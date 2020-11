Opvouwbare smartphone van Xiaomi met pop-up camera Deze Xiaomi opvouwbare telefoon vouwt uit tot tablet. Dankzij de integratie van een pop-up camera kan een extra groot flexibel display worden toegepast.

De Chinese fabrikant Xiaomi toonde begin vorig jaar al een prototype van een bijzondere opvouwbare smartphone die twee maal gevouwen kon worden. Sindsdien is het bedrijf opmerkelijk stil gebleven omtrent opvouwbare telefoon ontwerpen. Desalniettemin heeft Xiaomi in de tussentijd behoorlijk wat design varianten laten vastleggen voor verschillende vouwbare modellen.

Afgelopen maand rapporteerde LetsGoDigital nog over een Xiaomi opvouwbare smartphone die veel weg had van de Samsung Galaxy Fold. Ditmaal heeft Xiaomi een nieuwe variant vastgelegd, dat gebaseerd is op dit model. Het grootste verschil is dat er ditmaal geen brede camerabies zichtbaar is wanneer je de telefoon open klapt, in plaats daarvan is er gebruik gemaakt van een pop-up camerasysteem.

Xiaomi smartphone vouwt uit tot tablet

Op 25 september 2020 heeft Beijing Xiaomi Mobile Software Co. Ltd. een design patent ingediend bij The Hague International Design System, onderdeel van WIPO (World Intellectual Property Office). De aanvraag werd op 20 november 2020 gepubliceerd.

Het betreft een opvouwbare smartphone die uitgevouwen kan worden tot tablet-formaat. Er is een relatief klein cover-display beschikbaar – die qua vormgeving veel weg heeft van Samsung’s eerste vouwtelefoon, de Galaxy Fold met haar 4,6” front-display. Rondom het cover scherm zijn relatief brede randen zichtbaar, boven het scherm is een receiver geplaatst.

Wanneer je deze telefoon openklapt ontvouwt zich een groot, breed display. Waar het vorige model van Xiaomi een verticale camerabies toonde, rechts van het flexibele display, heeft Xiaomi ditmaal gekozen voor een beeldvullend schermformaat. Het flexibele scherm is beduidend groter vormgegeven – zonder inkepingen en/of gaten in het scherm.

Xiaomi vouwtelefoon met pop-up camera

Voor het camerasysteem heeft Xiaomi een nieuwe oplossing bedacht. Deze smartphone beschikt namelijk over een pop-up camera die in het achterste deel van de behuizing is geplaatst en gericht staat naar de voorzijde. Zodoende is deze selfie-camera zowel bruikbaar wanneer je de telefoon in dichtgevouwen als opengevouwen stand gebruikt. In het pop-up systeem zijn twee camera’s opgenomen.

Op de achterzijde zijn nog eens drie camera’s beschikbaar. Deze zijn in de linker bovenhoek geplaatst – vergelijkbaar met het model dat Xiaomi afgelopen maand liet vastleggen. Over de configuratie van deze camera is helaas niets bekend.

Aan de rechterzijde van het toestel zijn een tweetal knoppen aangebracht, één lange knop die waarschijnlijk dienst doet voor de volume regeling en een aan/-uit knop die er direct onder is gepositioneerd. Het sim-compartiment is aan de linker zijkant geplaatst. Verder is er zowel aan de boven- als onderzijde een microfoon geplaatst, ook de USB-C aansluiting en de speaker zijn aan de onderzijde te vinden.

Door de tijd heen heeft Xiaomi verschillende telefoon modellen uitgebracht met een pop-up camera. Denk bijvoorbeeld aan de Xiaomi Mi 9T (Pro) en de Poco F2 Pro. Het is dan ook zeker niet ondenkbaar dat Xiaomi een dergelijk camerasysteem ook wil inzetten voor haar opvouwbare telefoon. Ten slotte kan op deze wijze een full screen ontwerp gecreëerd worden. Dat maakt dit toestel niet alleen extra stijlvol, gebruikers kunnen ook profiteren van een nog groter display oppervlak. Bovendien lijkt zo’n pop-up systeem makkelijker cq. goedkoper te zijn om te implementeren, dan een slider display – zoals het bedrijf afgelopen maand liet vastleggen.

Het blijft vooralsnog onbekend wanneer Xiaomi haar eerste opvouwbare smartphone zal presenteren. Lange tijd gingen er geruchten dat dit nog voor het eind van het jaar zou gebeuren. Inmiddels zijn we echter al bijna aangekomen in december en blijft het opmerkelijk stil vanuit de zijde van Xiaomi.

Normaliter zou MWC 2021 een geschikt moment zijn om dergelijke innovaties te presenteren. Deze bekende telecombeurs vind jaarlijks plaats rond februari, door de aanhoudende corona pandemie is het evenement echter uitgesteld tot juni 2021. Zodoende blijft het vooralsnog onbekend hoe fabrikanten hiermee zullen gaan, ten slotte wordt MWC normaal gesproken gebruikt om de toestellen voor de eerste helft van het jaar te onthullen. Dat heeft in juni weinig zin meer.

Bekijk hier het patent van de Xiaomi opvouwbare smartphone met pop-up camera.