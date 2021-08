Samsung T-Mobile partnerstore in Amsterdam Samsung geeft gratis Galaxy Watch 4 Classic weg aan eerste honderd klanten die Galaxy Z Fold 3 / Z Flip 3 kopen in nieuwe partnerstore in Amsterdam.

In de nieuwe T-Mobile Samsung winkel wordt een hoog serviceniveau nagestreefd, zoals je ook in andere T-Mobile telecomwinkels kunt ervaren. Daarnaast kun je er terecht voor specifieke service voor Samsung mobiele devices. Consumenten kunnen de nieuwste Galaxy producten van Samsung uitproberen en aanschaffen. De opening van deze unieke winkel kenmerkt de succesvolle samenwerking tussen T-Mobile en Samsung.

Samsung T-Mobile telecomwinkel in Kalverstraat, Amsterdam

In de nieuwe partnerstore in hartje Amsterdam kunnen consumenten kennis maken met het totale productportfolio van T-Mobile en Samsung. Klanten kunnen er een totale reeks aan smartphones, slimme producten zoals de Galaxy Watch en een breed aanbod aan accessoires ervaren.

Daarnaast kunnen consumenten in de winkel terecht voor antwoorden op specifieke vragen over Samsung producten en persoonlijke service, zoals hulp bij instellen van toestellen of het uitvoeren van software updates. Voor veel consumenten is het bezoek aan een winkel en het fysiek ervaren van een product een belangrijk onderdeel bij het kiezen van een nieuw toestel. Daar spelen beide partijen op in met deze nieuwe store.

Onno Rip, Directeur Sales bij T-Mobile Nederland: “Klanten verwachten tegenwoordig meer als ze een winkel binnen stappen. Bij T-Mobile zetten we ons daarom iedere dag in om onze deskundigheid te optimaliseren zodat we onze klanten de beste winkelbeleving kunnen geven. We lopen voorop in de telecommarkt met het lanceren van innovatieve retail-formules. Naast de service, staat de klantbeleving ook in onze winkels centraal. We werken met verschillende formules die zijn afgestemd op een specifieke mindset en klantbehoefte. De samenwerking met Samsung is hier een mooi voorbeeld van en een prachtige toevoeging op ons retailportfolio. In de T-Mobile Samsung partnerstore gaan we een stap verder in de klantbehoefte en creëren we een beleving rondom connected devices. ”

De nieuwe store is vanaf heden geopend en kan worden bezocht aan de Kalverstraat 25, Amsterdam. Voor diegene die bekend zijn met deze locatie, op deze plek was de T-Mobile Shop al te vinden. Vanaf vrijdag 27 augustus is er een speciale aanbieding, exclusief geldig voor diegene die de T-Mobile Samsung winkel bezoeken: De eerste 100 consumenten die de nieuwe Samsung Galaxy Z Fold 3 of Galaxy Z Flip 3 kopen ontvangen er een Galaxy Watch 4 Classic 42mm bij cadeau. Dat is een leuke aanbieding!

Op 27 augustus zal de lancering plaatsvinden van de nieuwe Samsung devices. De Galaxy Z Fold 3 heeft een vanaf prijs van €1.800. Het clamshell model is dit jaar aanzienlijk goedkoper, voor €1.050 kun je de Galaxy Z Flip 3 kopen. De Watch 4 Classic smartwatch is verkrijgbaar vanaf €370, deze ontvang je dus gratis bij aankoop van één van de vouwtelefoons – ervan uitgaande dat je bij de eerste 100ste kopers behoort.