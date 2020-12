Oprolbare smartphone van Xiaomi met uittrekbaar scherm Xiaomi patenteert een zeer geavanceerde smartphone met een scherm aan de voor- en achterzijde. Het front-display is uittrekbaar tot tablet-formaat.

Toon pagina inhoud

Afgelopen week rapporteerde LetsGoDigital nog over een opvouwbare smartphone van Xiaomi met een pop-up camera. Het lijkt er echter sterk op dat Xiaomi meer futuristische telefoonmodellen in ontwikkeling heeft. Ditmaal gaat het om een uittrekbare smartphone met een oprolbaar scherm. Het lijkt een soort geavanceerde variant te zijn van de uittrekbare telefoon die Xiaomi afgelopen jaar heeft gepatenteerd. Ditmaal is niet alleen het design, maar ook de technologie achter deze oprolbare smartphone vastgelegd.

Komend jaar worden de eerste uittrekbare, oprolbare smartphones verwacht. LG liet tijdens de presentatie van de Wing al weten zo’n type smartphone in ontwikkeling te hebben, ook Oppo liet onlangs een werkende oprolbare telefoon zijn, genaamd de Oppo X 2021. Samsung bracht begin dit jaar al een uittrekbare Galaxy telefoon mee naar CES 2020.

Of Xiaomi ook kans ziet om mee te gaan in deze nieuwe hype is nog onbekend, maar zeker niet ondenkbaar. Zo heeft Xiaomi afgelopen jaar al een dubbel opvouwbare smartphone getoond, evenals een surround display smartphone, genaamd de Xiaomi Mi Mix Alpha.

Xiaomi uittrekbare smartphone met dual display

Eind 2019 heeft Beijing Xiaomi Mobile Software een patent aangevraagd bij de USPTO (United States Patent and Trademark Office) voor een ‘Terminal with flexibel screen’. De documentatie werd op 29 oktober 2020 goedgekeurd en tevens gepubliceerd in de WIPO (World Intellectual Property Office) database.

Om de gepatenteerde smartphone technologie beter te visualiseren heeft grafisch designer Jermaine Smit, online beter bekend als Concept Creator, aan de hand van de documentatie een reeks product renders gemaakt. Onderstaande video van Xiaomi’s oprolbare smartphone is eveneens door Jermaine vormgegeven.

Het betreft een Xiaomi smartphone met twee schermen. Op de achterzijde is een regulier display aangebracht. Door het toestel om te draaien kun je gebruik maken van het flexibele, oprolbare scherm. Aan de bovenzijde van de smartphone wordt een fysieke knop aangebracht, waarmee je de schermbeveiliging kun deactiveren, waarna het uitrolproces kan plaatsvinden. Deze knop functioneert tevens als aan-/uitknop.

De gebruiker kan zelf bepalen hoever het display wordt uitgetrokken. Het display kan tot bijna 200% vergroot worden in de breedte. Zodoende ontstaat een groot tablet-formaat scherm. De getoonde content wordt automatisch aangepast aan de hand van de beschikbare displaygrootte.

In de behuizing wordt een ingenieus steunmechanisme aangebracht, die ervoor zorgt dat het scherm in- en uitgerold kan worden, zonder dat er zichtbare kreukels in het scherm ontstaan. Zodoende kun je zonder problemen enige druk uitoefenen op het scherm.

Dit is een belangrijk onderdeel van de gepatenteerde technologie en zal ook in belangrijke mate samenhangen met de gebruikerservaring en de duurzaamheid van het apparaat. Ten slotte moet het toestel stevig aanvoelen, ongeacht hoe je deze in gebruik hebt. In het bovenste frame zal tevens een WiFi- en GPS antenne worden opgenomen.

Aangaande de bediening, afhankelijk van de applicatie die je gebruikt, wordt het scherm aan de andere zijde gedeactiveerd – om zo op de batterij te besparen. In sommige gevallen zal het echter ook mogelijk zijn om beide displays tegelijkertijd te gebruiken – bijvoorbeeld tijdens het fotograferen.

Uit de patent afbeeldingen en documentatie wordt helaas niet duidelijk hoe het camerasysteem van deze Xiaomi oprolbare smartphone eruit komt te zien. Voor de renders heeft Jermaine ervoor gekozen om een verticaal camerasysteem te integreren – zoals we onder andere kennen van de Mi Mix Alpha. Ten slotte is het zeer onwaarschijnlijk dat Xiaomi een high-end smartphone uitbrengt zonder camera.

Door zowel een camera als een display aan te brengen aan de achterzijde is het niet nodig om ook een camera aan de voorzijde te integreren. Ten slotte kun je dankzij het tweede display ook selfies maken met het hoofdcamerasysteem. Het is overigens niet voor het eerst dat we een dual display smartphone van Xiaomi tegenkomen. Afgezien van de Mi Mix Alpha, die overigens nooit is uitgebracht, heeft Xiaomi nog geen smartphones geïntroduceerd met een dubbel display.

Oprolbare smartphones in 2021

De vraag blijft dan ook in hoeverre er een markt is voor een dual display rollable smartphone. Het ligt in de lijn der verwachtingen dat de verkoopprijs van oprolbare smartphones hoger zal liggen dan de huidige opvouwbare smartphone modellen.

Als Xiaomi inderdaad besluit om dit model vervolgens ook nog uit te rusten met een tweede display, dan zal dit ongetwijfeld voor nóg hogere productiekosten zorgen – wat hoe dan ook doorberekend zal moeten worden in de verkoopprijs.

Uiteindelijk lijkt de prijs de voornaamste reden te zijn dat de Mi Mix Alpha nooit is uitgebracht – ten tijde van de introductie werd gemeld dat deze smartphone een adviesprijs zou krijgen van omgerekend zo’n € 2.550. Hoewel deze surround display smartphone zeker uniek is, zal een verkoopprijs van ruim € 2.500 voor veruit de meeste consumenten veel te veel van het goede zijn.

Daarnaast blijft het de vraag hoeveel telefoonfabrikanten het komend jaar daadwerkelijk aandurven om een uittrekbare smartphone uit te brengen.

LG lijkt als eerste een oprolbare smartphone uit te willen brengen. Dit toestel zal vermoedelijk onder de naam LG Rollable of LG Slide in de markt worden gezet en werd twee dagen geleden gecertificeerd in Zuid-Korea, onder modelnummer LM-R910N – zo wist twitteraar Tron te melden.

Eerder deze week werd echter ook bekend dat de verkoop van de nieuwste LG smartphones opnieuw tegenvalt – denk aan de LG Velvet en de LG Wing. Zodoende zou de mobiele divisie van LG Electronics aan de vooravond staan van een grote reorganisatie. Of dit ook voor vertraging zal zorgen van de LG Rollable is nog onbekend.

Hoewel de getoonde Oppo X 2021 oprolbare smartphone volledig functioneel is, heeft Oppo reeds te kennen gegeven geen directe plannen te hebben om dit toestel ook in de markt te zetten. Dit wil de fabrikant laten afhangen van de vraag naar dergelijke modellen. Ongetwijfeld zal het hierbij ook belangrijk zijn wat de concurrentie gaat doen.

De Zuid-Koreaanse fabrikant Samsung toonde begin dit jaar al een uittrekbare smartphone aan een beperkt gezelschap, tijdens de internationale CES 2020 beurs. Het lijkt er echter op dat Samsung niet direct voornemens is om dit toestel ook daadwerkelijk te introduceren. In plaats daarvan lijkt Samsung vooralsnog meer toekomst te zien in opvouwbare telefoons – al dan niet met een dubbel vouwbaar scherm.

Al met al is het dus goed denkbaar dat het nog enige tijd gaat duren alvorens je een oprolbare smartphone kunt kopen. Desalniettemin lijken meerdere fabrikanten wel degelijk toekomst te zien in zo’n ontwerp.

De technologie is al zover, de tijd zal ervoor moeten zorgen dat dit type toestellen ook tegen een betaalbaar tarief geproduceerd kunnen worden, dat zal er ongetwijfeld toe bijdragen dat er ook een grotere vraag naar dit soort modellen ontstaat.

Bekijk hier de documentatie van de Xiaomi rollable smartphone.

Note to editors: The 3D renders and product video presented in this publication are made in collaboration with Jermaine Smit (aka Concept Creator). The images are based on the patent drawings from Xiaomi. You are allowed to use the created images for free if you include a clickable source link into your publication. Thank you very much for understanding.