden voor 65W opladen.

Inmiddels duiken er geruchten op dat Samsung deze snellader ontwikkelt voor de begin 2022 verwachte Galaxy S22 serie. Twitteraar Tron meldde deze week via Twitter dat de 65W Fast Charger van Samsung momenteel in een test fase verkeerd, bedoelt voor ‘Rainbow RGB’. Enkele dagen eerder deelde Ice Universe een soortgelijk bericht op het Chinese social media platform Weibo.

Rainbow RGB is de codenaam voor de Samsung S22 serie, waarbij de ‘R / Rood’ refereert aan het basismodel, met de ‘G / Groen’ wordt de Galaxy S22 Plus bedoelt en ten slotte wordt de ‘B / Blauw’ gebruikt om te refereren aan het topmodel, de Galaxy S22 Ultra. Als we de berichtgeving van Tron moeten geloven zullen alle drie de S-serie 2022 modellen ondersteuning bieden voor de nieuwe 65W snellaad-technologie. Dat zou een enorme stap voorwaarts zijn en tevens een waardevolle toevoeging zijn.

Verwacht overigens niet dat deze oplader standaard zal worden meegeleverd in de verkoopverpakking. Sinds de Galaxy S21 serie begin dit jaar heeft Samsung besloten om niet langer een lader of oordopjes mee te leveren. Deze dien je als losse accessoire te kopen. Over de prijs van de nieuwe 65 Watt oplader is op het moment van schrijven nog geen informatie bekend.

Kijkende naar het huidige assortiment, de 25W Wall Charger kost op het moment van schrijven €35. Voor de 45W lader is de prijs vastgesteld op €40. Logischerwijs zal de nieuwe 65W oplader in ieder geval duurder worden, mogelijk dat je deze vanaf begin 2022 kunt kopen voor een bedrag van zo’n €50.

Vermoedelijk zal Samsung de nieuwe S-serie modellen in januari aankondigen. Er lijken opnieuw drie modellen in de pijplijn te zitten. Later in het jaar zal er vermoedelijk ook nog een goedkoper model worden uitgebracht, in de vorm van een Samsung Galaxy S22 FE (Fan Edition). Aangaande de specificaties van de verwachte S-serie modellen is er nog veel onduidelijk, de komende periode zal er ongetwijfeld meer nieuws bekend worden omtrent deze high-end devices.

Voor die tijd zal Samsung eerst nog een Galaxy Unpacked evenement organiseren, dat op 11 augustus 2021 gepland staat. Op dat moment zal de Galaxy Z Fold 3, de Galaxy Z Flip 3, de Galaxy Watch 4 (Classic) en de Galaxy Buds 2 worden aangekondigd. De Galaxy S21 FE is vertraagd, door chiptekorten, dit model wordt rond oktober 2021 verwacht.