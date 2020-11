LG Slide smartphone als alternatief op LG Rollable Nieuwe Explorer Project smartphone in aantocht. Na ‘LG Rollable’ legt de Koreaanse fabrikant nu ook een trademark vast voor de modelnaam ‘LG Slide’.

LG komt deze week veelvuldig aan bod. Eerst wist LetsGoDigital een bijzonder gedetailleerd utility patent te ontdekken waarin een uittrekbare LG smartphone met oprolbaar display werd getoond. Op de dag van onze publicatie legde LG Corp. ook een trademark vast in Europa voor de bijpassende naam ‘LG Rollable’. Op dat moment gingen we er vanuit dat dit waarschijnlijk de naam wordt van LG’s verwachte ‘Project B’ smartphone – die net als de Wing binnen het Explorer Project zal worden ondergebracht.

Het lijkt er echter op dat LG nog geen definitieve beslissing heeft gemaakt aangaande de productnaam of LG moet twee toestellen in ontwikkeling hebben met een bijzondere vormgeving. Ditmaal legt de Koreaanse fabrikant namelijk een handelsmerk vast voor de naam ‘LG Slide’.

LG Slide smartphone

Op 4 november 2020, twee dagen na de aanvraag voor LG Rollable, heeft LG Corp bij de EUIPO (European Union Intellectual Property Office) een trademark ingediend voor de benaming ‘LG Slide’. De aanvraag is opnieuw ingediend door tussenpersoon Mitscherlich Patent- und Rechtsanwälte uit München, Duitsland. De omschrijving luidt:

LG Slide trademark description : smartphones; digital mobile phones; electronic touch screen pen for smartphones; earphones for smartphones; smartwatches; smartphones; tablet computers.

De omschrijving is gelijk aan die van LG Rollable. Het is dan ook zeker niet ondenkbaar dat het hier om één en hetzelfde toestel zal gaan. Temeer omdat de korte teaser die door LG Electronics getoond werd een uitschuifbaar (slide) toestel lijkt te zijn met een oprolbaar (rollable) display. Beide benamingen zouden dan ook toepasselijk zijn.

De in ontwikkeling zijnde uittrekbare smartphone van LG zal naar verluidt in maart 2021 worden uitgebracht. Duidelijk is dat LG inmiddels druk doende is met de voorbereidingen van de lancering.

Het is overigens niet voor het eerst dat LG dergelijke trademark aanvragen heeft ingediend. Zo diende het bedrijf in april vorig jaar al een handelsmerk in voor de naam LG The Roll, gelijktijdig werden ook de namen Double Roll, Dual Roll, Bi-Roll en Roll Canvas vastgelegd. Ook kwamen de namen LG Bendi, Flex, Foldi en Duplex voorbij.

De nieuwe benamingen voor LG Rollable en LG Slide zijn wat ons betreft betere alternatieven. Bovendien komen we steeds dichter bij de introductiedatum, waardoor het waarschijnlijker is dat LG óf de naam Rollable óf de naam Slide zal hanteren als modelnaam voor de nieuwe ‘Project B’ smartphone.

Bekijk hier de documentatie voor LG Slide.