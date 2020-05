PlayStation 5 met AI spraakassistent en backwards compatible Hier is dé ultieme PS5 console. Full backwards compatible, inclusief virtuele spraak assistent genaamd Ellie en een nieuw PlayStation Plus Lite abonnement.

De PlayStation 5 komt eraan! Hoewel het al maanden geroepen wordt, lijkt het erop dat Sony haar nieuwe spelconsole aankomende maand echt zal introduceren. Een exacte datum is nog niet bekend, waarschijnlijk zal de officiële introductie in de eerste helft van juni plaatsvinden. In het najaar van 2020 gaat de nieuwe PlayStation samen met de DualSense controller in de verkoop. Als mogelijke release datum wordt 20 november genoemd – zowel voor Amerika als Europa.

De introductie van de Sony PlayStation 5 is alles behalve soepeltjes verlopen. Desondanks heeft Sony de afgelopen periode al behoorlijk wat details uit de doeken gedaan. Zo zijn alle hardware specificaties inmiddels bekend, ook werd de nieuwe DualSense controller geïntroduceerd.

De ultieme Sony PS5 game console

In afwachting op de officiële introductie heeft de Italiaanse grafisch designer Giuseppe Spinelli, aka Snoreyn, in samenwerking met LetsGoDigital nog eenmaal een spraakmakende video trailer gemaakt van de PlayStation 5 in combinatie met de DualSense controller. De uiterst talentvolle designer bracht eerder al de DualSense game controller in beeld, ook ontwierp Giuseppe zijn eigen Sony PS5 Black Edition.

In de nieuwste video komen deze animaties perfect samen om tot de ultieme game ervaring te komen, met nieuwe door Giuseppe bedachte functies zoals ‘Ellie de virtuele spraak assistent’ en een nieuw membership level genaamd ‘PlayStation Plus Basic Plan’, een Lite abonnement om online te kunnen gamen tegen een betaalbaar tarief. Vanzelfsprekend is deze PS5 ook Full Backwards Compatible.

Full Backwards Compatible

Doordat er nog altijd zoveel details onbekend zijn, waaronder het design van de PlayStation 5, hebben we onszelf veel creatieve vrijheid voorbehouden bij het ontwerpen van deze video. Zo kan Sony wat ons betreft best een emulator inbouwen in de PS5, om ook oudere games te kunnen lezen en de game console zo Full Backwards Compatibel te maken.

Tenslotte heeft Sony ook een emulator gebruikt voor de PlayStation Classic, hiervoor werd een opensource PCSX ReARMed emulator voor ARM-systemen ingezet. Een dergelijke emulator zou ook uitkomst kunnen bieden bij de PS5 – zonder dat Sony er al te veel tijd en geld in hoeft te investeren. Hoewel dit waarschijnlijk geen perfecte oplossing zal zijn is het in ieder geval meer dan niets.

Eerder dit jaar maakte Sony bekend dat de meeste PS4 games te spelen zullen zijn op de PS5. De Top 100 beste PlayStation 4 games zijn al uitvoerig getest en zullen dan ook al direct bij de lancering te spelen zijn. Uiteindelijk moet het overgrote deel van de 4.000 uitgebrachte PS4 titels speelbaar zijn op de PS5. Over de comptabiliteit van games van voorgaande PlayStation consoles heeft Sony vooralsnog niets bekend gemaakt.

Game console met virtuele spraakassistent

Een ander concept idee is de AI (artificial intelligence) spraak-assistent genaamd ‘Ellie’, vernoemd naar het karakter uit de veelbesproken videogame The Last of Us. Vergelijkbaar met wat Microsoft heeft gedaan bij ‘Cortana’, wat oorspronkelijk een karakter is uit de populaire Halo-reeks.

Een virtuele AI-assistent zou je kunnen helpen tijdens de gameplay. Ontwikkelaars zouden de vrijheid behouden om zelf te bepalen wat Ellie weet en waar ze je mee kan helpen gedurende het spel. Zo zou Ellie je bijvoorbeeld kunnen vertellen waar je bent gebleven in de game, ook kan ze jouw eraan helpen herinneren wat je volgende opdracht is.

Nadat er bepaalde gebeurtenissen zijn gepasseerd zou de virtuele assistent ook hierop kunnen reageren. Zo kan Ellie haar medeleven betuigen als je dood gaat. Daarnaast kun je natuurlijk vragen stellen aan Ellie, zoals ‘waar kan ik de resterende verzamelobjecten vinden’, waarop de assistent bijvoorbeeld antwoord ‘Je hebt twee verzamelobjecten gemist in Hoofdstuk 6’. Ook kun je vragen stellen zoals ‘Hoe vaak ben ik al dood gegaan? ’, leuk voor games zoals Bloodborne, waar de death-rate erg hoog ligt.

De virtuele AI assistent zou ook alle basisfuncties voor je kunnen uitvoeren. Zo kan de slimme spraakassistent helpen bij het opslaan van je spelvoortgang of het opstarten van een nieuwe game – mits ook de gameontwikkelaar deze mogelijkheid ondersteunt uiteraard.

Door de tijd heen heeft Sony Interactive Entertainment meerdere patenten aangevraagd die betrekking hebben op een virtuele spraak-gebaseerde assistent. Of dergelijke functionaliteit ook daadwerkelijk in de PS5 aanwezig zal zijn blijft nog onbekend. De DualSense controller is in ieder geval wel voorzien van een microfoon, dus geheel onmogelijk is het zeker niet. Hoewel er inmiddels verschillende virtuele assistenten bestaan – denk aan Google Assistent, Siri, Alexa, Cortana – zou het wel voor het eerst zijn dat deze wordt geoptimaliseerd voor gaming.

PlayStation Plus Lite abonnement

Giuseppe heeft ook een nieuw PlayStation abonnement in het leven geroepen genaamd ‘PlayStation Plus Lite’. Want waarom moeten we eigenlijk betalen voor online gaming? Bij de PlayStation 3 en de PSVita was online multiplayer nog gratis en ook via platforms zoals Steam kun je nog altijd kosteloos online spelen.

Het huidige PlayStation Plus abonnement kost € 60 per jaar, dit is de goedkoopste mogelijkheid om online multiplayer games te spelen via de PlayStation 4. Tenzij je natuurlijk een maandabonnement afsluit (€10), maar dan ben je na een jaar wel dubbel zo duur uit.

Met een PlayStation Lite abonnement zou online gaming toegankelijk worden voor een bredere doelgroep. De extra’s die het reguliere PlayStation Plus abonnement te bieden heeft, zoals het gratis downloaden van maandelijkse games en exclusieve kortingen op games via de PS Store, zouden bij het Lite abonnement komen te vervallen. Helaas geldt ook hiervoor; het is onbekend of Sony haar PlayStation Plus abonnement service daadwerkelijk zal uitbreiden met meer opties.

Sony PlayStation Studios

Wel is inmiddels bekend dat de exclusieve games voor de PlayStation 5 niet langer onder de naam Sony Interactive Entertainment worden uitgebracht. In plaats daarvan zullen deze onder de vlag Sony PlayStation Studios verschijnen. De nieuwe merknaam is eenvoudiger en bovendien duidelijk gerelateerd aan het PlayStation merk. Het lijkt een slimme zet te zijn van Sony om alle games onder één duidelijk label onder te brengen. Sony treedt hiermee in de voetsporen van Microsoft, die sinds vorig jaar de naam Xbox Game Studios gebruikt.

De komende periode worden er nog enkele PS4 games verwacht, denk aan The Last of Us: Part II en Ghosts of Tsushima. Deze spellen zullen nog niet onder het nieuwe naamlabel worden uitgebracht. Komende woensdag zal ook gameontwikkelaar Naughty Dog meer bekend maken omtrent The Last of Us: Part II. Hiervoor heeft Sony een State of Play aangekondigd. Deze horror action-adventure spel kun je vanaf 19 juni kopen, exclusief voor de PS4. Het actiespel Ghost of Tsushima komt uit op 17 juli.

Vooralsnog heeft Sony weinig informatie willen delen omtrent de exclusieve PS5 games. Eind vorig jaar werd de eerste game officieel aangekondigd; Godfall, een fantasy role-playing game ontworpen door Counterplay. Waarschijnlijk zal Sony tijdens de officiële introductie van de PlayStation 5 ook meer bekend maken omtrent andere spellen.

Vanzelfsprekend wordt Godfall niet de enige exclusive game voor de PlayStation 5. Onlangs werd bekend dat de populaire racegame Gran Turismo 7 hoogstwaarschijnlijk gelijktijdig met de nieuwe console wordt uitgebracht. Andere populaire games die ongetwijfeld een vervolg zullen krijgen op de Sony PS5 zijn Horizon: Zero Dawn, God of War, Spider-man, Uncharted, LittleBigPlanet en Ratchet & Clan.

Sony Corporate Meeting

Afgelopen week heeft er een Corporate Meeting plaatsgevonden waarbij de topman van Sony, Kenichiro Yoshida, verschillende details wist te melden aangaande de PlayStation. Zo werd bekend dat het coronavirus een positieve invloed heeft gehad op het aantal PlayStation Plus abonnees. Inmiddels zijn er ruim 41,5 miljoen abonnees afgesloten, wat een groei is van 5 miljoen gebruikers ten opzichte van vorig jaar. Ook de cloud game streamingdienst PlayStation Now wordt steeds populairder. Met ruim 2,2 miljoen abonnees is het aantal gebruikers het afgelopen jaar meer dan verdubbeld.

Tijdens dezelfde meeting werd nogmaals herhaald hoeveel sneller de PS5 moet worden ten opzichte van de PS4. Dankzij de SSD zou de PS5 maar liefst 100x zo snel zijn! Laadtijden behoren hiermee tot het verleden. Ook de geluidskwaliteit zal naar een next-level getild worden. Eerder maakte Sony al bekend dat de PlayStation 5 over 3D audio beschikt, dat moet bijdragen aan een extra meeslepende game ervaring – zeker in combinatie met de nieuwe DualSense controller met haptische feedback.

Komende maand moet het gaan gebeuren, dan zal Sony meer informatie onthullen omtrent de nieuwe games. Mogelijk zal dan ook de console eindelijk getoond worden. Of gelijktijdig ook meer nieuws bekend wordt omtrent de prijs en verkrijgbaarheid dat blijft nog even onduidelijk. Persoonlijk verwacht ik dat Sony deze informatie pas later bekend zal maken, zo kan de geruchtenmolen nog even blijven draaien en kunnen ze rustig wachten totdat Microsoft de prijs & release datum van de Xbox Series X onthult.

Note to editors: The 3D renders and video presented in this article are copyright protected and designed by our partner Giuseppe Spinelli (alias Snoreyn) and licensed to LetsGoDigital. You can use this professional artwork for free, as long as you include a clickable source link into your story. Thank you very much for understanding.