Xiaomi Fold opvouwbare smartphone met slider display

Hoewel Xiaomi vooralsnog geen opvouwbare telefoon heeft uitgebracht heeft het bedrijf al wel een groot aantal designs laten vastleggen voor toekomstige ontwerpen. Zo kon je eerder deze week op LetsGoDigital lezen over een Xiaomi opvouwbare smartphone die erg veel overeenkomsten vertoonde met de bestaande Samsung Galaxy Fold. Vandaag gaat het om een enigszins vergelijkbare Xiaomi Fold, alleen ditmaal ziet de Chinese fabrikant kans om gebruik te maken van een slider display.

Xiaomi’s nieuwste vouwtelefoon combineert een slider-display met een flexibel display. Het gaat om een binnenwaarts opvouwbare telefoon met een groot flexibel display. Het cover-scherm aan de voorzijde is een slider-display, die middels een slide-beweging naar beneden geschoven kan worden.

Xiaomi Fold opvouwbare smartphone met beweegbaar scherm

Het was april dit jaar toen Beijing Xiaomi Mobile Software een design patent indiende bij de CNIPA (China National Intellectual Property Administration). De documentatie werd vandaag, 23 oktober 2020 vrijgegeven en omschrijft een Xiaomi opvouwbare telefoon met een binnenwaarts vouwbaar scherm.

Dichtgevouwen beschikt het toestel over een groot, beeldvullend cover-scherm. Er is geen uitsparing zichtbaar voor de camera en/of receiver. De gehele voorzijde bestaat uit schermoppervlak. Xiaomi heeft ervoor gekozen om hier een slider systeem in te verwerken. Zodoende kun je het cover-scherm naar beneden sliden, waardoor aan de bovenzijde zowel een dubbele camera als een receiver beschikbaar komen.

Vouw je de telefoon open, dan ontstaat er een groot tablet-formaat scherm. Ook hier zijn geen inkepingen en/of camera’s zichtbaar. Het flexibele scherm wordt omgeven door smalle schermranden en ziet er bijzonder strak en modern uit. Bij het patent dat LetsGoDigital afgelopen week behandelde koos Xiaomi ervoor om een brede verticale camera strip aan te brengen – rechts ten opzichte van het flexibele scherm. Ditmaal lijkt Xiaomi ervoor te kiezen om aan de binnenzijde geen camera’s te implementeren, waardoor er een extra groot display geïmplementeerd kan worden.

Kijkende naar de achterzijde, hier is een viervoudige camera zichtbaar. Deze is in de linker bovenhoek gesitueerd. De locatie is gelijk aan die van de Galaxy Fold, maar Xiaomi kiest ervoor om een extra lens te integreren. Ook is er een LED flitser beschikbaar en er lijkt een extra sensor te worden ingebouwd. Mogelijk gaat het om een enigszins vergelijkbaar camerasysteem als de Xiaomi Mi 10 Ultra, hoewel de opvouwbare telefoon van Xiaomi niet over een periscopische zoomcamera lijkt te beschikken – afgaande op de ronde vormgeving van de lenzen.

Wanneer je de Xiaomi Fold volledig open vouwt valt het scharnier mooi weg in de behuizing – enigszins vergelijkbaar met de Hide Away Hinge van Samsung. Verder heeft Xiaomi een aantal fysieke knoppen aangebracht, aan de rechterzijde van de telefoon is een langwerpige knop zichtbaar met direct daaronder een kleinere knop. Vermoedelijk zijn dit de volume-knoppen en de power knop. De onderzijde biedt toegang tot een USB-C aansluiting, ook is hier een speaker en een microfoon geïntegreerd. Verder lijkt er aan de bovenzijde nog een microfoon beschikbaar te zijn evenals het sim-compartiment.

Voordelen en nadelen van een slider-display

De Xiaomi Fold vouwtelefoon heeft een erg moderne uitstraling, mede door de grote schermoppervlakken en de smalle schermranden. Het blijft echter nog even de vraag hoe zo’n slider-display zal functioneren. Een dergelijke systeem zal hoogstwaarschijnlijk ten koste gaan van de waterdichtheid. Ook kun je je voorstellen dat er relatief eenvoudig stof- en vuil tussen het systeem kan komen, wat ten nadele is van de duurzaamheid van het apparaat.

Daar komt bij dat zo’n slider-display zal zorgen voor een hogere kostprijs. Het blijft dan ook nog even de vraag of de voordelen van zo’n beweegbaar scherm kunnen opwegen tegen de nadelen. Vermoedelijk is het stukken eenvoudiger en goedkoper om te kiezen voor Samsung’s nieuwste oplossing. De Samsung Galaxy Z Fold 2 is namelijk voorzien van een hole-punch selfiecamera. Zodoende kan er toch een groter display geïmplementeerd worden, zonder dat dit ten koste gaat van de duurzaamheid en/of de kostprijs.

Het blijft vooralsnog onbekend hoe Xiaomi’s eerste opvouwbare telefoon eruit komt te zien. Lange tijd gingen er geruchten dat Xiaomi eind 2020 haar eerste smartphone met vouwbaar scherm zou uitbrengen. Inmiddels zijn er echter signalen vanuit thuisland China dat we wat geduld moeten hebben, tot begin 2021.

Of Xiaomi er dan ook voor kiest om een dubbel opvouwbare smartphone uit te brengen, zoals het bedrijf begin vorig jaar al toonde, dat blijft nog even afwachten. Waarschijnlijk wordt er eerst een goedkoper en relatief eenvoudiger te realiseren model uitgebracht. Ten slotte staat Xiaomi bekend om haar betaalbare smartphone modellen, om deze marktpositie te behouden zal de Xiaomi vouwtelefoon goedkoper in de markt gezet moeten worden dan die van de concurrentie.

Bekijk hier het patent van de Xiaomi Fold met slider-display.