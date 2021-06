Xiaomi Mi smartphone met camera lens achter het display Xiaomi patenteert smartphone technologie om selfiecamera onder het scherm, in de schermrand te verwerken. Ter vervanging van de punch-hole camera.

Toon pagina inhoud

Begin dit jaar publiceerde LetsGoDigital over een in ontwikkeling zijnde OnePlus smartphone waarbij de camera in de zwarte schermrand is verwerkt. Een bijzondere uitvinding, want zodoende valt de camera totaal niet meer op en kan een onderbroken schermoppervlak gerealiseerd worden. Het lijkt een goed alternatief te zijn op de under-display camera die inmiddels al geruime tijd in ontwikkeling is bij verschillende telefoonfabrikanten, maar waarvan de beeldkwaliteit nog te wensen overlaat en de camera nog altijd lichtelijk zichtbaar is.

Eén van de fabrikanten die reeds verschillende keren een under-panel camera smartphone heeft gedemonstreerd is Xiaomi – het bedrijf is naar eigen zeggen bij versie 3.0 aangekomen, hoewel er nog altijd geen Xiaomi smartphone verkrijgbaar is met een under display camera. Ook deze Chinese fabrikant lijkt nu de mogelijkheden te onderzoeken om de front-camera onder het scherm, in de zwarte schermrand te verwerken.

Xiaomi smartphone met front-camera in de schermrand

Op 2 en 3 juni 2021 heeft Beijing Xiaomi Mobile Software een patent toegewezen gekregen van de European Patent Office en de United States Patent and Trademark Office, het octrooi werd een jaar eerder ingediend. De 14-pagina tellende documentatie getiteld ‘Camera lens behind the display of a mobile terminal connected to the front side by a light guide’ omschrijft een Xiaomi smartphone waarbij de selfiecamera in de schermrand is verwerkt.

Om de camera in de schermrand te verwerken wordt er gebruik gemaakt van een transparant gebied. Zodoende kan binnenkomend licht door het displaypaneel, via het lichtdoorlatend element op de cameralens schijnen. Voor het lichtdoorlatend element worden optische vezels (optical fiber) gebruikt, als alternatief zou er ook gebruik gemaakt kunnen worden van een prisma.

Een duidelijk voordeel van dit type camerasysteem is dat het scherm ononderbroken blijft – bij deze oplossing zijn er ten slotte geen gaten of inkepingen zichtbaar. Hoewel een punch-hole camera door velen als minder storend wordt ervaren dan een notch, is deze toch goed zichtbaar.

Bovendien zou deze technologie goedkoper zijn dan een punch-hole camera – zo omschreef OnePlus begin dit jaar in haar patent. Een jaar eerder heeft zusterbedrijf Oppo ook al een soortgelijk smartphone design vastgelegd waarbij de selfie-camera in de schermrand was verwerkt. Al met al is het zeker niet ondenkbaar dat er in de toekomst telefoonmodellen worden uitgebracht met zo’n soort selfiecamera.

Het blijft vooralsnog onbekend wat voor type smartphones voorzien zullen worden van zo’n camerasysteem; high-end toestellen of juist de budget en mid-range modellen? Eén en ander zal wellicht ook samenhangen met de snelheid waarmee under-display camera’s geïntegreerd kunnen worden. Onlangs werd bekend dat de in augustus verwachte Samsung Galaxy Z Fold 3 waarschijnlijk toch niet over een under panel camera zal beschikken, hetzelfde geldt voor de Galaxy S22 Ultra die begin 2022 verwacht wordt.

Het is dan ook niet ondenkbaar dat ook andere fabrikanten meer tijd zullen nemen voordat ze een smartphone uitbrengen waarbij de camera onder het scherm is geplaatst. De vorig jaar aangekondigde ZTE Axon 20 is vooralsnog de enige verkrijgbare smartphone met zo’n type selfiecamera. De kwaliteit van deze camera laat echter te wensen over. Ook is de camera nog altijd lichtelijk zichtbaar.

Mogelijk dat deze innovatie een goed alternatief kan bieden, in ieder geval voor de tussentijd en/of voor de goedkopere modellen die sowieso nog niet voorzien zullen worden van een under-panel camera. Enige tijd geleden patenteerde Xiaomi overigens ook al een smartphone met een under-screen flip camera. De Chinese fabrikant houdt zich dan ook continue bezig met de ontwikkeling van nieuwe camera technieken en mogelijkheden.

Onlangs werd bekend dat Xiaomi hoogstwaarschijnlijk ook als eerste gebruik zal maken van de nieuwe Samsung ISOcell camera sensoren met een resolutie van maar liefst 192MP en 200MP. Mogelijk dat deze beeldsensoren als eerst in de high-end Xiaomi Mi 12 serie zullen worden toegepast, die later dit jaar wordt verwacht.

Bekijk hier de Xiaomi smartphone with camera lens behind the display.