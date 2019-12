Sony op CES 2020 beurs De grootste consumenten elektronicabeurs ter wereld gaat volgende week van start in Las Vegas. Wat mogen we van Sony verwachten tijdens de CES beurs?

Op dinsdag 7 januari gaat de vierdaagse Consumer Electronics Show (CES) van start. De grote technologiebeurs vindt sinds 1967 jaarlijks plaats in het Las Vegas Convention Center. Alle grote technologiebedrijven zullen aanwezig zijn om de nieuwste producten te onthullen en de laatste innovaties te tonen aan het publiek. Er worden ruim 175.000 bezoekers verwacht. Een dag voor aanvang van het evenement vinden de meeste key notes plaats. Ook Sony zal op 6 januari een persconferentie organiseren.

Om maandag 17:00 lokale tijd (dinsdag 02:00 in Nederland) zal Sony in de Central Hall van de Convention Center de pers toespreken en informeren over nieuwe elektronicaproducten voor de eerste helft van 2020. In de persuitnodiging stond de volgende slogan vermeld: ‘The Future is Coming’.

Op de site werd deze tekst aangevuld met: ‘At CES 2020 Sony is unveiling a unique vision of the future, bringing creativity and technology together like never before, to unleash new sensations and emotions.’ Een vrij cryptische omschrijving, wat bij velen natuurlijk direct de interesse heeft gewekt. Wat heeft de Japanse elektronicafabrikant dit jaar voor ons in petto?

Afgelopen jaar bracht het bedrijf verschillende nieuwe Bravia TV’s uit tijdens CES 2019, ook werd de revolutionaire 24-kanaals 360 Reality Audio technologie onthuld. In 2020 zal CES opnieuw het toneel worden voor tal van nieuwe 4K en 8K televisies en audio innovaties.

Behalve een serie nieuwe Bravia televisies, zal Sony naar alle waarschijnlijkheid ook de opvolger aankondigen van de populaire WH-1000XM3 noise-cancelling headphone. Deze koptelefoon is door velen bestempeld als de beste headphone allertijden, met uitstekende noise-cancelling technologie een fantastische audiokwaliteit en een goede batterijduur. Over de specs van zijn opvolger, de Sony WH-1000XM4 is vooralsnog weinig bekend, maar de koptelefoon is recentelijk gekeurd door de Amerikaanse keuringsinstantie FCC, waardoor het zeer aannemelijk is dat deze tijdens de consumentenbeurs voor het eerst te zien zal zijn.

Sony PlayStation 5 game console

Al die nieuwe technologie is natuurlijk fantastisch, maar velen vragen zich af of de Japanse elektronicagigant ook nieuwe details uit de doeken zal doen aangaande de in ontwikkeling zijnde PlayStation 5 game console. Het is dé perfecte gelegenheid voor de Japanse fabrikant om het Amerikaanse publiek te bereiken. Ongetwijfeld zullen journalisten hun best doen om meer informatie over de nieuwe spelconsole boven water te krijgen.

Het lijkt niet waarschijnlijk dat de spelcomputer ook daadwerkelijk geïntroduceerd wordt tijdens CES 2020. Maar wellicht wordt wel meer duidelijk over de officiële introductiedatum, want er gaan al tijden geruchten dat Sony in februari 2020 een PlayStation Event zal organiseren, waar de Sony PS5 daadwerkelijk geïntroduceerd zal worden. Het bedrijf heeft reeds kenbaar gemaakt dat de spelcomputer rond de december feestdagen van 2020 in de winkels komt te liggen.

Mogelijkerwijs zal Sony ook meer over de specs onthullen, of het design van de nieuwe Sony PlayStation. Net zoals Microsoft recentelijk de eerste beelden heeft gedeeld van de Xbox Series X en de bijbehorende nieuwe game controller. Beide game consoles worden rond dezelfde tijd verwacht.

Het ligt voor de hand dat de onlangs geïntroduceerde Back Button Attachment accessoire voor de PS4 ook op de beursvloer te bewonderen zal zijn. Ook zal tijdens CES 2020 extra aandacht uitgaan naar eSports. De professionele gaming industrie groeit explosief, waardoor steeds meer fabrikanten zich concentreren op deze tak van sport.

Sony Xperia smartphones

Van oudsher introduceert Sony tijdens de CES beurs ook verschillende nieuwe digitale camera’s. Denk aan Alpha systeemcamera’s en CyberShot compactcamera modellen.

Daarnaast worden er in het eerste kwartaal van 2020 verschillende nieuwe Xperia smartphones verwacht. Mogelijkerwijs worden deze al tijdens CES getoond, het lijkt echter aannemelijk dat we nog een maandje langer geduld moeten hebben. Want eind februari vindt de Mobile World Congress (MWC) plaats in Barcelona, op deze beurs voor de telecomsector worden tal van nieuwe mobieltjes verwacht.

Afgelopen jaar bracht Sony een nieuw topmodel uit, in de vorm van de Xperia 1. Ook werden de Xperia 10 / 10 Plus onthuld. Het ligt voor de hand dat alle drie de modellen komend jaar een opvolger krijgen. Over de benaming van de nieuwe mobiele telefoons tasten we nog in het duister, mogelijk gaat het om de Xperia 3 en de Xperia 6 / 6 Plus.

In ieder geval lijkt Sony voor het eerst te kiezen voor een punch-hole camera, die centraal in het midden geplaatst wordt – net zoals bij de topmodellen van Samsung. Daarmee zal de brede schermrand aan de bovenzijde definitief tot het verleden behoren. Waarschijnlijk worden dit ook de eerste 5G telefoons van de Japanse fabrikant.

Sony Artificial Intelligence

Een ander thema waar tijdens de 2020 Editie van de CES beurs veel aandacht naar uit zal gaan is AI (Artificial Intelligence). Consumenten producten worden steeds slimmer en kunnen naadloos met elkaar verbonden worden. Afgelopen maand heeft Sony Corporation via een persbericht internationaal bekend gemaakt een nieuwe dochteronderneming te hebben opgezet, genaamd Sony AI. Binnen dit bedrijf zullen er nieuwe AI technologieën ontwikkelt worden, met als missie ‘to unleash human creativity’.

Sony AI is drie projecten gestart die betrekking hebben op gaming, imaging & sensing en gastronomy. In het verleden heeft het bedrijf al verschillende intelligente robots getoond, denk aan de Sony Aibo robot dog. Mogelijk dat dit jaar een meer menselijke robot getoond zal worden.

Verwacht wordt dat het Koreaanse Samsung eveneens een NEON Artificial Human zal tonen tijdens de Consumer Electronics Show. Al met al lijkt het een spannende en vernieuwende beurs te worden!