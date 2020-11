OnePlus 9 Pro 5G smartphone met quad-camera In maart 2021 zal OnePlus een nieuwe 5G telefoon met 65W oplader onthullen. Wij geven vast een preview van de OnePlus 9 Pro in de volgende animatievideo.

OnePlus heeft dit jaar meer smartphone modellen uitgebracht dan voorgaande jaren, zo is de Chinese fabrikant voor het eerst actief in het middensegment met de veelbelovende Nord line-up, waar afgelopen maand nog de Nord 100 en Nord 10 aan werden toegevoegd. Rond maart 2021 wordt er weer een nieuw topmodel van OnePlus verwacht, het gaat om de opvolger van de Oneplus 8 Pro.

Het nieuwe model, logischerwijze de OnePlus 9 Pro, lijkt qua design een soort mix te worden van z’n voorganger en de nieuwste Nord modellen. Steve Hemmerstoffer, aka OnLeaks, wist eerder deze week al de eerste beelden van deze nieuwe smartphone vrij te geven.

OnePlus 9 Pro een high-end 5G telefoon

De Nederlandse 3D designer Jermaine Smit, aka Concept Creator, heeft alle informatie verzameld om zelf een reeks indrukwekkende renders te maken van het verwachte vlaggenschip van OnePlus. Om de visualisatie compleet te maken heeft Jermaine, in samenwerking met LetsGoDigital, ook onderstaande YouTube video gemaakt waarin de OnePlus 9 Pro van alle kanten te zien is.

Overigens, onze 3D visualisaties worden niet altijd door iedereen op prijs gesteld. Enige tijd geleden heeft Carl Pei, medeoprichter en voormalig CEO van OnePlus, de 3D designer Jermaine Smit benaderd tijdens een internationaal persevenement met de vraag of hij wil stoppen met het maken van product designs van toekomstige OnePlus smartphones. Natuurlijk kunnen we een dergelijk verzoek niet honoreren, daarom brengen we je vandaag de OnePlus 9 Pro – we zijn hier ten slotte voor onze lezers en staan voor de vrijheid van journalistiek. Het geeft echter wel aan, sommige smartphonefabrikanten hebben er moeite mee om nog niet onthulde producten online te zien verschijnen, nog voor de officiële release.

Het nieuwe vlaggenschip zal hoogstwaarschijnlijk voorzien worden van een 6,7” QHD+ Fluid Amoled display, Het betreft een afgerond scherm met een in-display vingerafdruksensor. De OnePlus 8 Pro werd al geroemd om z’n mooie 120 Hertz display, je mag er vanuit gaan dat deze hoge refresh-rate ook door de 9 Pro ondersteunt zal worden.

Voor de selfiecamera zal opnieuw een gaatje in het scherm gemaakt worden, aan de linker bovenzijde. Waarschijnlijk betreft het een geüpdate variant van de 16 megapixel front-camera die in de OnePlus 8 (Pro) te vinden is. Mogelijk gaat het om een 32 megapixel beeldsensor van Sony.



Krachtige 5G smartphone met Dolby Atmos ondersteuning

Net als zijn voorganger zal ook de OnePlus 9 Pro een 5G telefoon zijn. Het high-end model zal ongetwijfeld worden aangedreven door een krachtige chipset, vermoedelijk wordt de Qualcomm Snapdragon 875 ingezet – de opvolger van de Snapdragon 865 chipset die in veel 2020-topmodellen is terug te vinden.

De huidige 8 Pro is verkrijgbaar in twee geheugenvarianten; 8GB RAM / 128GB ROM en 12GB RAM / 256GB ROM. Het is goed mogelijk dat komend jaar voor dezelfde geheugenconfiguratie wordt gekozen.

Daarnaast zal de smartphone voorzien worden van een dubbele speaker met ondersteuning voor Dolby Atmos. Ook zal de bekende haptic vibration engine van OnePlus terug te vinden zijn in het topmodel van 2021, deze zorgt voor subtiele feedback middels trillingen.

Vernieuwde quad-camera met zoom functionaliteit

Opvallend is ook het camerasysteem aan de achterzijde. Lange tijd heeft OnePlus het camerasysteem verticaal in het midden geplaatst, waardoor het een duidelijk kenmerk is geworden voor OnePlus telefoons. Bij het nieuwe model lijkt OnePlus er echter voor te kiezen om de linkerbovenhoek te reserveren voor de camera – vergelijkbaar met de recente Nord 10 / Nord 100.

Deze tendens zien we overigens ook terug bij zusterbedrijf Oppo, beide gelieerd aan de Chinese multinational BBK Electronics. Zo beschikte de Oppo Reno modellen altijd over een verticaal, in het midden geplaatst camerasysteem – tot de introductie van de Reno4 (Pro) afgelopen maand. Hoewel de tweetal bedrijven pretenderen volledig los van elkaar te opereren zien we soortgelijke innovaties bij beide fabrikanten, waarbij OnePlus vaak de voetstappen van Oppo volgt. Zo zijn de gelijkenissen tussen de OnePlus Nord 100 en de Oppo A53 bijzonder groot.

De 8 Pro was de eerste OnePlus smartphone met een quad-camera. Dit toestel beschikt over een 48MP groothoekcamera van Sony-makelij, een 48MP ultragroothoeklens, een 8MP telelens met 3x Hybrid zoom en een 5MP kleurfilterlens. Daarnaast is er een dubbele LED flitser voorhanden. Wellicht dat het zoombereik bij de 9 Pro verder vergroot zal worden tot 5x Hybrid zoom – een nog groter zoombereik (10x) verwachten we in ieder geval niet terug te zien bij het nieuwe topmodel van OnePlus.

Wat betreft de oplaadtechnologie worden er flinke stappen vooruit gemaakt. Waar de OnePlus 8 Pro wordt geleverd met een 30 Watt Warp Charge adapter werd de latere OnePlus 8T voorzien van een razendsnelle 65 Watt oplader. Deze snellader zal hoogstwaarschijnlijk ook bij de OnePlus 9 Pro geleverd worden – net zoals bij de recente Oppo Reno4 Pro en de eerder dit jaar gelanceerde Oppo Find X2 Pro.

Release datum en prijs van de OnePlus 9 Pro

Komend jaar wordt er een lichte verschuiving verwacht bij meerdere smartphonefabrikanten, als het gaat om de introductie van de topmodellen voor de eerste helft van 2020. Zo zal Samsung haar Galaxy S21 serie al in januari 2021 aankondigen, in plaats van in februari zoals afgelopen jaren het geval is geweest.

Ook OnePlus lijkt de aankondiging van de OnePlus 9 en 9 Pro een maand naar voren te willen schuiven, wat zal resulteren in een online event ergens in maart 2021. Zodoende hoopt het bedrijf een deel van de potentiële Galaxy S21-klanten naar zich toe te kunnen trekken.

Wat betreft de prijs, vermoedelijk zal de OnePlus 9 een adviesprijs krijgen van zo’n €700, het Pro model zal minimaal €900 gaan kosten. Beide 5G modellen zal je in Nederland kunnen kopen, zowel als los toestel als in combinatie met een abonnement.

