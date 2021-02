OnePlus smartphone met selfie-camera in de bezel OnePlus ontwikkelt een mobiele telefoon met front-camera in de smalle bezel, waardoor een grotere screen-to-body ratio gerealiseerd kan worden.

Toon pagina inhoud

Door de tijd heen hebben telefoonfabrikanten tal van oplossingen ontwikkelt voor de selfie-camera. Om de brede schermranden (bezel) te kunnen verkleinen werd er een inkeping (notch) in het scherm gemaakt voor de front-camera. Vervolgens werden er verschillende telefoonmodellen geïntroduceerd met een pop-up camera en inmiddels worden de meeste smartphones voorzien van een gaatje in het scherm (punch-hole), waar de selfiecamera achter verborgen zit. De volgende fase wordt de under-screen camera.

Toch zullen zeker niet alle modellen direct over een camera onder het scherm beschikken. OnePlus lijkt een nog andere oplossing te onderzoeken. De Chinese fabrikant wil de front-camera in de smalle schermrand verwerken waardoor er een extra grote screen-to-body ratio gerealiseerd kan worden, zo blijkt uit een onlangs gepubliceerd octrooi.

OnePlus telefoon met camera in smalle schermrand

Halverwege 2020 heeft OnePlus Technology (Shenzhen) Co. Ltd. een patent aangevraagd bij de WIPO (World Intellectual Property Office) voor een ‘display apparatus’. De 23-pagina tellende documentatie is op 4 februari 2021 vrijgegeven.

Het betreft een OnePlus smartphone met smalle schermranden en een OLED display. In de bezel wordt een gaatje gemaakt, dat wordt afgedekt met een transparante afdekplaat. Hier wordt de front-camera onder geplaatst. Zodoende kan de gebruiker genieten van een ononderbroken schermoppervlak.

Na jaren van alternatieven, wordt de camera nu dus weer terug in de schermrand geplaatst. Het grote verschil is dat de bezel ditmaal beduidend kleiner is dan enkele jaren geleden.

Deze oplossing is goedkoper dan het snijden van een gat in het scherm (punch-hole camera), aldus OnePlus. Daar houden de voordelen niet bij op, want dit type camera zou ook voor minder afleiding zorgen en een grotere screen-to-body ratio mogelijk maken, zo staat in de documentatie beschreven. De productiekosten zijn laag, de opbrengst is hoog en de productbetrouwbaarheid is hoog, zo luidt de conclusie.

Of en wanneer OnePlus deze cameratechnologie zal toepassen blijft vooralsnog onbekend. Het lijkt een relatief eenvoudig toe te passen camerasysteem. Als OnePlus er daadwerkelijk zoveel voordelen in ziet, dan is het zeker niet ondenkbaar dat het bedrijf in de (nabije) toekomst zo’n model zal introduceren.

Verwachte OnePlus smartphones

OnePlus maakt grote veranderingen door. Nadat medeoprichter Carl Pei het bedrijf in oktober 2020 verliet is Pete Lau alleen aan het roer. In een recent Chinees interview gaf CEO Pete Lau een inkijkje in de focuspunten van OnePlus voor 2021.

OnePlus smartphones worden al enige tijd geroemd om hun mooie, kwalitatieve displays. De beeldkwaliteit van de camera’s is echter nooit het sterkste aspect geweest van OnePlus toestellen. Daar moet 2021 verandering in brengen. Het bedrijf zal ernaar streven om dit jaar de nummer 1 ter wereld te worden op het gebied van beeldfuncties, zo vertelde de oprichter en CEO van OnePlus.

Vermoedelijk worden de eerste tekenen hiervan komende maand al zichtbaar, dan wordt namelijk de OnePlus 9 serie verwacht. Recentelijk is er een video gelekt van de OnePlus 9 Pro, dit toestel blijkt te worden uitgerust met een Hasselblad camera. Hasselblad is een vooraanstaand fotografiemerk, dat zich marktleider mag noemen op het gebied van medium format camera’s.

Je mag dan ook verwachten dat deze nieuwe samenwerking zal resulteren in een veel hogere beeldkwaliteit. Een van de nieuwe functies lijkt een Tilt-Shift mode te worden, waarbij de lens kan kantelen om ruisvrije opnames te kunnen maken. Ook zal het zoombereik vergroot worden naar 3.3x zoom.

Komende maand worden er drie high-end telefoonmodellen verwacht: de OnePlus 9E is een relatief goedkoop model voor jongeren, de OnePlus 9 is het basismodel en ten slotte het topmodel, de OnePlus 9 Pro. De goedkope toevoeging zal overigens nieuw zijn, voorheen werd er alleen een basismodel en een Pro model aangekondigd.

OnePlus heeft haar assortiment behoorlijk uitgebreid afgelopen jaar. Zo werd er in 2020 voor het eerst een mid-range smartphone serie gelanceerd, in de vorm van de OnePlus Nord modellenreeks. Deze line-up zal in 2021 ongetwijfeld een vervolg gaan krijgen, het is dan ook niet ondenkbaar dat de gepatenteerde technologie in een toekomstige Nord smartphone zal worden toegepast. Daarnaast is al enige tijd bekend dat het bedrijf ook andere smart devices in ontwikkeling heeft, waaronder een OnePlus smartwatch.

OnePlus is overigens niet de enige fabrikant die een dergelijke cameraoplossing in ontwikkeling heeft. Zusterbedrijf Oppo heeft vorig jaar al eens een patent vastgelegd voor een Oppo smartphone met selfie-camera in de schermrand.

Bekijk hier de documentatie van de OnePlus smartphone met selfiecamera in de bezel.