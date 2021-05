Samsung Galaxy smartphones krijgen Activate Fan Mode Nieuwe trademark van Samsung Electronics suggereert dat toekomstige Galaxy smartphones voorzien worden van een Fan Mode om het toestel koel te houden.

Gisteren heeft Samsung Electronics nog een trademark ingediend, zowel in Europa als in het Verenigd Koninkrijk. De aanvraag duidt op een nieuw soort koeloplossing voor toekomstige Galaxy smartphones.

Samsung Activate Fan Mode voor smartphones en tablets

Op 11 mei 2021 heeft Samsung Electronics bij de European Union Intellectual Property Office (EUIPO) en bij de United Kingdom Intellectual Property Office (UKIPO) een handelsmerk aangevraagd voor ‘Activate Fan Mode’. De aanvraag is gecategoriseerd als Class 9, waarbij de summiere omschrijving refereert naar smartphones en tablets.

De benaming ‘Activate Fan Mode’ suggereert dat toekomstige Galaxy smartphones voorzien worden van een interne cooling fan of in ieder geval een nieuw soort koeloplossing. Gebruikers lijken zelf de mogelijkheid te krijgen om de Fan Mode te kunnen activeren.

Hoewel Samsung door de jaren heen verschillende koeloplossingen heeft ontworpen voor haar smartphones -denk bijvoorbeeld aan het Water Carbon Cooling system, de Copper Vapor Chamber cooling of de Graphite Cooling pads – zijn er vooralsnog geen Samsung smartphones met ingebouwde cooling fan uitgebracht.

Toch zou het niet voor het eerst zijn dat er een cooling fan in een smartphone wordt ingebouwd. In 2019 bracht Nubia de Red Magic 3 uit, deze gaming smartphone beschikt naast een Liquid Cooling Coper heatpipe ook over een cooling fan.

Vermoedelijk heeft de ‘Fan Mode’ van Samsung ook vooral betrekking op mobile gaming. Ten slotte vragen zware gaming sessies veel van je smartphone. Hierdoor wordt het toestel sneller warm, wat negatieve consequenties heeft op de algehele prestaties. Mogelijk is het idee van een ‘Activate Fan mode’ geïnspireerd op de nieuwe ‘No Fan mode’ van de Samsung Galaxy Book Pro laptop.

Het blijft vooralsnog onduidelijk welke Samsung smartphone(s) worden voorzien van een zogenaamde Fan Mode. Wellicht is het bedoelt voor de komende foldables van Samsung, een andere optie is de Galaxy S21 FE. Al deze nieuwe telefoonmodellen worden rond dezelfde periode verwacht; augustus 2021. Mogelijkerwijs moeten we zelfs geduld hebben tot de Galaxy S22, hoewel dat gezien de tijdslijn minder waarschijnlijk lijkt.

Bekijk hier de aanvraag van Samsung Electronics voor Activate Fan Mode.

Thanks to our Egyptian friend Abdel Rahman for providing us the lead image for this publication.