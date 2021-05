Sharp Aquos R6 smartphone met 1-inch Leica camera De Sharp Aquos R6 is een high-end smartphone met hoogwaardige Leica camera en 240Hz display. Toestel wordt gelanceerd in Japan door NTT DoCoMo.

Sharp heeft een nieuwe high-end smartphone aangekondigd in thuisland Japan, de smartphone zal worden uitgebracht door NTT DoCoMo. De Sharp Aquos R6 is ontworpen in samenwerking met Leica. Het is ’s werelds eerste smartphone met een 1-inch beeldsensor. Een grotere beeldsensor kan meer licht opvangen en is zodoende veel beter in staat om hoge kwaliteit opnames vast te leggen met een groot dynamisch bereik, zeker in slechte lichtomstandigheden waarbij hoge ISO instellingen vereist zijn.

Verwacht wordt dat de Huawei P50 Pro, die later dit jaar verwacht wordt, over dezelfde sensor zal beschikken. Huawei werkt overigens al langer succesvol samen met de Duitse lensfabrikant Leica. Sharp en Leica zijn in maart 2020 een samenwerking aangegaan, de Aquos R6 (SH-51B) is hier het eerste resultaat van.

Naast een 1” sensor met een 20 megapixel resolutie is er een lichtsterke Leica Summicron lens toegepast dat bestaat uit 7 elementen en een diafragma heeft van f/1.9. Er is geen optische beeldstabilisatie ingebouwd, wel is er een elektronisch beeldstabilisatiesysteem beschikbaar dat is ontworpen door Leica. De enkele camera wordt aangevuld door een 3D ToF sensor en een flitser.

Video’s maakt deze smartphone in 8K resolutie. Ook is het toestel in staat om 4K video’s te up-scalen naar 8K HDR kwaliteit, handig als je de beelden op een groot 8K TV scherm wilt terug bekijken.

Sharp Aquos R6 met 240Hz adaptieve refresh-rate

De Aquos R6 is niet alleen uitgerust met een kwalitatieve camera, het is ook de eerste smartphone met een Pro IGZO OLED scherm met een adaptieve refresh-rate van 1Hz – 240Hz. Het betreft een prachtig afgerond 6,6-inch scherm met een WUXGA+ resolutie (1260×2730 pixels), HDR ondersteuning en een uitzonderlijk hoge piekhelderheid van 2000 nits. De smartphone is verder uitgerust met een centraal geplaatste punch-hole selfiecamera, hiervoor is een 12.6 megapixel beeldsensor gebruikt.

Het toestel wordt aangedreven door de uiterst krachtige Qualcomm Snapdragon 888 5G SoC. Standaard wordt de R6 voorzien van 12GB RAM en 128GB ROM geheugen. Uiteraard is dit telefoonmodel ook uitstekend inzetbaar als gaming smartphone. Het geheugen is indien gewenst uitbreidbaar middels een microSD geheugenkaart.

De nieuwe Sharp smartphone draait op het Android 11 besturingssysteem. Er zijn verschillende biometrische authenticatie mogelijkheden voorhanden. Naast Face Recognition is de Aquos R6 ook uitgerust met een Qualcomm 3D Sonic Max in-display vingerafdruksensor. Deze nieuwe sensor is nauwkeuriger en sneller dan voorheen.

Ten slotte zorgt de grote batterij van 5.000 mAh ervoor dat de Sharp Aquos R6 langer meegaat dan een reguliere high-end smartphone. Opladen geschiedt via de USB-C aansluiting, daarnaast wordt draadloos opladen ondersteunt. Over het maximale laadvermogen is geen informatie bekend gemaakt.

Verder is er een 3.5mm koptelefoon aansluiting beschikbaar, waardoor het ook mogelijk is om bedraad van je favoriete muziek te genieten. De mobiele telefoon is IP68 gecertificeerd, wat inhoudt dat het toestel stof- en waterdicht is.

NTT DoCoMo zal de Sharp Aquos R6 halverwege juni 2021 uitbrengen in Japan in de kleuren zwart en wit. Over de prijs is vooralsnog geen informatie bekend, desalniettemin is het al wel mogelijk om een preorder bestelling te plaatsen via de website van NTT DoCoMo. Vooralsnog lijken er geen plannen te zijn om dit toestel uit te brengen in Europa.