iPhone 12s Pro met under-display Touch ID sensor De iPhone 12s Pro krijgt een vernieuwd scherm met kleinere notch en Touch ID onder het display. Renders tonen de nieuwe Apple smartphone tot in detail.

Toon pagina inhoud

Jaarlijks brengt Apple rond september haar nieuwe smartphones uit. Afgelopen jaar werd de iPhone 12 serie geïntroduceerd. Waarschijnlijk worden er in 2021 relatief kleine wijzigingen doorgevoerd, zodoende wordt er dit jaar mogelijk niet gekozen voor ‘iPhone 13’, maar voor ‘iPhone 12s’. Ongeacht voor welke benaming Apple kiest, er lijken opnieuw vier modellen in de planning te staan. Net als afgelopen jaar gaat het om een mini, een basismodel, een Pro en een Pro Max.

Hoewel het nog maanden duurt voordat Apple de nieuwe modellen zal aankondigen is er inmiddels al behoorlijk wat informatie online verschenen omtrent de iPhone 12s serie. Eén van de meest gehoorde wijzigingen ten opzichte van 2020; de notch lijkt eindelijk kleiner te worden. In deze publicatie zullen we ons beperken tot het Pro model.

iPhone 12s Pro met nieuw scherm en Touch ID onder het display

Het ontwerp zal vrijwel identiek blijven, ten slotte werd het design van de 12-serie al vernieuwd. Waarschijnlijk blijft het displayformaat van de iPhone 12s Pro gelijk. Het 6,1-inch OLED display wordt wel verbetert. Zo zullen de nieuwe Pro modellen voor het eerst ondersteuning bieden voor een hoge 120 Hertz verversingssnelheid. Het gaat om een LTPO display, die een adaptieve refresh-rate mogelijk maakt. Zodoende kan er aanzienlijk op het batterijverbruik bespaard worden.

Een andere belangrijke wijziging ten opzichte van voorgaande jaren; Apple zal een under-display vingerafdruksensor implementeren. De Touch ID functionaliteit die Apple jarenlang in de home-knop verwerkte werd lange tijd geroemd. Naderhand is Apple zich gaan concentreren op geavanceerde 3D Face ID technologie. Zodoende dat er sinds 2017 geen iPhone modellen meer zijn uitgebracht met een vingerafdruksensor – afgezien van de iPhone SE 2020.

De Apple iPhone 12s Pro / Pro Max moeten de eerste smartphones worden van de Amerikaanse fabrikant waarbij de vingerafdrukscanner onder het scherm wordt geplaatst. Mogelijk dat Apple gebruik wil maken van een vingerafdruksensor van chipfabrikant Qualcomm. De 5G modems die Apple gebruikt komen eveneens van Qualcomm.

De Face ID functionaliteit zal overigens gewoon gehandhaafd blijven. Gebruikers krijgen straks simpelweg extra mogelijkheden om hun smartphone te beveiligen en te ontgrendelen. Handig ook in deze corona periode, waarbij velen gezichtsbedekking dragen in de vorm van mondmaskers, wat ten nadele komt van de Face ID functionaliteit.

De Nederlandse designer Jermaine Smit, aka Concept Creator, heeft in samenwerking met LetsGoDigital een nieuwe YouTube video gemaakt waarin de verwachte iPhone 12s Pro van alle kanten te zien is. Ook de product afbeeldingen die gebruikt zijn voor deze publicatie zijn ontworpen door Jermaine.

Verbeterde camera en vernieuwde hardware

Op cameragebied lijkt Apple tevens de nodige veranderingen door te willen voeren. Zo meldde industry analist Ming-Chi Kuo enige tijd geleden dat de tweetal Pro modellen over een sterk verbeterde ultragroothoeklens (f/1.8) zullen beschikken met autofocus. Daarnaast lijkt Apple ditmaal grotere beeldsensoren toe te willen passen.

Qua vormgeving worden er geen grote wijzigingen verwacht, hoewel het camerasysteem mogelijk wel iets dikker zal worden. Daarnaast lijkt Apple er ditmaal voor te kiezen om geen verschil te maken tussen het camerasysteem van de iPhone 12s Pro en die van de Pro Max. Zodoende zullen deze twee modellen alleen verschillen qua displayformaat en accucapaciteit.

Vanzelfsprekend zullen de nieuwe modellen ook weer voorzien worden van de nieuwste hardware en software. Het bedrijf uit Silicon Valley lijkt ditmaal een 5nm A15 Bionic chipset in te willen zetten dat 5G én WiFi 6e ondersteuning mogelijk maakt. De iPhone 12 modellen boden ook al 5G ondersteuning, WiFi 6e is echter nieuw.

De onlangs geïntroduceerde Samsung Galaxy S21 smartphones bieden eveneens ondersteuning voor de nieuwe WiFi 6E technologie. Net als bij WiFi 6 kun je hiermee hogere prestaties, een lagere latentie en snellere gegevenssnelheden behalen. Bij de verbeterde WiFi 6e variant wordt er gebruik gemaakt van de 6Ghz band, die meer ruimte biedt dan de bestaande 2,4Ghz en 5Ghz frequentiebanden.

Met de nieuwe 6Ghz band kun je makkelijker veel data in één keer verzenden, wel is de bereik beperkter dan bij de al langer bestaande 2,4Ghz en 5Ghz frequentiebanden. Laatstgenoemde banden zullen overigens ook beschikbaar blijven met WiFi 6e.

Batterij en MagSafe oplaad accessoire

Wat betreft de accu, afgelopen jaar werd het Pro model uitgerust met een 3.046mAh batterij. Deze staat garant voor 17 uur video´s kijken of 11 uur video´s streamen. Het toestel biedt ondersteuning voor 20W bedraad opladen en 15W draadloos opladen. Vermoedelijk zal de 12s Pro over vergelijkbare batterij specs beschikken.

Er gaan al langer geruchten dat Apple ten minste één telefoonmodel wil introduceren zonder oplaadpoort. Dit toestel zal dan uitsluitend draadloos opladen ondersteunen. Hier komt het nieuwe MagSafe charging systeem goed van pas, dat ten tijde van de iPhone 12 serie werd aangekondigd. Middels deze accessoire kun je het toestel met een maximaal laadvermogen van 15W draadloos opladen.

Overigens, onlangs werd bekend dat zowel de iPhone 12 smartphones als de MagSafe accessoires een gevaar kunnen vormen voor mensen met een pacemaker of andere medische implantaten. Door de vele magneten kan er een elektromagnetisch veld ontstaan, waar pacemakers en defibrillatoren van ontregeld raken.

Apple adviseert daarom om ten alle tijden minimaal 15cm afstand te bewaren tussen de pacemaker en de genoemde Apple producten. Tijdens het draadloos opladen is een minimale afstand van 30cm raadzaam. Vanzelfsprekend zijn het niet alleen iPhones die hier last van hebben. Elektronicaproducten worden in toenemende mate voorzien van magneten, al deze producten kunnen een gevaar vormen voor medische apparaten.

Het zal je overigens vast niet zijn ontgaan dat Apple sinds de lancering van de iPhone 12 geen oplader en ook geen EarPods meelevert in de verkoopverpakking. Nu ook Samsung heeft besloten om bij de Galaxy S21 serie niet langer een oplader of oordopjes mee te leveren, lijkt deze tendens helaas voortgezet te worden. Ondanks dit besluit kijkt Apple terug op een bijzonder geslaagde lancering. de verkoopaantallen van de 12-serie liggen beduidend hoger dan voorgaande jaren.

Uit recent gepubliceerde kwartaalcijfers blijkt dat de verkoopaantallen van de 12-serie maar liefst 17% hoger ligt dan die van de 11-serie, in diezelfde periode een jaar eerder. Consumenten hebben Apple dus niet afgestraft op het weglaten van de oplader en oortjes. Daarentegen lijkt de toevoeging van 5G voor velen een reden te zijn geweest om een nieuwe iPhone aan te schaffen.

iPhone 13 of iPhone 12s serie?

Omtrent de benaming, Bloomberg reporter Mark Gurman meldde eerder deze maand dat Apple overweegt om dit jaar te kiezen voor een ‘S’ upgrade, omdat er geen grote veranderingen worden doorgevoerd. Dit is onder meer te wijten aan COVID-19, door de aanhoudende pandemie zijn Apple engineers slechts een paar dagen per week, in beperkte aantallen op de Silicon Valley kantoren te vinden. Dit maakt de productontwikkeling een stuk gecompliceerder.

Kort na de publicatie van Gurman bevestigd Apple-analist Jon Prosser dat de benaming ditmaal inderdaad iPhone 12s zal worden. Uiteraard is er nog niets geconfirmeerd, maar het klinkt niet geheel onwaarschijnlijk. Tenslotte heeft Apple vaker de toevoeging ‘s’ gebruikt wanneer het ging om kleine upgrades. Denk bijvoorbeeld aan de iPhone 6s / 6s Plus en de meer recent geïntroduceerde iPhone Xs / Xs Max.

Verder beweert Jon Prosser dat Apple waarschijnlijk nooit een iPhone 13 serie zal uitbrengen. Bijgeloof zou hier een belangrijk rol in spelen. Omdat ‘13’ een ongeluksgetal is in Westerse landen zou Apple komend jaar direct willen kiezen voor iPhone 14.

Over de prijs van de nieuwe iPhone modellen is vooralsnog geen concrete informatie bekend. Zowel de iPhone XS, de één jaar later aangekondigde iPhone 11 Pro én de nog recentere iPhone 12 Pro kregen allemaal een vanaf prijs van €1.160. Bij laatstgenoemde model werd ook de minimale opslagcapaciteit verdubbeld naar 128GB.

Vermoedelijk zal de Apple iPhone 12s Pro een vergelijkbare adviesprijs krijgen en ook in dezelfde geheugenvarianten worden aangeboden: 128GB, 256GB en 512GB geheugen. Verwacht wordt dat Apple de viertal nieuwe smartphone modellen in september 2021 zal aankondigen.

Note to editors : The product images in this publication are created in collaboration with Jermaine Smit, aka Concept Creator. These 3D renders are for illustrative purposes only. This product is not for sale, Apple is expected to launch the iPhone 2021 series in September. The images are copyright protected. Feel free to use these materials on your own website, please be so respectful to include a source link into your publication.