Samsung NEON Artificial Human introductie op CES 2020 Samsung NEON laat gebruikers een eigen virtueel AR persoon genereren, voor entertainment doeleinden, maar ook voor films, TV’s, internet en andere apps.

Toon pagina inhoud

Samsung verspreidde afgelopen week een teaser voor een bijzondere nieuwe Artificial Intelligence ontwikkeling dat komende week tijdens CES 2020 onthuld zal worden. ‘Samsung NEON = Artificial Human’, zo stond erbij vermeld. Het betreft een product van STAR Labs (Samsung Technology & Advanced Research Labs). Dit bedrijf heeft NEON al jaren in ontwikkeling, zo liet de CEO van het bedrijf, Pranav Mistry, weten via social media. Het wordt iets totaal anders dan de Bixby spraak assistent, aldus de Koreaanse fabrikant. Veel meer werd er echter niet bekend gemaakt.

Wat is Samsung NEON Life?

De Amerikaanse journalist Aaron Mamiit wist voor Digital Trends te melden dat het product omschreven staat als een ‘artificial intelligence being’ dat ‘een gebruikers beste vriend’ kan worden. Inmiddels kan LetsGoDigital nog een tipje van de sluier onthullen, want Samsung Research America heeft recentelijk 4 gerelateerde trademark aanvragen ingediend bij de USPTO (United States Patent and Trademark Office).

Het gaat om de volgende benamingen; NEON, NEON Artificial Human, NEON.Life en Core R3. De benamingen zijn niet zozeer nieuw, zo wist Chris Burns afgelopen week al te melden op SlashGear dat NEON.life een nieuwe domeinnaam is, waarop het Artifical Intelligence project van Samsung zal worden aangekondigd. Er staat een count-down vermeld tot aan CES 2020, dan zal de website ongetwijfeld meer informatie verschaffen aangaande Samsung NEON.

Het is echter de omschrijving bij de trademarks die ons wat extra informatie verschaft over wat NEON precies inhoudt. De aanvragen zijn gecategoriseerd als Class 9 / 41 / 42. Bij Samsung NEON is de volgende omschrijving opgenomen.

Samsung NEON description: Entertainment services, namely, production of special effects including model-making services, computer-generated imagery and computer-generated graphics for the production of motion pictures, videos and movie trailers; augmented reality video production; creating computer generated characters; design and development of computer-modeled versions of human beings using computer animation for use in movies, television, internet and other applications; design and development of software for virtual characters; creating for others custom computer-generated imagery, animations, simulations and models used for entertainment.

Het lijkt er dus op dat gebruikers zelf een virtueel persoon kunnen genereren, middels speciale software die via NEON.Life beschikbaar zal worden gesteld. Bij de aanvraag voor NEON Artificial Human, NEON.Life en Core R3 staat de volgende omschrijving vermeld.

Samsung NEON.Life and Core R3 description: Downloadable and recorded software for creating, viewing, manipulating, editing, storing, publishing, and exporting virtual characters; downloadable and recorded software for developing virtual characters; downloadable and recorded software for computer generated characters for use in movies, television, internet and entertainment purposes; computer programs to create, deploy and distribute realistic looking virtual characters via an internet platform; design and development of computer-modeled versions of human beings using computer animation.

Daar waar Bixby enkel op spraak gericht is, lijkt NEON dus meer visueel te zijn. Als een soort geavanceerde versie van de AR Emoji die je al kunt gebruiken op Galaxy smartphones en tablets. Aangezien Samsung erbij vermeld dat het ‘je beste vriend kan worden’, lijkt het aannemelijk dat je ook daadwerkelijk kunt communiceren met je eigen gegenereerde virtuele karakter. Artificial Intelligence (kunstmatige intelligentie) wil zeggen dat het karakter ook in staat is om te leren, waardoor deze naarmate de tijd verstrijkt steeds beter jouw behoeften en interesses kan inschatten en hierop kan anticiperen.

Samsung zal op maandag 06:30 PM PST (dinsdag 03:30 Nederlandse tijd) een persconferentie houden in het Venetian hotel in Las Vegas. Op dat moment zullen ongetwijfeld alle details uitgebreid besproken worden. Een dag later gaat CES 2020 van start en zullen de deuren geopend worden voor het publiek. Op dat moment worden alle nieuwe producten en services tentoongesteld voor bezoekers om kennis mee te maken.

Bekijk hier de trademark voor Samsung NEON, NEON Artificial Human, NEON.Life en Core R3.