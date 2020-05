Microsoft Hololens 2 AR & VR headset binnenkort verkrijgbaar Microsoft brengt Hololens 2 Mixed Reality headset in de herfst van 2020 uit in Nederland en enkele andere landen. Bedoelt voor bedrijven en ontwikkelaars.

Eind 2017 ging de Microsoft Hololens in de verkoop in Nederland. Deze Mixed Reality headset voor bedrijven en ontwikkelaars kon rekenen op veel positieve reacties. Zijn opvolger werd begin 2019 al aangekondigd, de Hololens 2 ging eind vorig jaar in de verkoop in Amerika en enkele Europese landen. Toch kun je deze Vritual Reality (VR) & Augmented Reality (AR) bril nog altijd niet in Nederland kopen. Hier komt binnenkort verandering in, want Microsoft heeft aangekondigd de Hololens 2 in het najaar van 2020 ook in ons land uit te brengen, evenals verschillende andere Europese landen.

De prijs is vastgesteld op 3.500 USD, dat is 500 USD meer dan zijn voorganger kostte. Hoewel Microsoft geen Europese prijs heeft bekend gemaakt is het aannemelijk dat de Hololens 2 een verkoopprijs krijgt van zo’n € 3.800. In 2017 kreeg de Developer Edition in Nederland een introductieprijs van € 3.300. Voor de Commercial Suite werd een adviesprijs van € 5.600 gerekend.

Microsoft Hololens 2 Mixed Reality bril

De Microsoft Hololens 2 is op verschillende punten verbeterd ten opzichte van zijn voorganger. Zo wordt de Mixed Reality bril aangedreven door de krachtige Qualcomm Snapdragon 850 chipset gecombineerd met een op maat gemaakte holographic processing unit. Dankzij de toepassing van lasers en spiegels heeft de nieuwe headset ook een beduidend grotere kijkhoek. Het gezichtsveld zou 2x zo groot zijn als bij de eerste Hololens.

Aan de voorzijde van de wireless headset is een camera toegevoegd die in staat is om dieptemetingen te verrichten. Zo kunnen objecten herkent worden en in kaart gebracht worden. Handen en gebaren worden herkent, zodat objecten aangeraakt, vastgepakt en verplaatst kunnen worden. Verder is de Hololens 2 voorzien van eye detection en ook het uitvoeren van spraakopdrachten is mogelijk. Hiervoor zijn verschillende slimme microfoons ingebouwd.