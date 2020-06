PlayStation 5 aangekondigd met veel PS5 games en accessoires Sony heeft de PlayStation 5 officieel geïntroduceerd. Tientallen nieuwe game titels onthuld evenals het design van de console en een reeks accessoires.

Toon pagina inhoud

PlayStation fans hebben er maanden naar uit gekeken, afgelopen donderdag was het dan zover. Sony heeft de PlayStation 5 eindelijk officieel geïntroduceerd. Eerder maakte het bedrijf de console specs al bekend evenals de nieuwe DualSense wireless controller . Ditmaal is ook het design van de PS5 onthuld, daarnaast heeft Sony maar liefst 28 nieuwe game titels aangekondigd. Over de prijs & exacte release datum is nog geen informatie vrijgegeven, wel heeft Sony laten weten dat er niet één maar twee PlayStation 5 consoles in de maak zijn.

Het tweede model is overigens niet de PS5 Pro, deze geavanceerde game console wordt pas over een jaar of drie verwacht. Sony kiest er ditmaal voor –net als Microsoft- om ook een All-Digital Edition uit te brengen. De PlayStation 5 Digital Edition zal niet over een schijflade beschikken, met deze console kun je dan ook uitsluitend digitale games spelen. Deze variant wordt goedkoper zijn dan de versie met schijflade.

PlayStation 5 digital edition met tweekleurig design

Het is voor het eerst in de geschiedenis van PlayStation dat Sony voor een tweekleurig ontwerp kiest. Eerder zagen we de zwart/witte kleurstelling al terug bij de DualSense controller, die in april 2020 officieel werd geïntroduceerd. Nu ook het design van de spelconsole bekend is geworden, evenals een reeks PS5 accessoires, wordt duidelijk dat Sony deze dual-tone kleurkeuze voor de gehele PS5 line-up zal gebruiken.

De Sony PlayStation 5 heeft een gedurfd design. Tijdens de ruim één uur durende presentatie, die via een livestream te bekijken was, werd de console staand getoond op een voet. Het zal daarnaast ook mogelijk zijn om de spelcomputer neer te zetten – waardoor deze beter in een TV-kast past. Hoewel Sony liever ziet dat je de PS5 in je interieur opneemt als onderdeel van je woonkamer. De zwart / witte kleurstelling wordt afgewisseld door een blauwe verlichtingsbies die de console een extra flitsend uiterlijk geeft.



De achterzijde met alle aansluitingen is nog geheim gebleven. Wel is inmiddels duidelijk dat de voorzijde toegang biedt tot een USB en een USB-C poort. Ook de schijflade is natuurlijk aan de voorzijde te vinden. Qua afmetingen lijkt de PS5 overigens aanzienlijk groter te worden dan de PS4 (265x39x288mm). De diskdrive is namelijk standaard 12cm groot, de game console lijkt toch zeker 3x zo groot te zijn als de optische schijfingang. Exacte afmetingen heeft Sony echter nog niet bekend gemaakt.

Waarschijnlijk is deze extra ruimte nodig om een effectief koelsysteem in te bouwen. Ten slotte wordt het lawaai dat de PS4 produceert door velen als minpunt ervaren. Aangezien de hardware van de PS5 veel krachtiger wordt zal er ook voor een nieuwe koeloplossing gekozen moeten worden. Het ligt voor de hand dat Sony de console zal voorzien van extra koeling, dat de algehele prestaties ten goede zullen komen.

Onlangs rapporteerde LetsGoDigital nog over het geavanceerde koelsysteem van de PlayStation 5 Dev Kit. Hoewel deze console speciaal is ontworpen voor gameontwikkelaars en qua design afwijkt van de consumenten versie is het niet meer dan logisch dat Sony ook bij het consumentenmodel extra aandacht heeft besteed aan de koelingsunit.

Sony PlayStation 5 accessoires

Tijdens de online presentatie kwamen ook een reeks nieuwe PS5 accessoires aan bod. Zo werd de Sony Pulse 3D draadloze headset aangekondigd met een tweetal ruis onderdrukkende microfoons en ondersteuning voor 3D Audio. De nieuwe Media Remote afstandsbediening is tevens uitgerust met een ingebouwde microfoon, waardoor je middels spraakbesturing eenvoudig door film- en streamingdiensten kunt navigeren.

Ook is er een nieuwe HD-camera geïntroduceerd voor de PlayStation 5, deze beschikt over een tweetal 1080p lenzen waarmee gamers zichzelf en hun gameplay kunnen broadcasten. Ten slotte niet geheel onbelangrijk, Sony heeft een DualSense laadstation aangekondigd. Hiermee kun je eenvoudig twee DualSense controllers opladen.

Nieuwe PS5 games

Tijdens de ‘Future of Games’ presentatie werd veruit de meeste aandacht besteed aan nieuwe games. Want wat is een spelconsole zonder goede games? Tal van ontwikkelaars kwamen aan bod om uitleg te geven over hun nieuwste spellen. Vanzelfsprekend ging dit gepaard met het tonen van indrukwekkende gametrailers om kijkers alvast een eerste indruk te geven van de gameplay.

PlayStation staat natuurlijk bekend om haar indrukkwekkende exclusieve game line-up, deze traditie zal met de PS5 worden voortgezet. Er werden 9 first-party PlayStation 5 spellen getoond die onder het nieuwe label van PlayStation Studios worden uitgebracht. Hieronder bespreken we elke gametitel even kort, ook wordt de ontwikkelaar en de verwachte release datum vermeld (indien bekend).

Marvel Spider-Man: Miles Morales (Insomniac Games) – Deze uitbreiding op Marvel’s populaire Spider-man game zal gelijktijdig met de PS5 beschikbaar komen. Spelers zullen de opkomst van Miles Morales ervaren terwijl hij nieuwe krachten onder de knie krijgt. Met de SSD van PS5 kunnen gamers razendsnel reizen door Marvel’s New York City, of de spanning voelen van elk van Miles’s schommelingen, stoten, webshots en gifstoten met de haptische feedback van de DualSense draadloze controller. Zeer gedetailleerde personagemodellen en verbeterde visuals in de game versterken het verhaal van Miles Morales terwijl hij voor grote, nieuwe uitdagingen komt te staan. Release: najaar 2020.

Gran Turismo 7 (Polyphony Digital) – Van klassieke voertuigen en circuits tot de herintroductie van de legendarische GT-simulatiemodus – Het snelle en spannende racespel Gran Turismo 7 (GT 7) brengt de beste functies van eerdere afleveringen samen met de toekomst. Met een nog realistischere rijervaring dankzij de haptische feedback, zo voel je veel beter hoe de banden over de weg scheuren. Dankzij de 3D-audio van PS5 kunnen spelers ook de positie van andere auto’s en bestuurders om hen heen voelen. Release: najaar 2020.

Horizon Forbiden West (Guerilla Games) – De gamestudio uit Amsterdam brengt het vervolg van het actiegerichte rollenspel Horizon: Zero Dawn uit voor de PS5. Horizon Forbidden West zet het verhaal van Aloy voort terwijl ze naar het westen verhuist naar een toekomstig Amerika om een majestueuze en gevaarlijke grens te trotseren waar ze te maken krijgt met enorme machines en mysterieuze bedreigingen.

Ratchet & Clank: Rift Apart (Insomniac Games) – Een gloednieuw interdimensionaal avontuur van Insomniac Games. Dankzij de SSD van de PS5 kunnen gamers razendsnel door verschillende werelden reizen. De DualSense draadloze controller brengt de gevechten tot leven, waarbij de haptische feedback en adaptieve triggers krachtige sensaties toevoegen. Ook wordt er gebruik gemaakt van raytracing, onder andere voor de reflecties van Clank. De lanceringsdatum van deze platformer / third-person shooter is nog niet bekend gemaakt, vermoedelijk gaat het om het najaar van 2020.

Demon’s Souls (Bluepoint Games / Japan Studio) – Een remake van het actierollenspel Demon’s Souls van de PlayStation Classic. Naast prachtige schaduweffecten en ray tracing kunnen spelers tijdens het spelen kiezen tussen twee grafische modi: één gericht op natuurgetrouwheid en één gericht op framesnelheid.

Destruction All Stars (Lucid Games / XDEV) – Een sportevenement boordevol actie waarin coureurs het tegen elkaar opnemen in een intense competitie. Het doel? Vernietig zoveel mogelijk auto’s. De razendsnelle gameplay en de toevoegingen van combats per voet maken dit spel leuker dan ooit tevoren.

Returnal (Housemarque XDEV) – Returnal transformeert een roguelike-gameplay in een third-person shooter waarin spelers vechten om een vijandige planeet te overleven, die bij elke dood verandert. Spelers kunnen instinctief schakelen tussen schietmodi door een enkele adaptieve trigger te gebruiken en kunnen direct na het sterven weer in actie komen. De 3D-audio van de PlayStation 5 brengt de buitenaardse wereld tot leven rond de speler en helpt gamers door de intense gevechten te navigeren.

Sackboy a big adventure (Sumo Digital / XDEV) – De iconische PlayStation-held Sackboy keert terug in dit geheel nieuwe 3D avonturenspel. Spelers kunnen solo op platformreis gaan, of ze kunnen samenwerken met vrienden voor gezamenlijk chaotisch multiplayer-plezier. Release: najaar 2020.

Astro’s Playroom (Japan Studios) – Een grappige 3D platform game die pre-loaded op de PS5 verschijnt. Verken vier werelden met Astro en zijn team, elke wereld is gebaseerd op de console-componenten van de PS5. Astro’s Playroom stelt gebruikers in staat om op spelende wijze de nieuwe bedieningsmogelijkheden van de DualSense controller en de PS5 console te ontdekken.

Behalve een indrukwekkende reeks first-party PS5 games heeft Sony ook een serie (exclusieve) game titels van third-party uitgevers aangekondigd. Zo werd de goede samenwerking met Rockstar Games benadrukt. Liefhebbers van GTA kunnen dan ook opgelucht ademhalen, want een verbeterde en uitgebreide versie van Grand Theft Auto V zal in de tweede helft van 2021 verschijnen voor de PS5. Ook komt er een nieuwe stand-alone versie van Grand Theft Auto Online beschikbaar waar alle PS5-eigenaren gratis drie maanden toegang tot krijgen (PlayStation Plus abonnement vereist voor multiplayer optie).

Nieuw aangekondigde games voor de PS5 van third-party uitgevers zijn:

• Bugsnax (Young Horses) – Een grillig avontuur van de makers van Octodad. Onderzoek het mysterieuze Snacktooth-eiland, de thuisbasis van bijzondere wezens die half insect / half snack zijn. Release: najaar 2020.

• Deathloop (Bethesda) – First-person shooter met veel spelerskeuze verschijnt als exclusieve PlayStation 5 game. Colt zit vast in een tijdlus, om eruit te komen moet hij 8 doelwitten uitschakelen. Ondertussen kunnen spelers ook huurmoordenaar Julianna besturen, die Colt probeert uit te schakelen. Release: najaar 2020.

• Ghostwire: Tokyo (Bethesda) – Een next-gen actie-avonturenspel dat in 2021 exclusief voor de PlayStation 5 wordt uitgebracht. Verken de straten van een stad vol geesten en mysterieuze buitenaardse bedreigingen, met een arsenaal aan krachtige vaardigheden tot je beschikking om je te verdedigen. Release: 2021.

• Godfall (Gearbox Publishing / Counterplay Games) – Dit was eind 2019 de eerste exclusieve PS5 game die Sony heeft aangekondigd. Godfall is een third-person actiegame met tal van grootse gevechten en ‘head-to-head boss fights’. Met single-player en multiplayer modus. Release: najaar 2020.

• Goodbye Volcano High (KO-OP) – Een filmisch verhaalspel over een stel dinosaurus-tieners die op het punt staan om af te studeren en de rest van hun leven vorm te geven. Ze worstelen met typische tienervraagstukken, ze willen erachter komen wie ze zijn en proberen liefde te vinden – allemaal voordat de tijd opraakt en ze in de wereld van volwassenheid worden geduwd. Release: 2021.

• Grand Theft Auto V / Grand Theft Auto Online (Rockstar Games) – De remake voor de PS5 komt met verschillende technische verbeteringen en visuele upgrades om optimaal te profiteren van de krachtige hardware van de PS5. Er komt ook een nieuwe stand-alone versie van Grand Theft Auto Online beschikbaar, die exclusief voor PlayStation 5-eigenaren 3 maanden gratis te spelen is. Release: 2021.

• Hitman 3 (IO Interactive) – Hitman 3 is de dramatische afsluiting van de World of Assassination-trilogie en plaatst je terug in de schoenen (en het stijlvolle pak) van Agent 47, een meedogenloze professionele huurmoordenaar die de belangrijkste contracten uit zijn carrière moet aannemen. Release: januari 2021.

• JETT : The Far Shore (Superbrothers en Pine Scented) – In dit cinematic actie/avonturenspel maak je een bitterzoete reis naar een mythische oceaanplaneet, met een emotionele mix van verhalen vertellen en wereldverkenning. Met indrukwekkende 3D geluidsfragmenten. Release: najaar 2020.

• Kena: Bridge of the Spirits (Ember Lab) – Een story-telling actie / avonturenspel dat zich afspeelt in een charmante wereld waarin ontdekkingen worden gecombineerd met snelle gevechten. Release: najaar 2020.

• Little Devil Inside (Neostream Interactive) – Waan je in een Victoriaans-achtig tijdperk en begin aan gevaarlijke missies om bewijs te krijgen voor je werkgever, een mysterieuze professor. Release: onbekend.

• NBA 2K21 (2K, Visual Concepts) – Deze sportsgame is vanaf de grond af aan gebouwd voor de PS5 en bevat verbluffende graphics. Een potje basketbal spelen is nooit zo realistisch geweest. Release: najaar 2020.

• Oddworld Soulstorm (Oddworld Inhabitants) – Een puzzel / platform / actie / avonturenspel. De Soulstorm remake voor de PS5 kent een sterk verbeterde visuele weergave, ook wordt optimaal gebruik gemaakt van de 3D Audio technologie en de haptische feedback van de DualSense controller. Release: onbekend.

• Pragmata (Capcom) – Een sci-fi actie-avonturen game dat zich afspeelt in een nabije toekomst dystopische wereld op de maan. Wordt net als Resident Evil een belangrijke game titel voor Capcom. Release: 2022.

• Project Athia (Square Enix/Luminous Productions) – Een actiegedreven thriller avontuur dat zich afspeelt in een wereld vol schoonheid en ontzetting. Definitieve gametitel wordt nog bepaald. Release: onbekend.

• Resident Evil Village (Capcom) – De 8ste game binnen de Resident Evil franchise zet een nieuwe standaard voor het survival / horror game genre. Angst voor het onbekende maakt deze first person shooter bijzonder spannend van begin tot eind. Verhaallijn bouwt voort op Resident Evil 7. Release: 2021.

• Solar Ash (Annapurna Interactive / Heart Machine) – Een reis door een surrealistische wereld vol mysterie, vertederende personages en vijandelijke ontmoetingen in een uitgestrekte open wereld. Release: 2021.

• Stray (Annapurna / Blue Twelve Studio) – Als kleine kat bevindt je je in een futuristische, ommuurde stad, verstoken van leven raak je bevriend met een bewuste drone. De kat moet zijn weg terug naar huis vinden en kan onderweg besluiten om de stad helpen. Release: 2021.

• Tribes of Midgard (Gearbox Publishing / Norsfell) – Spelers kunnen solo of co-op met een team van max. 10 spelers als Viking leven en een naderende invasie van reuzen tegenhouden. Release: 2021.

• The Pathless (Annapurna Interactive / Giant Squid) – Het mythische verhaal van een boogschutter en een adelaar in een uitgestrekt bos, die zich naar een mystiek eiland wagen om een vloek van duisternis te verdrijven. Release: najaar 2020.

Wat heeft de PlayStation 5 te bieden?

Het afgelopen jaar heeft Sony meermaals nieuwe details omtrent de PS5 naar buiten gebracht. Zo is al enige tijd bekend dat de PlayStation 5 over een 1TB NVMe SSD zal beschikken. Door gebruik te maken van een SSD in plaats van een HDD kunnen aanzienlijk kortere laadtijden gerealiseerd worden. Ideaal want hierdoor kunnen gamers hun volle aandacht bij het spel houden en hoeven ze niet steeds te wachten op het inladen van een nieuw spel of level of het opslaan van je spelvoortgang.

De nieuwe PlayStation is in staat om spellen in 4K resolutie @ 60fps weer te geven. Deze hoge resolutie zorgt ervoor dat de gamebeelden er nog indrukwekkender uit zullen zijn. Ook op audio gebied zijn er significante verbeteringen doorgevoerd, waarbij de 3D Audio technologie het grootste verschil zal maken. Onder de motorkap wordt een 3,5Ghz octa-core AMD Ryzen Zen 2 processor met 16GB GDDR6 geheugen geplaatst.

Daarnaast zal er een 10,28 teraflops GPU worden ingebouwd met een variabele snelheid van 2,23Ghz en 36 CU’s. Dit is een enorm verschil met de PS4 Pro – laatstgenoemde is namelijk uitgerust met een 2,1 Ghz octa-core CPU met 8GB GDDR5 en een 4,2 Teraflops GPU. De grafische processor zal ook ondersteuning bieden voor hardwarematige ray-tracing. Dit is een techniek die zonlicht simuleert, om complexe interacties in 3D-omgevingen te creëren.

Een ander belangrijk voordeel: de PlayStation 5 wordt backwards compatibel met de PlayStation 4. Sony heeft al laten weten inmiddels honderden gametitels te hebben getest. Het overgrote merendeel van de Top 100 Beste PS4 games zullen ook te spelen zijn via de PS5. Ideaal, zo kun je tenminste gebruik blijven maken van je opgebouwde game collectie.

DualSense wireless controller

Bij de introductie van een nieuwe spelconsole hoort natuurlijk ook een nieuwe controller. Sony neemt afscheid van de DualShock controller en heeft in plaats daarvan de DualSense wireless controller aangekondigd. De knoppenstructuur is in grote mate intact gebleven, toch biedt de DualSense verschillende extra’s ten opzichte van zijn voorganger.

Zo heeft Sony haptische feedback toegevoegd en adaptieve triggers. Deze aanpassingen moeten ervoor zorgen dat gamers zich veel beter bewust zijn van de omgeving waarin ze zich verkeren – door te kunnen voelen waar je je begeeft; denk aan het lopen door een grasveld of door een modderpoel. Ook bij het gebruiken van voorwerpen, denk aan het schieten met een pistool of een shot gun – zal de controller beter voelbare feedback geven, wat zal zorgdragen voor een extra meeslepende game-ervaring.

Prijs & Release van de PlayStation 5

Sony heeft meermaals te kennen gegeven dat de PlayStation 5 release zal plaatsvinden tijdens ‘Holiday 2020’. Hiermee worden de december feestdagen bedoelt. Mogelijk ligt de PS5 vanaf halverwege november in de winkels, maar een exacte lanceringsdatum moet nog worden vrijgegeven. Waarschijnlijk zal Sony opnieuw de tactiek hanteren om eerst af te wachten wat Microsoft besluit te doen. Zo onthulde Microsoft begin dit jaar al het design van de Xbox Series X, deze game console wordt eveneens in het najaar van 2020 verwacht. Branche experts verwachten dat Sony de prijs mede zal bepalen aan de hand van de prijsstelling van de nieuwe Xbox. Hierover zullen we de aankomende drie maanden ongetwijfeld meer te horen krijgen.

Zodra de prijs & verkrijgbaarheid bekend is zal Sony ook de mogelijkheid gaan bieden om een PlayStation 5 preorder te plaatsen. Door een voorbestelling te plaatsen behoor jij straks tot de eerste die de PS5 in ontvangst mag nemen. Er zijn al enkele Nederlandse retailers die deze mogelijkheid bieden, denk aan GameMania en Nedgame. Wil je een PS5 preorder plaatsen, dan dien je een aanbetaling te doen van €50. Beide retailers zullen de adviesprijs hanteren, zodra deze bekend is zal het resterende bedrag in rekening worden gebracht – tenzij je alsnog afziet van de koop, bijvoorbeeld doordat de prijs toch hoger uitvalt dan je in eerste instantie had verwacht.

De PS4 en de drie jaar later uitgebrachte PS4 Pro kregen beide een adviesprijs van €400 ten tijde van de lancering. Gezien de sterk verbeterde hardware en de integratie van een SSD moet je ervan uitgaan dat de PS5 in ieder geval duurder wordt. €500 is momenteel de meest gehoorde prijs. Het zou echter ook maar zo €550 of zelfs €600 kunnen worden. Zeker aangezien er ook een PS5 All-Digital Edition wordt uitgebracht, die ongetwijfeld iets goedkoper in de markt gezet zal worden.