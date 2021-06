Samsung Galaxy S22 Ultra smartphone De Galaxy S22 Ultra wordt het nieuwe vlaggenschip van Samsung voor 2022. Hoe komt deze smartphone eruit te zien en wat worden de nieuwe functies?

Over de verwachte vouwtelefoons en de Fan Edition is al veel gezegd en geschreven. Daarom blikken we in deze publicatie wat verder vooruit, naar de Samsung Galaxy S22 Ultra. Dit ultieme vlaggenschip wordt in januari verwacht. Als de geruchten blijken te kloppen wordt dit zonder twijfel één van, zo niet de beste smartphone van 2022.

Samsung S22 Ultra met S Pen

Net als dit jaar wordt de Ultra het vlaggenschip model binnen de S-serie. De mobiele telefoon zal behoorlijk wat features krijgen die niet in de goedkopere Galaxy S22 en S22+ te vinden zijn. Op basis van alle geruchten heeft de getalenteerde grafisch designer Technizo Concept in samenwerking met LetsGoDigital een serie product renders gemaakt van de verwachte Samsung Galaxy S22 Ultra 5G.

Om te beginnen met de voorzijde, qua schermgrootte worden er geen grote veranderingen verwacht. Afgelopen week maakte Mauri QHD op Twitter bekend dat de S22 Ultra over een 6,81-inch display zal beschikken. Vermoedelijk wordt de QHD+ resolutie gehandhaafd.

Het Ultra model wordt het enige toestel binnen de S-serie 2022 line-up dat wordt uitgerust met een LTPO (Low-​Temperature Polycrystalline Oxide) scherm met een adaptieve refresh-rate – zoals ook het geval is bij de Galaxy S21 Ultra. Een ander punt waarmee het Ultra model zich weet te onderscheiden van z’n twee kleinere broers is het afgeronde scherm.

Daar houden de design verschillen niet op, want ditmaal lijkt Samsung er ook voor te kiezen om alleen het Ultra model te voorzien van een glazen achterpaneel. De twee goedkopere modellen krijgen een plastic achterzijde – dat zou nieuw zijn voor de Plus variant, vermoedelijk zal dit wel een positieve weerslag hebben op de verkoopprijs. Ten slotte werd de Galaxy S21 ook beduidend goedkoper in de markt gezet dan het jaar ervoor – mede door de plastic achterzijde.

Het ligt voor de hand dat de S22 Ultra net als zijn voorganger compatibel zal zijn met de S Pen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van Wacom technologie. Voor de S21 Ultra zijn er twee styluspennen geïntroduceerd, naast een standaard model zonder Bluetooth is er ook een grotere S Pen Pro met Bluetooth functionaliteit aangekondigd. Laatstgenoemde biedt dankzij de Bluetooth compatibiliteit ondersteuning voor Remote functies en Air Gestures, maar is vooralsnog niet verkrijgbaar.

Of de functionaliteit van de S Pen verder wordt uitgebreid bij het nieuwe model blijft vooralsnog onbekend. Wel zal er binnenkort nog een nieuwe stylus worden aangekondigd, genaamd de S Pen Fold Edition. Deze zal compatibel zijn met de Galaxy Z Fold 3 en heeft een rondere, zachte penpunt.

Bij de S21 Ultra wordt de S Pen als optionele accessoire aangeboden, daarnaast zijn er verschillende telefoonhoesjes verkrijgbaar met een opbergvakje voor de S Pen. Waarschijnlijk zal deze strategie ook bij de S22 Ultra gehanteerd worden.

Gaming smartphone met ingebouwde cooling fan

Eén van de nieuwe functies waar online over wordt gesproken is een Active Fan Mode. In mei 2021 ontdekte LetsGoDigital dat Samsung Electronics een trademark heeft vastgelegd voor deze benaming, waarbij gerefereerd wordt aan smartphones en tablets.

Er zijn al enkele gaming smartphones verkrijgbaar met een ingebouwde fan, denk aan de Lenovo Legion Phone Duel en de Nubia RedMagic 5s. Het is dan ook niet ondenkbaar dat toekomstige Samsung devices eveneens voorzien worden van een cooling fan.

Er zijn vooralsnog echter geen indicaties die wijzen op een dedicated Samsung gaming smartphone. Het is dan ook minstens zo aannemelijk dat deze feature in reguliere high-end apparaten van het merk zal worden geïntegreerd.

Dit heeft Technizo Concept ertoe geïnspireerd om de ingebouwde fan op unieke wijze in te bouwen in zijn Galaxy S22 Ultra concept, zoals ook in onderstaande video geïllustreerd wordt. Aan de zijkanten van het toestel is een sleuf aangebracht voor de luchtafvoer. Intern is een Adaptive Heat Fan ingebouwd, dat direct onder het camerasysteem en de chipset is geplaatst, en boven de batterij.

Het blijft vooralsnog onduidelijk of de Samsung S22 Ultra daadwerkelijk over een fan zal beschikken, ten slotte vergt deze behoorlijk wat ruimte in de toch al slanke behuizing. Wel zou een fan uitstekend in staat zijn om de warmte effectief af te voeren.

Verschillende S21 Ultra gebruikers hebben online melding gemaakt van issues omtrent oververhitting, het is dan ook niet uitgesloten dat hiervoor een solide oplossing gezocht wordt. Ingebouwde fans worden al jaren succesvol toegepast in personal computers en laptops. Ideaal tijdens intensieve gaming sessies, die veel vergen van de processor en zodoende kunnen zorgen voor oververhitting.

Wel of geen under-display camera?

Al jaren wordt er online gesproken over de ontwikkeling van een under screen camera – waarbij de selfiecamera onder het scherm wordt verwerkt. Lange tijd werd er vanuit gegaan dat de in augustus verwachte Z Fold 3 de eerste Samsung smartphone wordt met een Under Panel Camera (UPC).

Afgelopen week verschenen echter de eerste persafbeeldingen van de Galaxy Z Fold 3 online, waarbij nog gewoon een punch-hole camera te zien is bij het flexibele scherm. Of de UPC onder het cover-display wordt verwerkt blijft nog onbekend. Mogelijk is er op het laatste moment besloten om af te zien van de implementatie, doordat de beeldkwaliteit nog niet toereikend is.

Ook bij de Galaxy S22 Ultra blijft het onzeker of dit toestel over een under-display selfiecamera zal beschikken. Verschillende leakers hebben de afgelopen periode gemeld dat dit toestel inderdaad over een under panel camera zal beschikken.

Toch is dit nog niet allerminst zeker. Eerder deze maand zette het Zuid-Koreaanse nieuwsmedium Naver een publicatie online, waarin gesteld wordt dat Samsung afziet van de under panel camera voor de S22 serie. De massaproductie zou meer tijd in beslag nemen.

Daarnaast zou de camera nog altijd lichtelijk zichtbaar zijn – ondanks dat deze onder het scherm gesitueerd is. Geheel als een verrassing komt dit nieuws niet, dit zijn tevens de belangrijkste nadelen van de ZTE Axon 20 – ’s werelds eerste smartphone waarbij de selfiecamera onder het scherm is verwerkt.

Het blijft dan ook nog even afwachten of de Galaxy S22 Ultra wel of niet voorzien wordt van een under-screen selfiecamera. Volgens Naver moeten we geduld hebben tot de tweede helft van 2022, dan staat de Galaxy Note 22 op het programma. Hoe dan ook, deze nieuwe cameratechnologie heeft de toekomst, hoewel S-serie fans dus mogelijk moeten wachten tot de Galaxy S23 Ultra in 2023…

De Galaxy S21 Ultra beschikt over een 40 megapixel selfie-camera, die ook in de S20 Ultra werd toegepast. Het blijft vooralsnog onbekend of het nieuwe model over dezelfde 40MP quad-bayer sensor met autofocus wordt voorzien. Onwaarschijnlijk is dit echter niet, ten slotte zal de focus qua ontwikkeling gericht zijn op de under panel camera.

De beste smartphone camera van Samsung

Dat wil echter niet zeggen dat er bij de S22 serie geen wijzigingen worden aangebracht op cameragebied. Integendeel zelfs, Samsung lijkt ditmaal grootste plannen te hebben voor de camera. Er gaan inmiddels al enige tijd verhalen de ronde dat de Zuid-Koreaanse fabrikant een samenwerking is gestart met het Japanse Olympus.

Olympus heeft als vooraanstaande camerafabrikant veel kennis in huis op het gebied van digitale systeemcamera’s en lenzen. Dat deze kennis nu wordt ingezet om het camerasysteem van de nieuwe S-serie vorm te geven is zeker niet ondenkbaar, temeer omdat meerdere smartphone fabrikanten inmiddels de samenwerking hebben gezocht met vooraanstaande camera en/of lens fabrikanten. Denk aan OnePlus met Hasselblad, Huawei met Leica, Sony met Zeiss etc.

Eén van de nieuwe camerafuncties van de S22 Ultra wordt continue optische zoom, zo meldde Ice Universe via Weibo. Dat kan een enorme meerwaarde opleveren ten opzichte van de huidige mogelijkheden. De S21 Ultra beschikt namelijk over twee fixed telefotolenzen met 3x en 10x optische zoom. Kies je voor een tussenliggende waarde, zoals 5x zoom dan wordt er een crop van de afbeelding gemaakt, wat ten koste gaat van de beeldkwaliteit. Bij een continue optische zoom is dat niet het geval en blijft de beeldkwaliteit goed. Deze technologie is afkomstig uit digitale systeemcamera’s.

Een andere functie die vermoedelijk zal debuteren in de Samsung S22 Ultra is sensor-shift camera technologie, een optisch beeldstabilisatiesysteem waarbij de sensor gestabiliseerd wordt, in plaats van de lens. Dit is eveneens een functie afkomstig uit professionele camera’s en wordt ook wel een In Body Image Stabilization (IBIS) genoemd. Ook in smartphones wordt het inmiddels toegepast, Apple was afgelopen jaar de eerste die de iPhone 12 Pro Max heeft voorzien van een sensor-shift OIS.

De Nederlandse site Galaxy Club meldde eerder dit jaar dat ook Samsung een telefoon test met een sensor-shift beeldstabilisatiesysteem. Mogelijk dat dit betekent dat deze functionaliteit voor het eerst wordt toegepast bij het komende topmodel. Olympus heeft in ieder geval ervaring met zowel continue optische zoom als sensor-shift technologie.

Wat betreft het cameradesign, bij de S21 serie werd het camera ontwerp volledig herzien. Het cameraeiland loopt helemaal door tot aan de zijkant en bovenzijde van het toestel en geven de telefoon extra onderscheidend vermogen. Verwacht wordt dat dit geüpdatet design ook in de S22 line-up wordt doorgevoerd.

Over de cameraconfiguratie van de Samsung S22 Ultra is op het moment van schrijven nog weinig informatie bekend. Het huidige model is voorzien van een quad-camera bestaande uit een 108MP groothoekcamera, een 12MP ultragroothoek en twee 10MP telefoto camera’s met 3x en 10x optische zoom.

Vermoedelijk zal deze set-up worden herzien. In maart dit jaar zette Samsung Exynos een tweet online waarin vermeld werd dat de Exynos 2100 chip ondersteuning biedt voor 200 megapixel camera’s. Dit nieuws stond niet op zich, want begin dit jaar meldde Ice Universe dat er een nieuwe Samsung ISOCell 200MP beeldsensor in ontwikkeling is, die in 2021 zal worden aangekondigd.

Voor de product renders is Technizo Concept ervan uitgegaan dat de Galaxy S22 Ultra wordt uitgerust met een 200MP hoofdcamera. Daarnaast zijn in het concept ontwerp een ultragroothoek camera en twee telefoto camera’s opgenomen, die samen met de laser AF in een vierkante opstelling zijn geplaatst – met de flitser er tussenin.

Mocht het nieuwe topmodel daadwerkelijk worden uitgerust met een 200 megapixel beeldsensor, dan is het niet ondenkbaar dat we hier in augustus meer over te horen krijgen. Net zoals de 108MP sensor destijds ook in augustus werd gepresenteerd, om vervolgens een half jaar later in de S20 Ultra te debuteren.

Samsung Exynos SoC met AMD GPU en ray-tracing

De samenwerking met Olympus is niet het enige dat speelt. Afgelopen maand werd tijdens de Taiwanese computerbeurs Computex 2021 bekend dat AMD een samenwerking is aangegaan met Samsung om de volgende generatie Exynos chipsets te verbeteren. Verwacht wordt dat de nieuwe S-serie 2022 modellen de eerste Samsung smartphones worden met een AMD GPU.

De in ontwikkeling zijnde Exynos 2200 chipset met AMD RDNA2 GPU wordt naar verwachting later dit jaar officieel aangekondigd. Voor het eerst zal ook ray-tracing en variable rate shading ondersteunt worden, zo heeft Lisa Su, CEO van AMD, bevestigd tijdens Computex.

Ray-tracing was voorheen alleen beschikbaar op gaming PC’s. Afgelopen jaar werden de Sony PlayStation 5 en de Xbox Series X als allereerste game consoles voorzien van hardwarematige ray-tracing – eveneens van AMD.

Ray-tracing is een rendering techniek dat ervoor zorgt dat gamebeelden er veel realistischer uitzien, doordat schaduwen en reflectief beter kunnen worden weergegeven. Het is een veelgeprezen feature van de nieuwe spelconsoles van Sony en Microsoft en zal ongetwijfeld ook z’n meerwaarde gaan leveren in de S22 Ultra.

Variabel rate shading (VRS) is een techniek waarbij de schaduwsnelheid varieert voor verschillende delen van het frame. Zodoende hoeft de GPU minder belast te worden.

Technieken als ray-tracing en variable rate shading lijken erop te duiden dat Samsung bij de S22 Ultra extra wil inzetten op gaming, in dat geval zal de eerder genoemde fan ook goed van pas komen.

Normaliter worden de S-serie modellen aangedreven door twee verschillende chipsets, afhankelijk van de regio. Naast een nieuwe Exynos processor zal er ook een nieuwe, competitieve Qualcomm Snapdragon chip worden aangekondigd – vermoedelijk de Snapdragon 895 (of Snapdragon 898).

De Qualcomm Snapdragon 895 beschikt naar verluidt over een custom Kyro 780 CPU, gebaseerd op de ARMv9 architectuur en een Adreno 730 GPU. Ook zal quad-channel LPDDR5 RAM worden ondersteunt. Zowel de nieuwe Exynos als Snapdragon SoC wordt gebakken volgens het 4nm procedé, aldus Mauri QHD.

Uiteraard zal de Samsung Galaxy S22 Ultra 5G ook voorzien worden van meer dan voldoende geheugen. Online wordt er gesproken over 16GB werkgeheugen en maar liefst 1TB aan opslaggeheugen.

Mogelijk dat dit ook betekent dat de minimum opslagcapaciteit zal worden verhoogd naar 256GB. Dat is wel te hopen, aangezien het geheugen tegenwoordig niet langer uitbreidbaar is middels een microSD geheugenkaart. Daarnaast ligt het voor de hand dat er ook een 12GB RAM variant zal verschijnen.

Android 12 smartphone met One UI 4.0 interface

De Galaxy S22 modellen worden de eerste Samsung telefoons die uit de doos op Android 12 draaien. Afgelopen maand heeft Google tijdens de jaarlijkse I/O conferentie de publieke Android 12 Beta beschikbaar gesteld om te downloaden, waardoor iedereen inmiddels een eerste indruk kan opdoen van Google’s nieuwe besturingssysteem.

Versie 12 biedt een herontworpen interface met vernieuwde widgets en een vernieuwde notificatiebalk. Ook zijn er extra privacy instellingen beschikbaar en algemene instellingen worden gebundeld onder één knop. Aangezien het momenteel om een bèta versie gaat, kunnen bepaalde instellingen en/of mogelijkheden nog veranderen, aan de hand van feedback van gebruikers.

Verwacht wordt dat Google het Android 12 OS in oktober officieel zal aankondigen, gelijktijdig zal ook de nieuwe Google Pixel 6 serie geïntroduceerd worden – als eerste smartphones die draaien op het nieuwe besturingssysteem. Waarschijnlijk zal gelijktijdig ook de eerste Google Pixel Watch worden aangekondigd.

Niet lang daarna zal de vernieuwde One UI interface gepresenteerd worden. Vermoedelijk begint Samsung eind 2021 met de uitrol van Android 12 op Galaxy S21 modellen. De eerste screenshots van One UI 4.0 verschenen eerder deze maand al online, hieruit bleek dat de grafische interface behoorlijk zal worden aangepast en meer overeen zal komen met het ‘Material-You’ thema op Google Pixel smartphones.

Samsung biedt tegenwoordig standaard 3 jaar OS updates en 4 jaar beveiligingsupdates voor de meeste nieuwe smartphones – waaronder alle Galaxy S-serie toestellen. Dat is een groot voordeel, want zodoende ben je extra lang verzekert van up-to-date software en de nieuwste functies.

Geen enkele andere fabrikant van Android smartphones heeft zo’n goed updatebeleid. Mede daarom vinden Samsung smartphones nog altijd gretig aftrek, ondanks dat Chinese modellen vaak goedkoper in de markt worden gezet.

Batterij & Optionele accessoires

De Galaxy S21 Ultra beschikt over een 5.000 mAh batterij. Vooralsnog blijft het onbekend of de S22 Ultra over een vergelijkbare capaciteit accu beschikt. Grote veranderingen verwachten we in ieder geval niet, mede gezien de displaygrootte en het LTPO display ongewijzigd blijft. Bovendien is de huidige accuduur van zo’n 16 uur al bovengemiddeld goed.

Begin dit jaar doken er beelden op van een 65W oplader (EP-TA865). Tot op heden is deze Travel Adapter niet uitgebracht. Het is niet ondenkbaar dat hiermee gewacht wordt tot de release van de S22. Bij Samsung weet je het echter maar nooit, want hoewel de S20 Ultra compatibel was met een 45W oplader werd dit bij de S21 Ultra teruggeschroefd naar slechts 25W bedraad / 15W draadloos opladen.

De Galaxy S21 serie zijn de eerste smartphones van Samsung die zonder oplader en zonder oordopjes worden geleverd. Sindsdien heeft het bedrijf deze policy uitgebreid naar andere Galaxy producten, waaronder de Galaxy Tab S7 FE tablet. Ook de in augustus verwachte Galaxy Watch 4 smartwatch zal zonder lader geleverd worden, zo bleek onlangs uit een afgegeven 3C certificaat in China.

Al met al mag je er vanuit gaan ook de Galaxy S22 serie zonder adapter geleverd wordt. Hoewel een oude oplader in de meeste gevallen ook bruikbaar zal zijn, biedt deze hoogstwaarschijnlijk niet dezelfde laadsnelheid. Uiteraard worden er wel verschillende opladers en wireless charging pads aangeboden als optionele accessoire. Voor een 15W travel adapter betaal je momenteel, in de korting, €15. De prijs van draadloze opladers ligt een stukje hoger en loopt op tot zo’n €55 voor een Wireless Charger Trio.

Tijdens de pre-order periode van de S21 serie heeft Samsung in de Verenigde Staten een promotieactie opgezet waarbij je tot $200 shoptegoed kreeg en een gratis Galaxy SmartTag. Het shoptegoed was inzetbaar voor het kopen van accessoires, zoals een oplader of hoesje. In Europa zag de pre-order actie er iets anders uit, naast een Galaxy SmartTag kregen klanten de Galaxy Buds Pro cadeau bij de S21 Ultra. Mogelijk wordt komend jaar een soortgelijke actie opgezet tijdens de voorverkoop.

Het ligt in ieder geval in de lijn der verwachtingen dat er ten tijde van de S22 serie ook nieuwe draadloze oordopjes aangekondigd zullen worden binnen de Galaxy Buds line-up. Voor die tijd worden eerst nog de Galaxy Buds 2 verwacht, deze in-ear headset maakt haar opwachting in augustus tijdens het grootse Galaxy Unpacked evenement.

Daarnaast is het aannemelijk dat de S Pen ook niet standaard wordt meegeleverd door Samsung. Deze stylus zal eveneens als optionele accessoire worden aangeboden. De huidige S Pen voor de S21 Ultra kost zo’n €40. Naar verwachting zal de €70 kostende S Pen Pro tegen die tijd ook verkrijgbaar zijn.

Ten slotte zal er ongetwijfeld een nieuwe line-up aan hoesjes en covers ter beschikking gesteld worden voor de nieuwe S-serie modellen. De Zuid-Koreaanse fabrikant staat erom bekend een breed scala aan telefoonhoesjes uit te brengen. Zo is er voor de S21 Ultra een Smart View cover en een Silicon Cover beschikbaar, die beide zowel met als zonder S Pen opbergvakje verkrijgbaar zijn.

Daarnaast voert Samsung de Clear View Cover, de LED View cover, de Leather Cover, de Protective Standing Cover, de Clear Standing Cover, de Clear Protective Cover en ten slotte de transparante Clear Cover. Bij sommige smartphone hoesjes wordt het camerasysteem goed beschermt, bij andere is dit minder het geval. Er is in ieder geval voor ieder wat wils, met keuze uit verschillende kleuren en prijzen variërend van €20 tot zo’n €70.

Samsung Galaxy S22 Ultra release datum & prijs info

Voordat we dieper ingaan op de verwachte prijs en release datum, behandelen we eerst de kleuren. Samsung zal haar nieuwe S-serie modellen ongetwijfeld onderdompelen in een reeks nieuwe kleurvarianten. Voor de 3D visualisatie heeft Technizo Concept gekozen voor vijf stijlvolle uitvoeringen met een donker kleurenpalet, die het doorgaans goed doen bij zakelijke gebruikers: zwart, zilver, blauw, groen en rood.

Kijkende naar het huidige model, bij de S21 Ultra is ervoor gekozen om twee standaardkleuren beschikbaar te stellen; Phantom Black en Phantom Silver. Daarnaast zijn er drie Custom kleuren verkrijgbaar; Phantom Titanium, Phantom Navy en Phantom Brown – deze exclusieve varianten kun je uitsluitend via de website van Samsung kopen en worden op bestelling gefabriceerd. Het is goed mogelijk dat er bij de S22 Ultra voor een soortgelijke strategie zal worden gekozen.

Over de prijs is vooralsnog weinig informatie bekend. De S21 Ultra 5G kreeg begin dit jaar een vanaf prijs van €1.250 (12GB/128GB). Daarmee werd het Ultra model €100 goedkoper in de markt gezet dan het jaar ervoor. Vermoedelijk zal de S22 Ultra voor hetzelfde bedrag als z’n voorganger, of maximaal €50 extra, in de markt worden gezet. Genoemde prijzen zijn voor een simlockvrij los toestel, zonder abonnement.

Uiteraard zullen de nieuwe S-serie modellen ook met abonnement verkrijgbaar zijn via alle bekende Nederlandse telecomproviders – waaronder KPN, T-Mobile, Vodafone, Tele2 en meer. Door de telefoon met abonnement te kopen kun je doorgaans korting krijgen op de toestelprijs, terwijl de data bundel tarieven gelijk liggen aan die van een sim-only abonnement.

De tweede helft van 2021 moet nog aanbreken, wat betekent dat er nog een half jaar overheen gaat voordat de Galaxy S22 serie officieel zal worden aangekondigd. Verwacht wordt dat er, net als bij de S21 serie, wordt gekozen voor een introductie event in januari 2022.

Daarmee lijkt Samsung voorgoed te breken met de traditie om de S-serie modellen in februari aan te kondigen. Door te kiezen voor een introductie en release in januari vindt er een betere spreiding plaats met de toestellen die tijdens het Galaxy Unpacked Summer event worden geïntroduceerd, dat doorgaans in augustus wordt georganiseerd.

Normaliter hanteert Samsung een periode van zo’n twee weken tussen de introductie en de release van haar high-end smartphones. Wel zal het direct na de introductie (of maximaal twee dagen later) al mogelijk worden om een pre-order te plaatsen, waar ongetwijfeld een aantrekkelijke verkoop actie aan gekoppeld zal worden.

De komende maanden zullen er ongetwijfeld meer details bekend worden omtrent de Samsung Galaxy S22 line-up. Zodra er meer nieuws te melden is houden we je op de hoogte!

