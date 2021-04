Sony Xperia 1 III multimedia smartphone De Xperia 1 III is het nieuwste topmodel van Sony. Met prachtig display, een professionele camera, superieure audio en geavanceerde game functies.

Afgelopen week heeft Sony drie nieuwe smartphones aangekondigd, waarvan de Xperia 1 III het nieuwe topmodel is. Het 5G vlaggenschip biedt geavanceerde foto- en video functies, een helder 120Hz 4K HDR display, een krachtige chipset en een grote batterij met ondersteuning voor 30W snelladen. Met z’n 6,5-inch formaat scherm is dit tevens de grootste toevoeging binnen de nieuwe Xperia line-up. De Xperia 5 III en de Xperia 10 III zijn beide een stukje compacter, met een display van respectievelijk 6,1” en 6”.

De Xperia 1 III (Mark 3) is net als zijn voorganger, de Xperia 1 II, uitgerust met een 6,5-inch CinemaWide 4K HDR OLED display. Dankzij de 21:9 beeldschermverhouding is het een betrekkelijk lang en smal display. Ideaal tijdens het gamen of om een film te bekijken. De multimedia smartphone biedt tevens ondersteuning voor de 120 Hertz verversingssnelheid, waardoor bewegende beelden veel vloeiender worden weergegeven. Ook heeft de hoge refresh-rate een positieve uitwerking op de scroll-ervaring.

Het display wordt beschermt middels de nieuwe Corning Gorilla Glass Victus screenprotector. Het gaat om de opvolger van Gorilla Glass 6, de vernieuwde screenprotector biedt een nog betere krasbestendigheid. Om de duurzaamheid van het toestel verder te verhogen is de Sony Xperia 1 Mark 3 uiteraard ook voorzien van een IP68 rating, wat inhoudt dat de mobiele telefoon stof- en waterdicht is.

Sony Xperia 1 III met professioneel camerasysteem

Sony heeft bij de nieuwe Xperia smartphones extra aandacht besteed aan de camera setup. Niet zo vreemd, aangezien de concurrentie ook steeds meer focus legt op de foto- en videofuncties. Het Japanse Sony kan hier als camerafabrikant natuurlijk haar voordeel mee doen. De Xperia 1 III heeft verschillende nieuwe functies die afkomstig zijn uit de bekroonde Alpha systeemcamera line-up van Sony.

De punch-hole selfiecamera is voorzien van een 8 megapixel beeldsensor met f/2.0 lens. Aan de achterzijde is een triple-camerasysteem geplaatst, bestaande uit een 12 megapixel groothoeklens (24mm, f/1.7), een 12 megapixel ultragroothoeklens (16mm, f/2.2, 124˚ beeldhoek) en een 12 megapixel telelens (70mm-105mm, f/2.3 – f/2.8). Het ZEISS objectief is speciaal gekalibreerd en voorzien van een ZEISS T* coating, die bijdraagt aan een beter contrast door spiegelingen te beperken.

Het is de allereerste smartphone ter wereld met een variabele telelens en een Dual PD-sensor met een geavanceerd en ultrasnel autofocus systeem. Deze maakt het mogelijk om 20 fps continue-burst opnames te maken, met 60 keer per seconde AF/AE tracking. Oftewel, het onderwerp wordt continue getrackt, waardoor je ook bewegende onderwerpen in volle scherpte kunt vastleggen. Dankzij de continue-burst mode kun je eenvoudig een hele reeks foto’s maken van één gebeurtenis, waarna je de beste opnames kunt selecteren om te bewaren of te delen via social media.

Object tracking is upgraded met Real-time Tracking. Met behulp van AI-algoritmen en een 3D ToF-sensor kan Real-time Tracking een object nauwkeurig detecteren en erop scherpstellen. Het toestel zal het object blijven volgen, zelfs als het tijdelijk uit het zicht raakt. Daarnaast is de Xperia 1 M3 de enige smartphone met Real-time Eye autofocus voor mensen én dieren – voor nog scherpere actie-opnames.

Daarnaast heeft Sony een nieuwe AI-superresolutiezoom technologie ingebouwd, die meer details weet vast te leggen dan een reguliere digitale zoom functie. Deze nieuwe Xperia telefoon is niet alleen in staat om prachtige foto’s vast te leggen, Sony heeft ook verschillende nieuwe videofuncties toegevoegd. Het Optical SteadyShot beeldstabilisatiesysteem met FlawLessEye technologie zorgt voor vloeiende en stabiele video-opnames. Films kunnen in 4K HDR kwaliteit worden opgenomen @ 24, 25, 30 en 60 fps. Daarnaast kun je 120fps slow-motion video’s maken in 4K kwaliteit. Er is tevens een slimme windfilter ingebouwd, die achtergrondruis elimineert.

Uiteraard is de Sony Xperia 1 III ook te gebruiken met andere Sony devices. Denk bijvoorbeeld aan een Bravia TV of een Alpha camera. Zo kun je de smartphone inzetten als afstandsbediening, om je systeemcamera te besturen. Sony heeft ook verschillende handige foto- en video apps toegevoegd waaronder de Photography Pro App en de Cinematography Pro App. Gebruiksvriendelijke applicaties om extra professionele opnames te kunnen maken, waarbij je de instellingen naar wens kunt wijzigen.

Ook de audiokwaliteit van deze Sony Xperia smartphone is naar een nieuw niveau gebracht, mede dankzij de expertise van Sony Music Entertainment. Er is een nieuwe 360 Reality Audio hardware-codering toegevoegd die bijdraagt aan een optimale geluidskwaliteit, evenals 360 Spatial Sound voor het up-mixen van stereomuziek. De front-facing full-stage stereoluidsprekers kunnen bovendien maar liefst 40% meer geluid produceren dan voorheen en bieden ondersteuning voor Dolby Atmos. Zoals alle nieuwe Sony telefoons is ook de Xperia 1 III uitgerust met een 3.5mm koptelefoon aansluiting, zodat je zowel bedraad als draadloos kunt genieten van audiofragmenten.

Vernieuwde game functies

Uiteraard is de Sony Xperia 1 III ook erg geschikt om mee te gamen. Sony heeft verschillende Game Enhancer functies toegevoegd, waaronder een nieuwe audio-equalizer, een geoptimaliseerde V.C.-microfoon en een opnamefunctie met hoge beeldsnelheid. Gamers zullen het ook kunnen waarderen dat dit toestel niet alleen een hoge refresh-rate kent van 120Hz, ook de touch-scansnelheid van 240Hz draagt bij aan een extra vloeiende gameplay. Daarnaast kun je de witbalans instellen, dit vermindert de belasting op de ogen en biedt extra comfort tijdens het gamen – waardoor je tegenstanders die zich in het donker bevinden beter kunt zien. Tenslotte is deze Sony smartphone compatibel met de PS4 en de bijbehorende DualShock controller. Over eventuele compatibiliteit met de nieuwe Sony PS5 console is vooralsnog niets bekend.

De Sony Xperia 1 M3 wordt aangedreven door de uiterst krachtige Qualcomm Snapdragon 888 processor met geïntegreerde 5G modem. In combinatie met een 5G telefoonabonnement kun je deze telefoon dus ook inzetten om gebruik te maken van het snelle 5G mobiele internetnetwerk. Er wordt 12GB werkgeheugen en 256GB opslaggeheugen ingebouwd. Ook is er een microSD geheugenkaartslot beschikbaar, om het geheugen uit te kunnen breiden.

Sony heeft de Xperia 1 III uitgerust met een 4.500 mAh batterij, die ondersteuning biedt voor 30W snelladen. De Android 11 smartphone wordt geleverd met een 30 Watt oplader. Ook levert Sony standaard een antibacteriële stijlhoes mee, die dankzij de ingebouwde standaard ook horizontale plaatsing ondersteunt. Het hoesje is gceoat met antibacterieel materiaal dat een beschermingsgraad biedt van 99,9%.

De Xperia 1 III is vanaf de zomer van 2021 verkrijgbaar in de kleuren mat zwart en paars. De adviesprijs zal op een later moment bekend worden gemaakt. Vorig jaar kreeg de Xperia 1 II een behoorlijk forse adviesprijs van €1.200. Vermoedelijk zal het nieuwe model voor om en nabij dezelfde prijs in de verkoop gaan.