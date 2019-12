Sony Xperia 5 krijgt opvolger met punch-hole camera Nieuw topmodel van Sony krijgt een punch-hole camera die gecentreerd in het midden wordt geplaatst. Introductie volgt zeer waarschijnlijk op MWC 2020.

Eind volgend jaar wordt de PlayStation 5 verwacht. Hoewel Sony alles op alles zal zetten om van deze game console een succes te maken, is dit zeker niet het enige product dat de Japanse fabrikant in 2020 op de markt zal brengen. Begin volgend jaar wordt de opvolger verwacht van de Xperia 1 / Xperia 5 / Xperia 10 smartphones, mogelijk gaat het om de Xperia 3 en Xperia 6 – hoewel de definitieve benamingen nog onduidelijk zijn. Het ligt in de lijn der verwachting dat de nieuwe mobiele telefoons opnieuw over een 21:9 beeldschermverhouding zullen beschikken. Voor de selfie-camera heeft Sony echter een nieuwe oplossing bedacht.

Begin 2019 werd de Xperia 1 en Xperia 10 / 10 Plus uitgebracht. Halverwege het jaar werd tijdens IFA 2019 de compacte, maar high-end Xperia 5 onthuld. Bij al deze modellen werden de schermranden gereduceerd, hoewel Sony nog altijd koos voor een kleine bezel aan de bovenzijde, om het camerasysteem in te integreren. De controversiële notch heeft Sony dan ook links laten liggen. Dit roept echter wel de vraag op; waar zal Sony in 2020 voor kiezen?

Sony Xperia smartphone met camera-gat in het scherm

Een onlangs gepubliceerd patent lijkt duidelijkheid te verschaffen. In maart 2019 heeft Sony Corporation een designpatent aangevraagd in thuisland Japan voor een vernieuwde grafische gebruikersinterface. Op 19 december 2019 is het octrooi gepubliceerd in de WIPO Global Design Database.

Er zijn een tweetal kleuren renders bijgesloten van een smartphone waarop de gebruikersinterface getoond wordt. Ook valt uit de afbeeldingen af te leiden wat de vormfactor wordt van dit nieuwe model. Aan de onderzijde blijft de bezel gehandhaafd. Aan de bovenzijde is de framerand echter nagenoeg verdwenen. Deze is dusdanig smal, dat er geen plek meer zal zijn voor het camerasysteem.

Het ziet er naar uit dat de Sony Xperia 2020 modellen over een punch-hole camera zullen beschikken. Zowel aan de linker- als rechter bovenzijde worden statusiconen getoond. Het ligt dus voor de hand dat Sony kiest voor een camera-gat die gecentreerd in het midden geplaatst wordt. Daarmee krijgen de nieuwe Sony smartphones een zelfde soort camerasysteem als de topmodellen van Samsung, denk aan de Galaxy Note 10 en de verwachte Galaxy S11.

Vanzelfsprekend hebben we de grootte van het toestel en de schermratio vergeleken met de huidige vlaggenschip toestellen van Sony. Qua vormgeving is de gepatenteerde smartphone identiek aan de Xperia 1, het topmodel van begin 2019. De Xperia 5 is een stukje compacter.

Nu zou je nog kunnen denken dat Sony niet voor een punch-hole camera kiest, maar voor een pop-up camera. Zodoende kan ten slotte ook een full screen experience gerealiseerd worden. Waterdichtheid is echter al jaren een belangrijk onderdeel voor Sony. Sterker nog de Xperia Z uit 2013 was ’s werelds eerste waterdichte smartphone, het lijkt dan ook uitgesloten dat de Japanse smartphonefabrikant de voorkeur zal geven aan een pop-up camera, ten slotte zou de waterdichtheid hiermee in geding komen.

Als derde optie kun je nog denken aan een under-screen camera. Voor deze geavanceerde technologie lijkt het simpelweg nog te vroeg te zijn. Ten slotte moet de eerste smartphone met een camera onder het scherm nog geïntroduceerd worden. En Sony is niet bepaald een partij die voorop loopt als het gaat om dergelijke innovaties. Door te kiezen voor een punch-hole camera kunnen de nieuwe toestellen weer helemaal mee met deze tijd.

Op de bijgesloten afbeeldingen wordt de multi-window functie getoond. De zogenaamde split screen mogelijkheid werd voor het eerst geïntroduceerd op de Xperia 1, die werkte via Side Sense. Via de vernieuwde interface kun je eenvoudig een app icoontje selecteren en bepalen of deze op het bovenste- of onderste schermdeel getoond moet worden.

Officiële introductie tijdens MWC 2020

Een ander opvallend detail, op de afbeelding wordt ‘Maandag, 25 februari’ getoond, dit was de introductie datum van het huidige vlaggenschip toestel. Aangezien het patent in maart is ingediend is het logisch dat er is gekozen voor een datum dat terug in de tijd ligt. Je mag er echter vanuit gaan dat dit nieuwe toestel rond dezelfde datum geïntroduceerd zal worden.

Op 24 februari gaat MWC 2020 van start, op deze toonaangevende beurs voor de telecomsector zullen de nieuwe Sony Xperia smartphones tentoongesteld worden. De Japanse smartphonefabrikant houdt in de regel op de openingsdag van de show een persconferentie om de toestellen officiëel te introduceren.

Wat betreft de specs is er nog veel onbekend. In het geruchtencircuit wordt er gesproken over de Qualcomm Snapdragon 865 chipset. Daarnaast ligt het voor de hand dat dit ook de eerste Sony 5G smartphone wordt. Mogelijk dat de opvolger van de Xperia 10 ook 5G ondersteuning zal bieden, want onlangs dook er een Geekbench test op van een Xperia 2020 model dat wordt aangedreven door de Snapdragon 765G chipset. Dit is de eerste geavanceerde mid-range processor die 5G mogelijk maakt.

PlayStation remote play

Deze chipset zou ook sterk verbeterde game prestaties moeten leveren. Het grote 21:9 display leent zich natuurlijk uitstekend voor het kijken van video’s en het spelen van games. Bovendien zijn de recente Xperia modellen allemaal voorzien van PS4 Remote Play, ook wel PS4 Extern afspelen genoemd.

Door de PlayStation app te downloaden op je Xperia smartphone en te verbinden met het WiFi thuisnetwerk, kun je jouw favouriete PlayStation games spelen, direct vanaf je smartphone – zonder tussenkomst van een TV. Je kunt zelfs gebruik maken van de PlayStation controller, ook wel de DualShock 4 controller genoemd. Binnen een mum van tijd is de controller middels Bluetooth te verbinden met je smartphone, hiervoor hoef je alleen maar de ‘Share’ en ‘PS’ button gelijktijdig in te drukken.

Hoewel PlayStation remote play lange tijd uitsluitend te gebruiken was in combinatie met Xperia smartphones is het sinds oktober dit jaar ook mogelijk om de PlayStation app te downloaden op andere Android en iOS smartphones en tablets.

Europees hoofdkantoor terug in Nederland

Decennia lang was het Europese hoofdkantoor van Sony gevestigd in Badhoevedorp. In 2003 besloot de Japanse fabrikant om uit Nederland te vertrekken en sindsdien is de Europese hoofdzetel gesitueerd in Engeland en deels in Duitsland (Berlijn).

Met de onzekerheden rondom de Brexit heeft de Japanse fabrikant begin dit jaar besloten om weer terug te keren naar Nederland. Juridisch althans, want een fysieke verhuizing staat niet gepland. In Amsterdam werd het bedrijf Sony Europe BV opgericht. De activiteiten van de Benelux worden geregeld vanuit Hoofddorp.

Het is overigens niet het eerste Japanse elektronicabedrijf dat zich in Nederland heeft gevestigd door de aanhoudende problematiek in Engeland. Eerder liet Panasonic al weten naar Nederland te verhuizen. Eveneens om de eventuele moeilijkheden die gepaard gaan met de Brexit te kunnen voorkomen.

Bekijk hier de documentatie van de vernieuwde Sony smartphone.

