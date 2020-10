Sony PS5 Slim een kleine en goedkope PlayStation console De Sony PS5 en PS5 Digital Edition komen eraan. Vermoedelijk zit er ook nog een kleine, minder krachtige en extra goedkope PS5 Slim in de pijplijn.

Toon pagina inhoud

Het lange wachten is bijna voorbij, komende maand wordt de Sony PlayStation 5 uitgebracht. Er verschijnen twee varianten van de nieuwe game console; een PS5 met diskdrive en een PS5 Digital Edition zonder schijflade. Qua specs zijn deze spelconsoles gelijk aan elkaar, hierdoor is de Digital Edition van Sony ook aanzienlijk duurder dan de eveneens komende maand verwachte Xbox Series S van Microsoft.

Vanaf 19 november kun je de PS5 kopen in Nederland, de preorders zijn al van start gegaan – hoewel de voorverkoop alles behalve soepeltjes verloopt. Het is zeker niet ondenkbaar dat Sony op den duur ook nog andere varianten van de PS5 zal aankondigen. Niet alleen in de vorm van Limited Edition uitvoeringen, -zoals de PS5 Spider-Man Edition– maar ook in de vorm van een kleiner, eenvoudiger en goedkoper Slim model, evenals een extra geavanceerd Pro model.

Sony PlayStation 5 Slim

De PlayStation 5 Pro wordt op z’n vroegst in 2023 verwacht. Vermoedelijk zal het ook nog zo’n tijd gaan duren alvorens er een PS5 Slim wordt aangekondigd. Ten slotte zal Sony voorlopig de focus willen houden op de release van de reguliere PlayStation 5, in combinatie met de digitale editie.

Als Sony hetzelfde schema aanhoudt als bij de PS4, dan zal er over een jaar een nieuwe PS VR 2 headset worden aangekondigd. Vervolgens kan een Pro en Slim variant zorgen voor een extra verkoop boost halverwege de 7-jarige cyclus.

Hoewel het ongetwijfeld nog een tijd gaat duren alvorens Sony daadwerkelijk een PlayStation 5 Slim zal aankondigen heeft dit Jermaine Smit, aka Concept Creator, er niet van weerhouden om alvast vooruit te denken over een mogelijke design voor deze spelconsole. De Nederlandse 3D designer heeft het vernieuwde design van de PS5 als basis gebruikt, om hier vervolgens een eigen, originele twist aan te geven.

Doordat de onderzijde van de console plat is vormgegeven kan deze eenvoudig in een TV-kast gezet worden. Aangezien de mening van gamers verdeeld is omtrent hun voorkeur voor een zwarte of witte console, heeft Jermaine de PS5 Slim in beide kleurvarianten ontworpen. Om het plaatje compleet te maken is ook de DualSense controller vormgegeven in een bijpassende kleurstelling.

PS5 Slim als tegenhanger van de Xbox Series S

Met een goedkope PlayStation 5 Slim zou Sony een goed alternatief kunnen bieden voor de Xbox Series S van Microsoft. Tenslotte heeft Microsoft op dit moment de goedkoopste console in het assortiment. De prijs van de Sony PS5 en de Xbox Series X zijn qua exact: €500. Bij de digitale varianten is er echter een opmerkelijk verschil waarneembaar. De PS5 Digital Edition kost namelijk €400, terwijl Microsoft voor de Xbox Series S slechts €300 rekent.

Het grote verschil is dat Microsoft de Xbox Series S console ook van minder krachtige hardware voorziet. Terwijl Sony ervoor heeft gekozen om de digitale editie wél net zo krachtig uit te voeren als het model met schijflade. Door een extra model uit te brengen, in de vorm van een PS5 Slim, zou Sony dit gat kunnen dichten.

Ten slotte ligt het voor de hand dat de verkoopprijs voor een deel van de gamers een doorslaggevende factor zal spelen in het maken van een definitieve keuze voor het kopen van een nieuwe spelcomputer. Zo zijn de succesvolle verkopen van de PlayStation onder andere te danken geweest aan de scherpe prijsstelling, ten opzichte van de Xbox consoles. Ditmaal zet Microsoft echter extra scherp in op de prijs. Of Sony dit goed kan maken met het aanbod exclusieve PS5 games valt nog te bezien.

Kijken we naar de historie van PlayStation, dan heeft Sony altijd nog een kleiner, vernieuwd model uitgebracht. Bij de originele PS werd deze console de PSone genoemd. Vanaf de PS2 heeft Sony een slimline model uitgebracht, die kleiner, dunner en stiller was. Ook van de PS3 en de PS4 is een Slim variant verschenen, 3 jaar na de initiële lancering.

Het is dan ook zeer aannemelijk dat Sony ditmaal dezelfde strategie zal volgen. Mogelijk dat de druk van Microsoft er zelfs voor zal zorgen dat de PS5 Slim nog iets eerder zal verschijnen, dan het geval was bij de PlayStation 3 en 4.

De PS4 Slim kreeg dezelfde hardware mee als de PS4. De behuizing werd slanker, met een extra gestroomlijnd design en een matte afwerking – in plaats van een gecombineerde mat/glanzende afwerking. Het systeem werd ook lichter en stiller.

Aangezien Sony al een goedkopere PS5 Digital Edition heeft aangekondigd, met dezelfde hardware, is het zeker niet ondenkbaar dat de Slim variant ditmaal over minder goede hardware zal beschikken – net zoals Microsoft heeft besloten bij de Xbox Series S. Voorlopig is het echter nog niet zover en is het eerst tijd om de PlayStation 5 te verwelkomen.

Note to editors: The product renders presented in this publication are made in collaboration with Jermaine Smit (aka Concept Creator). The images are copyright protected and licensed to LetsGoDigital. You are allowed to use the materials if you include a clickable source link into your publication. Thank you very much.