Oppo Glass een premium headset voor Augmented Reality (AR) Oppo legt handelsmerk vast in Europa voor 'Oppo Glass', vermoedelijk de modelnaam van Oppo's eerste AR-bril die later dit jaar zal worden uitgebracht.

Toon pagina inhoud

Oppo heeft de afgelopen jaren vooral naamsbekendheid opgebouwd met haar innovatieve reeks smartphones, waaronder de Reno en Find serie. De komende periode zal de Chinese fabrikant haar productportfolio verder uitbreiden met nieuwe type consumenten producten. Tijdens INNO Day 2019, eind vorig jaar, kondigde Oppo al aan een reeks nieuwe mobiele producten in ontwikkeling te hebben, waaronder een smartwatch. Dit slimme horloge is ondertussen officieel uitgebracht onder de naam Oppo Watch, niet veel later werd er ook een smart band geïntroduceerd genaamd Oppo Band. Gelijktijdig liet Oppo weten ook een AR-bril in ontwikkeling te hebben, voor Augmented Reality doeleinden.

Destijds werd erbij vermeld dat de Oppo AR Glass binnen een jaar op de markt zou worden gebracht. Sindsdien zijn er 9 maanden verstreken, maar vooralsnog is het betrekkelijk stil rondom de nieuwe AR bril van Oppo.

Enkele uitgevers kregen eind vorig jaar al de mogelijkheid voor een hands-on met de Oppo bril. Hieruit is gebleken dat de Oppo AR Glass wordt voorzien van twee fish-eye camera’s met diffractive waveguide technologie. Daarnaast wordt er een derde camera ingebouwd en een Time-of-Flight camera om de afstand waar te kunnen nemen. Verder wordt de Augmented Reality headset voorzien van 3D Surround Sound technologie, wat de bril ook uitermate geschikt zal maken voor AR-gaming.

Oppo Glass AR-bril

Een nieuwe handelsmerk aanvraag duidt erop dat Oppo binnenkort meer informatie zal onthullen aangaande hun eerste AR-bril. Op 3 september 2020 heeft Guangdong Oppo Mobile Telecommunications bij de EUIPO (European Union Intellectual Property Office) een trademark ingediend voor de naam Oppo Glass. De aanvraag is nog in behandeling en werd ingediend vanuit Spanje. Oppo Glass is gecategoriseerd als Class 9 met de volgende omschrijving.

Oppo Glass trademark description: Eyeglasses; Smartglasses; Computers; Virtual reality headsets; Computer software, recorded; Downloadable software applications for mobile phones; 3D spectacles; Wearable computers; Spectacle cases; Eyeglass frames.

Uit de omschrijving valt op te maken dat het gaat om een bril / headset, waardoor de gedachte al snel uitgaat naar de in ontwikkeling zijnde AR-bril. Het lijkt erop dat Oppo net als bij de smartwatch (‘Oppo Watch’) en de smartband (‘Oppo Band’) voor een korte, krachtige benaming wil kiezen, in de vorm van ‘Oppo Glass’ – al dan niet gecombineerd met de term Oppo AR Glass.

De timing van deze aanvraag is opmerkelijk. Vaak worden dit soort handelsmerken kort voor de officiële onthulling vastgelegd. Het is dan ook goed mogelijk dat we later deze maand nog meer te horen krijgen over Oppo’s Augmented Reaility headset. Even opmerkelijk is dat de aanvraag in Europa is ingediend. Dit zou erop kunnen duiden dat de AR-bril ook in het oude continent wordt uitgebracht.

De Oppo Watch werd in eerste instantie alleen in China uitgebracht, inmiddels is het slimme horloge ook verkrijgbaar in enkele Europese landen, waaronder buurland Duitsland. Mogelijk dat Oppo ervoor zal kiezen om de Oppo Glass ook direct in Europa uit te brengen.

Wat is Augmented Reality?

Augmented Reality (AR) is niet te verwarren met Virtual Reality (VR). Bij VR verlaat je de echte wereld en stap je de virtuele wereld in, waar niets wat je ziet echt is. Bij AR daarentegen worden er virtuele elementen aan de bestaande wereld toegevoegd, hierdoor ontstaan volledig nieuwe toepassingsmogelijkheden.

AR-gaming is er één van, denk bijvoorbeeld aan het populaire spel Pokémon Go. In de toekomst zullen er naar alle waarschijnlijkheid ook steeds meer pragmatische toepassingen worden gezocht. Denk bijvoorbeeld aan een AR-app waarin je bepaalde producten kunt testen qua vorm, kleur en afmetingen – deze kun je vervolgens in de ruimte zetten waarin jij ze graag zou zien. Handig, zo kun je virtueel vast bekijken of die nieuwe bank wel echt in jouw interieur zou passen.

Ook kan AR van pas komen om te trainen in levensechte scenario’s. Denk bijvoorbeeld aan een arts die nuttige real-time informatie tot zijn beschikking krijgt die hem kunnen helpen bij het stellen van de juiste diagnose en/of het vaststellen van een behandelingsplan voor de patiënt. AR kan ook gebruikt worden om extra navigatie instructies mee te geven. Handig op drukke plekken waar ieder z’n eigen weg moet zien te vinden, zoals op een vliegveld of op een metrostation.

Om Augmented Reality te kunnen ervaren heb je een AR-bril nodig. Desalniettemin bevindt AR zich nog in de kinderschoenen, dit blijkt onder andere uit de hoeveelheid beschikbare content – dat momenteel nog erg beperkt is. Er zijn reeds enkele AR-headsets verkrijgbaar, zoals de Microsoft Hololens en de Magic Leap. Deze zijn echter behoorlijk kostbaar en bovendien met name gericht op ontwikkelaars en bedrijven.

Het blijft vooralsnog onbekend voor welke prijs de Oppo Glass in de markt wordt gezet. Vermoedelijk krijgen we binnenkort meer te horen over de doelgroep en de specificaties, evenals de prijs en beschikbaarheid van Oppo’s eerste AR-bril.

Mogelijk dat we tegelijkertijd ook meer informatie krijgen omtrent de nieuwe Oppo TV. In juni dit jaar liet het bedrijf via het Chinese social mediaplatform Weibo weten ook een smart televisie in ontwikkeling te hebben. Deze werd tussen de andere nieuwe producten geplaatst, waaronder de Oppo Watch, de Oppo Band, de Enco W51 draadloze koptelefoon en de Oppo Glass.

Bekijk hier de trademark voor Oppo Glass.