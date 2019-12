OnePlus Concept One smartphone introductie begin 2020 Tijdens CES 2020 wordt de eerste concept smartphone van OnePlus onthuld. De Concept One moet een inkijkje geven in de toekomst van technologie en design.

In januari 2020 vindt de CES (Consumer Electronics Show) plaats in Las Vegas. Tijdens deze jaarlijkse beurs voor consumentenelektronica zal OnePlus haar eerste concept telefoon introduceren en tentoonstellen. Het toestel krijgt de naam OnePlus Concept One en zal onthuld worden op een speciaal evenement. Gelijktijdig met de introductie wordt ook het zesjarig bestaan van de Chinese smartphonefabrikant gevierd.

OnePlus bedient de Nederlandse markt vanuit haar kantoor in Amsterdam. Voor de marketing en PR activiteiten is een samenwerking aangegaan met LVTPR (Lammers van Toorenburg Benelux PR). OnePlus is een relatief nieuwe speler in ons land. Desalniettemin heeft de smartphonefabrikant in korte tijd een aardige community weten op te bouwen. Het heeft een geheel eigen benadering van de telecommarkt.

De mobiele toestellen die het Chinese merk hier verkoopt kunnen zich meten aan de vlaggenschip smartphones van de premium merken. Doordat de telefoons relatief goedkoop in de markt worden gezet, weet het bedrijf haar marktaandeel te vergroten.

Hierbij moet overigens wel gesteld worden dat het prijsverschil met toptoestellen van Samsung en Apple steeds kleiner wordt, waardoor het nog maar de vraag is of OnePlus haar positie verder kan versterken.

Concept One smartphone

De afgelopen zes jaar zijn er 13 smartphone modellen geïntroduceerd, waarbij technologie voorop stond. Zo was de OnePlus 7 Pro de eerste smartphone met een 90Hz QHD+ AMOLED scherm.

De concept smartphone zal nog meer innovatie tonen, zo staat in het persbericht vermeld. Met dit mobiele toestel wil OnePlus een inkijkje geven in de toekomst van smartphones, op het gebied van nieuwe technologie en alternatief design. De naam van de smartphone, Concept One, wijst erop dat dit toestel de eerste in een nieuwe serie zal zijn.

Het is vooralsnog onbekend om wat voor een smartphone het precies zal gaan. Kijkende naar de recente ontwikkelingen binnen de smartphone industrie zijn er verschillende mogelijkheden. Wellicht gaat het om een opvouwbare smartphone of een dual display telefoon. Er zijn echter nog een aantal andere opties, die minstens net zo waarschijnlijk zijn.

De vooruitstrevende smartphonefabrikant heeft door de tijd heen verschillende selfie-camera implementaties getoond, denk aan een notch, een pop-up camera en binnenkort zal het merk ook de eerste smartphone met punch-hole camera presenteren – de OnePlus 8 Lite. Het is goed mogelijk dat de conceptsmartphone over een under-screen camera zal beschikken, net zoals zusterbedrijf Oppo inmiddels heeft getoond. Dit toestel wordt in Q1 2020 verwacht en krijgt de naam Oppo Find X2. Deze smartphone is op de foto hieronder te zien.

Een andere mogelijkheid is dat de OnePlus Concept One een toestel zonder knoppen en poorten wordt – vergelijkbaar met de Meizu Zero en de Vivo Apex 2019 concept smartphone. Vivo is overigens net als Oppo ook een zusterbedrijf van OnePlus, deze drie bedrijven vallen allemaal onder moedermaatschappij BBK Electronics – een Chinese multinational in consumenten elektronica.

De mobiele telefoons zijn in Nederland verkrijgbaar via de OnePlus Shop, het verkoopassortiment bevat meer dan 1000 artikelen. Naast mobieltjes worden er ook tal van accessoires aangeboden, denk aan telefoonhoesjes, screen protectors, oordopjes, opladers etc. Consumenten die een OnePlus smartphone willen kopen in combinatie met een abonnement zijn aanwezen op T-Mobile, KPN, Vodafone, Tele2, Hollands Nieuwe of BelSimpel. Voor losse toestellen kun je ook terecht bij Bol en Coolblue. Opvallend genoeg worden de telefoons niet aangeboden door Media Markt.

Vooralsnog blijft het koffiedik kijken, binnenkort zal het bedrijf meer duidelijkheid geven. Het persevenement vindt plaats in het Wynn-hotel in Las Vegas tijdens CES 2020, van 7 tot en met 10 januari 2020.