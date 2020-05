Sony Bravia A8 4K HDR OLED TV nu verkrijgbaar Nieuwe Sony TV met 4K HDR OLED beeldscherm biedt de beste entertainment beleving dankzij revolutionaire beeldverwerking- en geluidstechnologieën.

De Sony A8 OLED 4K HDR TV’s zijn vanaf heden verkrijgbaar bij alle erkende Sony dealers in de Benelux. Het gaat om een tweetal beeldformaten; 55-inch en 65-inch. Ongeacht het formaat, de Bravia A8 is voorzien van de beste beeld- en geluidstechnologieën die Sony te bieden heeft. De nieuwe televisies bieden een meeslepende kijkervaring met een prachtige beeldkwaliteit en een Acoustic Surface Audio geluidssysteem.

Sony 4K TV biedt mooie beeldkwaliteit en indrukwekkende audio ervaring

De Sony TV produceert hoogwaardige 4K HDR beelden via de Picture Processor X1 Ultimate. Deze processor speelt een sleutelrol bij de productie van een natuurgetrouw beeld. Zo biedt een A8 een zeer brede kijkhoek, een verfijnd contrast en absolute zwartwaarden van OLED technologie. Meer dan 8 miljoen zelf oplichtende pixels worden nauwkeurig en individueel aangestuurd door de X1 Ultimate beeldprocessor.

In aanvulling op de processor heeft de nieuwe 4K TV van Sony de Pixel Contrast booster technologie voor meer kleur en contrast in heldere partijen in beeld. Hierdoor produceert de Sony Bravia A8 een hoogwaardige beeldkwaliteit die het niveau van een professionele referentie-monitor benadert.

X-Wide Angle technologie zorgt voor een optimaal beeld ongeacht de hoek van waaruit wordt gekeken. Er ontstaat een bredere kijkhoek, met realistische kleuren ongeacht de kijkpositie. Dankzij de brede kijkhoek is deze Sony TV ook een geschikte game TV. Door je PlayStation erop aan te sluiten kun je optimaal genieten van een spelletje met je vrienden.

De Sony Bravia A8 is uitgerust met het Acoustic Surface Audio geluidssysteem. Dankzij deze innovatie resoneert het hele scherm mee op de geluidsgolven. Dit resulteert in een perfecte synchronisatie van beeld en geluid. Niet alleen aan de voorzijde maar ook aan de zijkanten van het beeldscherm. ‘Kijkers worden opgenomen in een compleet nieuwe entertainmentervaring waarbij beeld en geluid in perfecte harmonie worden gepresenteerd’, aldus Sony.

Netflix Calibrated Mode & IMAX Enhanced

De nieuwe Sony A8 4K HDR OLED modellen zijn voorzien van de Netflix Calibrated Mode. Deze functie is ontwikkeld om de beeldkwaliteit van de producent te evenaren. Door de optie in het menu te selecteren reproduceert Netflix Calibrated Mode automatisch de beeldweergave. Entertainmentliefhebbers kunnen zo optimaal genieten van TV series, films, documentaires en andere programma’s op Netflix. Ook is dit televisiemodel geschikt voor het afspelen van IMAX Enhanced content voor hoogwaardige kleuren, contrast, helderheid en beter geluid.

Een nieuwe technologie van Sony is Ambient Optimization. Deze optimaliseert de beeld- en geluidskwaliteit op basis van de omgeving van de kijker. Zo past Ambient Optimization de helderheid van het beeld automatisch aan op basis van de verlichting. In fel verlichte kamers wordt de helderheid geboost en in donkere ruimtes wordt de helderheid juist verlaagd. De technologie detecteert zelfs objecten, zoals gordijnen en meubels, die het geluid kunnen absorberen of weerkaatsen en stemt de akoestiek hierop af.

Met de discrete voet past de Sony Bravia A8 binnen nagenoeg ieder type interieur. Dit model is zo ontworpen dat de voet en luidsprekers niet zichtbaar zijn, het vooraanzicht van de TV vormt daardoor een fraai geheel. In de voet is een krachtige subwoofer en kabelmanagementsysteem verwerkt dat kan worden opgevouwen voor wandmontage.

Sony TV met Android, een slimme afstandsbediening en spraakbediening

Deze Sony 4K TV is uitgerust met Android 9 Pie, voor eenvoudige toegang tot content, services en apparaten. Ook de originele UI-menu’s en spraakbediening van Sony zijn gebruiksvriendelijker gemaakt. Via de ingebouwde microfoon kunnen gebruikers met hun stem de TV, apps en verbonden toestellen bedienen.

Sony biedt via het Android TV platform een scala aan lokale en internationale streaming apps zoals Disney+, Netflix, Videoland, Pathé Thuis, NLZiet, Kijk en NPO Start. Dankzij deze reeds geïnstalleerde apps kunnen gebruikers eenvoudig genieten van series, films en andere uitzendingen. Via de afstandsbediening kan de gewenste content in de app gekozen worden vanuit verschillende genres en categorieën of door op een titel te zoeken. Daarnaast is het mogelijk om via spraakinvoer de juiste content te vinden.

Sony levert bij de A8 een slimme afstandsbediening. Eenvoudige bediening via spraak: spraakgestuurde Google Assistant biedt eenvoudig zoeken van content door simpelweg via de afstandsbediening tegen de TV te praten. Gebruikers kunnen eenvoudig een favoriete film zoeken, wedstrijdresultaten en weervoorspellingen opvragen en meer – simpelweg door tegen de TV te praten.

Dankzij de compatibiliteit met Google Home en Amazon Alexa zijn deze toestellen eenvoudig te besturen met stembediening. YouTube-video’s casten en bedienen via Google Home of met Amazon Alexa-apparaten gaat eenvoudig en snel. Ondersteuning voor Apple HomeKit en Airplay 2 zorgen voor een naadloze integratie van je iPhone en Siri-apparaten met de Sony TV. Dit garandeert een moeiteloos beheer van smarthome en streamen van content.

Prijzen en beschikbaarheid

De Sony Bravia A8 is vanaf heden beschikbaar in de Benelux voor de volgende prijzen:

• Sony KD-55A8 (55-inch) : € 2.100

• Sony KD-65A8 (65-inch) : € 3.100