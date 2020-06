PlayStation 5 (Dev Kit) krijgt effectief koelsysteem van Sony Zonder goedwerkend koelsysteem zou de PlayStation 5 console snel oververhit raken. Lees hier hoe Sony de PS5 Dev Kit voorziet van voldoende koeling.

In augustus vorig jaar publiceerde LetsGoDigital over een onthullend patent van een nog niet eerder vertoonde Sony game console. Niet veel later bleek dat dit de officiële PS5 Dev Kit te zijn, die door ontwikkelaars gebruikt wordt om games voor de PlayStation 5 op te programmeren. Naderhand zijn er meerdere foto’s van deze spelconsole uitgelekt, toch zijn er nog altijd verschillende onduidelijkheden. Denk bijvoorbeeld aan het koelsysteem. Een essentieel onderdeel, want zonder goede koeling zou de spelconsole oververhit raken wat het spelgenot natuurlijk niet ten goede zou komen.

Vandaag, 4 juni 2020, is er in de WIPO (World Intellectual Property Organisation) database opnieuw een zeer interessant patent gepubliceerd van Sony. Ditmaal betreft het geen design patent, maar een utility patent waarin in detail besproken wordt hoe deze bewuste game console gekoeld wordt.

PlayStation 5 warmte afvoer

Het 47-pagina tellende patent getiteld ‘Electronic device’ werd op 29 november 2019 ingediend door Sony Interactive Entertainment. De uitgebreide omschrijving wordt vergezeld met verschillende product afbeeldingen waarop de luchtstroom van de console te zien is. Ook worden alle gebruikte koelonderdelen uitvoerig beschreven – denk aan de koelventilatoren, het koellichaam en de voedingsunit.

Sony Interactive Entertainment patent description : An electronic device has a plurality of cooling fans for supplying air to a heat sink. The plurality of cooling fans create air flows that pass through the heat sink from a first side of the heat sink toward a second side of the heat sink. The heat sink is disposed oblique to the left-right direction and the front-rear direction of the electronic device. An exterior member has an intake port formed along the first side of the heat sink and oblique to the front-rear direction and the left-right direction.

A heat sink is disposed on a microprocessor mounted on a circuit board. A cooling fan is disposed upstream of the heat sink, and a power supply unit is disposed downstream of the heat sink. Air sent out from the cooling fan passes through the heat sink, passes through the power supply unit, and is discharged to the outside.

Het is opmerkelijk dat Sony zo’n uitgebreid patent heeft opgesteld voor de Development Kit van de PS5. De documentatie is geheel toegespitst op de koeling. Er gaan al langer geruchten dat Sony de PlayStation 5 zal voorzien van een zeer effectief koelsysteem, dat ook noodzakelijk is gezien de uiterst krachtige 8-core Zen 2 CPU and 10.3 teraflops GPU die sterk verbeterde prestaties zal leveren ten opzichte van de PS4 (Pro).

Sony PS5 event

Het design van de consumenten versie is nog altijd een groot vraagteken. Initieel had Sony vandaag een digitaal event ingepland om nieuwe PS5 games aan te kondigen. Dit PS5 evenement is echter uitgesteld vanwege de aanhoudende protesten in de Verenigde Staten, naar aanleiding van de dood van de zwarte Amerikaan George Floyd. Een nieuwe datum moet nog worden vastgesteld.

Of Sony gelijktijdig ook meer informatie zal onthullen over het design van de PlayStation 5 blijft vooralsnog onbekend. Aangezien de spelcomputer in het najaar van 2020 verwacht wordt zal deze informatie ongetwijfeld ergens in de komende drie maanden onthuld worden.

In de tussentijd kun je genieten van onderstaande video trailer van Giuseppe Spinelli. De Italiaanse masterdesigner heeft voor LetsGoDigital een eigen console ontworpen, die samen met de reeds geïntroduceerde DualSense controller op spraakmakende wijze getoond wordt.

Bekijk hier het patent van de PlayStation 5 koeling.