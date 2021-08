Samsung Galaxy Z Flip 3 abonnement afsluiten bij T-Mobile Samsung smartphone kopen? De Galaxy Z Flip 3 opvouwbare smartphone is nu verkrijgbaar en is in combinatie met een T-Mobile abonnement best betaalbaar.

Telecomprovider T-Mobile heeft de Galaxy Z Flip 3 opgenomen in het leveringsprogramma. De nieuwe opvouwbare telefoon van Samsung is op verschillende punten verbeterd. De vouwtelefoon beschikt over een groter cover-display, heeft een waterbestendige behuizing, een snellere chipset en de nieuwste software. Consumenten die van plan zijn om de nieuwe Flip met abonnement te kopen kunnen bij T-Mobile kiezen uit diverse internetbundels.

Zoals gebruikelijk kun je kiezen voor een contract met een looptijd van 1 of 2 jaar. Verwacht overigens geen hoge korting als je voor 24 maanden kiest. De verschillen zijn hooguit 1 euro per maand, ten opzichte van een jaarabonnement.

Samsung Z Flip 3 met T-Mobile abonnement

T-Mobile hanteert 888 euro aan toestelkosten voor de Z Flip 3. Dat is een korting van ruim 15 procent, ten opzichte van de adviesprijs voor een simlockvrij, los toestel. Koopjesjagers kunnen nog meer toestelkorting krijgen door hun overeenkomst via Mobiel.nl af te sluiten. Bij de prijsvergelijker kost de Galaxy Z Flip 3 in combinatie met een T-Mobile abonnement slechts 768 euro. Dat is maar liefst 282 euro goedkoper dan de adviesprijs van 1.050 euro. Terwijl de bundeltarieven gelijk zijn aan die van een sim-only abonnement. Doe er je voordeel mee!

Wil je gebruik maken van het snelle 5G netwerk dan moet je kiezen voor een T-Mobile Unlimited abonnement. Onbeperkt 5G internet en bellen op de Z Flip 3 kost bij deze provider 35 euro per maand. Kijk je veel films en TV series op je mobiel? Overweeg dan een voordeelbundel voor 50 euro per maand met Netflix Standaard en Videoland Plus.

Heb je helemaal geen behoefte aan zoveel gigabytes, maar wil je wel gebruik kunnen maken van het snelle 5G netwerk? Dan kun je kiezen voor een 4G abonnement in combinatie met een 5G add-on, de maandelijkse kosten hiervan zijn 2 euro. Ongeacht welk T-Mobile abonnement je kiest, tijdens je contractperiode heb je de mogelijkheid om maandelijks je abonnement kosteloos aan te passen.

Bij T-Mobile kun je de Galaxy Z Flip bestellen in vier standaard kleuren; zwart, groen, crème en lila. Er zijn overigens nog 3 exclusieve kleuren beschikbaar, deze zijn echter uitsluitend verkrijgbaar via de Samsung website. Deze speciale kleuren worden op aanvraag geproduceerd en hebben een levertijd van 5-6 weken.

Er worden twee verschillende geheugenvarianten aangeboden. Voor standaard gebruik adviseren wij de 128GB versie. Als je veel digitale content op je toestel wilt bewaren is het raadzaam om het 256GB model aan te schaffen. Houdt er wel rekening mee dat de Galaxy Z Flip 3 geen geheugenkaartslot heeft. Het is dus niet mogelijk om de opslagcapaciteit naderhand te verhogen middels een microSD kaartje.

De Samsung Z Flip is per direct leverbaar. Uiteraard kun je hem ook laten bezorgen of ophalen bij een T-Mobile winkel bij jou in de buurt. Mocht je binnenkort in Amsterdam zijn, dan kun je ook even langs de nieuwe Samsung T-Mobile partnerstore, die eerder deze maand is geopend in hartje Amsterdam.

Wat kun je verwachten van de Galaxy Z Flip 3 5G

De nieuwe Z Flip is een bijzonder toestel. Je kunt deze telefoon namelijk opvouwen waardoor hij gemakkelijk in je broekzak of handtasje past. Als je de Galaxy Z Flip openklapt beschik je over een groot 6.7 inch Dynamic AMOLED scherm. Het flexibele hoofdscherm heeft een 120 Hz verversingssnelheid. De Galaxy Z Flip biedt ondersteuning voor 5G en sluit perfect aan op het betrouwbare 5G netwerk van T-Mobile.

Samsung heeft de Z Flip 3 uitgerust met een tweede display, die direct naast het camerasysteem is geplaatst. Het coverscherm is met name handig als je de Flip hebt dubbelgevouwen. Het 1.9 inch display is naar eigen wens te configureren. Er is keuze uit uiteenlopende Widgets, die ieder op hun beurt specifieke informatie weergeeft.

De Galaxy Z Flip 3 draait op de krachtige Snapdragon 888 processor van Qualcomm. Qua snelheid zit het wel goed. De batterij heeft een capaciteit van 3.300 mAh. De Samsung Z Flip 3 kan opgeladen worden met een maximaal laadvermogen van 15W. Dat is in verhouding met andere toestellen niet veel. Houdt er bij je aankoop rekening mee dat je dit apparaat bij gemiddeld gebruik dagelijks aan de oplader zult moeten leggen.

Omdat Samsung Electronics recentelijk heeft besloten om geen telefoonlader meer in de verkoopverpakking mee te leveren, dien je deze zelf aan te schaffen. Voor 15 euro kun je de originele 15W Travel adapter kopen via de Samsung website.

Wil je meer weten over deze opvouwbare telefoon, lees dan onze uitgebreide Samsung Z Flip 3 review. Mijn collega Ilse Jurrien heeft dit toestel onderworpen aan een uitgebreide praktijktest, waarbij de Galaxy Z Flip 3 een score van 8.8 heeft gekregen.