PS5 evenement uitgesteld door Sony Aanhoudende onrust in de Verenigde Staten heeft Sony doen besluiten het PlayStation 5 event van 4 juni uit te stellen tot nader vast te stellen datum.

Toon pagina inhoud

Na maanden van onzekerheid maakte Sony afgelopen vrijdag bekend dat het bedrijf op donderdag 4 juni nieuwe informatie omtrent de PlayStation 5 zal onthullen. Tijdens de online presentatie zouden er verschillende nieuwe PS5 games aan bod komen. Vandaag heeft Sony echter besloten om het online event uit te stellen vanwege de onrust die momenteel heerst in verschillende Amerikaanse steden. Sinds de zwarte Amerikaanse arrestant George Floyd omkwam door politiegeweld wordt er grootschalig gedemonstreerd in Amerika.

PlayStation 5 game launch event uitgesteld

Bijna 24 uur geleden publiceerde Sony al een bericht op het PlayStation Twitter account waarin ze afstand nemen van systematische racisme en zich achter de zwarte gemeenschap scharen. Enkele uren later werd er via hetzelfde Twitteraccount nog een Tweet online gezet waarin stond vermeld dat Sony heeft besloten om het PlayStation 5 evenement uit te stellen.

‘Hoewel we begrijpen dat gamers wereldwijd erg enthousiast zijn om de PS5 games te zien zijn wij van mening dat dit niet het juiste moment is om feest te vieren. Daarom willen we een stap terug doen zodat meer belangrijkste stemmen gehoord kunnen worden’, zo luidt de van oorsprong Engelse tekst.

Er is nog geen nieuwe datum bekend gemaakt waarop Sony’s The Future of Gaming zal plaatsvinden. Het is in ieder geval een opmerkelijke beslissing van Sony. Ten slotte is George Floyd al op maandag 25 mei vermoord. Sony zette de uitnodiging voor het event pas vier dagen later online, toen was het al onrustig in Amerika.

En wat zegt Sony hiermee tegen de betogers in Hong Kong, zijn die mensen minder belangrijk? Daar wordt ten slotte ook al maanden geprotesteerd voor meer rechten en vrijheden. Dat de Amerikaanse markt belangrijk is voor de PlayStation 5, dat moge duidelijk zijn.

Ook moet gesteld worden dat Sony niet de enige fabrikant is die een digitaal evenement heeft uitgesteld vanwege de huidige ontwikkelingen in de Verenigde Staten. Google zou op woensdag 3 juni de bètaversie van Android 11 uitbrengen, dit launch event is tevens uitgesteld tot een nader vast te stellen datum.

Wereldwijde lancering PS5 in het najaar van 2020

Gisteren heeft Jim Ryan, de CEO van PlayStation, nog wel een interview afgegeven aan GamesIndustry, waarin meerdere onbesproken details aan bod kwamen. Zo zal de lancering van de PS5 wereldwijd plaatsvinden in het najaar van 2020.

Over de prijs van de game console meldde de PlayStation baas het volgende: ‘We willen de best mogelijke waarde propositie bieden. Dat betekent niet per definitie de laatste prijs’. Het lijkt opnieuw een waarschuwing te zijn dat de PS5 in ieder geval duurder gaat worden dan de PS4 (Pro), die voor €400 in de markt werd gezet. Ook de prijs van games zal een lichte stijging kennen. ‘Doordat de console zoveel meer mogelijkheden biedt zijn de kosten voor game-ontwikkeling ook hoger’, zo stelt Jim Ryan.