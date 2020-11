Oppo AR Glass 2021 met gesture control Oppo toont nieuwe Augmented Reality bril tijdens INNO Day 2020. De Oppo AR Glass heeft twee fish-eye camera’s, een ToF sensor en een RGB-sensor.

Toon pagina inhoud

Eerder deze week vond de tweede editie plaats van Oppo INNO Day. Tijdens het evenement werden een drietal concept producten getoond, waaronder een oprolbare telefoon. Ook werd de Oppo AR Glass aangekondigd, als opvolger van de vorig jaar gedemonstreerde AR-headset. Het nieuwe 2021 model is met een gewicht van 117 gram bijna 75% lichter dan zijn voorganger en zou een bijzonder realistische augmented reality ervaring moeten bieden.

Om deze reductie in gewicht te kunnen bewerkstellingen is het design volledig vernieuwd. Waar je bij de vorige Oppo headset een band om je hoofd diende te dragen –vergelijkbaar met de Microsoft Hololens– lijkt de Oppo AR Glass 2021 meer op een reguliere bril. Dit zal het draagcomfort zeker ten goede komen, met name ook bij langdurig gebruik.

Oppo AR-bril

De AR-headset is uitgerust met twee fish-eye camera’s, evenals een ToF dieptesensor en een RGB-sensor. Hiermee kan binnen enkele milliseconden de 3D-lokalisatieberekening plaatsvinden. Hoewel de exacte field-of-view niet werd vermeld, zei Oppo wel dat het beeld eruit zal zien ‘alsof je een 90-inch TV bekijkt van slechts 3 meter afstand’.

De sensoren moeten zorgen voor een levensechte AR-ervaring, door constante updates en real-time feedback te geven over de positie van de gebruiker. De Oppo AR Glass 2021 biedt ook ondersteuning voor smartphone en gesture-based interacties. Door de headset via een USB-C-kabel aan te sluiten op de Oppo Find X2 zul je een prestatieboost ervaren en kun je ook middels touch en swipe bewegingen door de inhoud navigeren.

CybeReal AR app

Tijdens Oppo INNO Day 2020 werd ook de nieuwe CybeReal AR-applicatie onthult. Deze app beschikt over real-time ruimtelijke berekening, zodoende kan de fysieke wereld worden nagebootst met real-time informatie en nauwkeurige locatie gegevens, in combinatie met Oppo Cloud.

De applicatie brengt uitgebreide data in kaart via real-time informatiemapping met het cloud platform en verrijkt zo de gebruikservaring. Daarnaast werd aangekondigd dat Oppo komend jaar een ontwikkelaarsprogramma zal opzetten, om extra AR content te creëren.