Samsung Galaxy SmartTag Bluetooth tracker De Galaxy SmartTag is een slimme Bluetooth tracker van Samsung die je aan spullen kunt bevestigen, om deze eenvoudig en snel terug te kunnen vinden.

Toon pagina inhoud

Afgelopen week is de Samsung Galaxy S21 serie officieel onthuld. Gelijktijdig met de drietal smartphone modellen heeft het bedrijf ook nieuwe accessoires geïntroduceerd, in de vorm van Galaxy Buds Pro oordopjes en de Galaxy SmartTag. Laatstgenoemde is een Bluetooth tracker, bedoelt om zoekgeraakte items mee terug te kunnen vinden. De SmartTag maakt onderdeel uit van de SmartThings Find service die Samsung afgelopen jaar heeft aangekondigd.

Samsung SmartThings Find werd oktober afgelopen jaar geïntroduceerd. Deze service helpt Galaxy-gebruikers om hun apparaten terug te kunnen vinden, zoals Galaxy smartphones, tablets, smartwatches en oordopjes. Daarvoor hoeven de apparaten niet eens online te zijn.

Spullen terugvinden met de Bluetooth tracker

SmartThings Find gaat nu nog een stap verder, want met de Samsung SmartTag vind je ook spullen terug die niet verbonden zijn. Of zelfs je huisdier. Het kan echt van alles zijn, van je tas tot je portemonnee, van je sleutels tot je fiets. Je kunt de SmartTag eenvoudig bevestigen aan het product dat je graag terug wilt kunnen vinden. Het is een klein en licht apparaatje van zo’n 13 gram en 4×4 centimeter, waardoor deze overal aan te bevestigen is.

Zo hoef je nooit meer ’s ochtends in alle haast de sleutelbos te zoeken of je hond, die weer eens een blokje om is gegaan. Door de tracker aan je sleutelbos of aan de halsband van je huisdier te bevestigen kun je deze altijd snel en gemakkelijk weer terugvinden. Doordat de tracker over Bluetooth beschikt kan deze ten alle tijden gelokaliseerd worden door jouw Galaxy smartphone.

Hoe werkt Samsung Galaxy SmartTag?

• Open de SmartThings-app op de Samsung Galaxy S21

• Druk op de knop om de Bluetooth tracker te activeren

• De SmartTag maakt een geluid en op de Galaxy S21 verschijnt een pop-up

• Selecteer ‘Add now’ en je bent ready to go

Ook al is de tracker offline, hij verstuurt wel een zogenaamd BLE-signaal (Bluetooth Low Energy) dat kan worden opgepikt door Galaxy-apparaten in de buurt. Die laten SmartThings Find weten waar de Smart Tag zich bevindt en zo vind je je eigendom razendsnel terug. Alle gebruikersgegevens in SmartThings Find zijn gecodeerd. Je privacy en veiligheid zijn dus verzekerd.

Om het apparaatje te vinden schakel je ‘Notify me when it’s found’ in op ‘SmartThings Find’. Zodra je SmartTag boven water is, krijg je een notificatie van SmartThings Find. Met tools als ‘Search nearby’, ‘Navigate’ en ‘Ring’ vind je jouw spullen nog sneller en eenvoudiger terug.

Slimme apparaten in huis bedienen met Samsung SmartTag

De tracker kan je ook helpen om jouw mobiele telefoon weer terug te vinden. Ben je je smartphone kwijt? Door 2x op de knop van je Galaxy SmartTag te drukken ontvang je een melding waar je Galaxy S21 ligt.

Daar blijft het niet bij, want je kunt ook opdrachten via SmartThings instellen, door eenmaal op de knop te drukken. Doordat de tracker is verbonden met het SmartThings IoT platform kan de tracker ook worden gebruikt om slimme apparaten in huis te activeren. Zo stel je bijvoorbeeld in dat als je bij thuiskomst op de knop drukt, automatisch de lichten en TV aangaan.

De Samsung Galaxy SmartTag (EI-T5300) wordt gelijktijdig met de Galaxy S21 smartphones uitgebracht op 29 januari 2021. De Bluetooth tracker krijgt een verkoopadviesprijs van €30 en is bij lancering verkrijgbaar in twee kleuren: zwart en wit. Heb je ook interesse in één van de nieuwe S21 modellen? Tijdens de preorder periode (geldig t/m 28 januari) ontvang je bij de Samsung S21 een SmartTag gratis meegeleverd.

Op een later moment zal Samsung ook de Galaxy SmartTag+ uitbrengen, deze variant beschikt over UltraWideBand technologie. Zowel de S21+ als de S21 Ultra beschikken over een UWB chip, die gebruik maakt van radiotechnologie voor een zeer nauwkeurige locatiebepaling. De UWB-technologie van Samsung is ook compatibel met de Nearby Share functie van Google.