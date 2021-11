Xiaomi 12 Ultra met Leica camera De Xiaomi 12 Ultra wordt het nieuwe topmodel. Deze krachtige Android 12 smartphone wordt de eerste Xiaomi smartphone met een Leica camera.

Begin dit jaar wist Xiaomi met de Mi 11 serie een indrukwekkende reeks smartphones te introduceren. Nadat halverwege het jaar de Xiaomi 11T en 11T Pro zijn aangekondigd is het nu wachten tot begin 2022. Tegen die tijd wordt de Xiaomi 12 serie verwacht, waarvan de 12 Ultra het nieuwe topmodel wordt. Het gaat om de opvolger van de Mi 11 Ultra en de tegenhanger van de Samsung Galaxy S22 Ultra. De ‘Mi’ benaming past Xiaomi niet langer toe. De model-namen zijn verkort, zodoende zal de ‘Xiaomi Mi 12 Ultra’ als ‘12 Ultra’ in de markt wordt gezet.

De nieuwe 2022 line-up zal uit meerdere modellen bestaan, zo lijkt er voor het eerst een Xiaomi 12 mini op het programma te staan. Daarnaast wordt er een basismodel, een 12 Pro en een 12 Ultra verwacht. Mogelijkerwijs dat er ook nog een 12 Lite, een 12 Lite Zoom en een 12T model op komst is. In deze publicatie beperken we ons echter tot het nieuwe topmodel.

Xiaomi Mi 12 Ultra met triple-camera en Leica optics

Naarmate de tijd verstrijkt worden er steeds meer details bekend. Desondanks blijft het ontwerp van de Xiaomi Mi 12 Ultra vooralsnog onbekend. Dat heeft de getalenteerde grafisch designer Parvez Khan, aka Technizo Concept ertoe geïnspireerd om zijn eigen concept model te maken. Op de 3D renders wordt de Xiaomi 12 Ultra in een zwarte en witte kleur getoond.

De productbeelden tonen een zeer stijlvolle smartphone met een prachtig afgerond display en smalle schermranden. De punch-hole camera is verplaatst naar het midden. Bij de Mi 11 Ultra is de selfiecamera in de linker bovenhoek gepositioneerd, deze ziet er echter nogal asymmetrisch uit ten opzichte van de schermrand. Bovendien kun je met een centraal geplaatste camera makkelijker selfies recht van voren maken, zodoende heeft Technizo Concept gekozen voor een centraal geplaatste punch-hole selfiecamera.

De Xiaomi Mi 11 Ultra is het enige model binnen de 11-serie met een tweede display. Deze is op de achterzijde van het toestel geplaatst, naast het camerasysteem. Het tweede scherm kan de tijd weergeven, evenals de batterijstatus en binnenkomende notificaties. Daarnaast is dit kleine scherm te gebruiken als viewfinder voor het maken van hoge resolutie selfies met de hoofdcamera.

Deze unieke feature hoopt Technizo Concept ook bij het nieuwe topmodel terug te zien. Het tweede schermpje is vergroot, om makkelijker de juiste compositie te kunnen kiezen. Daarnaast herbergt de achterzijde een triple-camera systeem. De drietal camera’s zijn ditmaal onder elkaar geplaatst.

Naast een groothoekcamera is er een ultra-groothoekcamera en een telefoto zoom camera zichtbaar. Direct ernaast is een langwerpige LED flitser opgenomen, met daaronder het Leica-logo. Deze zorgt tevens voor een duidelijke scheiding tussen het camerasysteem en het tweede scherm.

Het zou voor het eerst zijn dat Xiaomi gaat samenwerken met Leica. De Duitse lensfabrikant werkt al jaren succesvol samen met Huawei. De laatste resultaten hiervan zagen we terug bij de Huawei P50 serie, die halverwege dit jaar werd uitgebracht.

Digital Chat Station meldde afgelopen week via het Chinese social media platform Weibo dat de 12 Ultra de eerste Xiaomi smartphone wordt met Leica lenzen. In de tussentijd is het bericht offline gehaald, de reden hiervoor blijft onbekend. Desondanks heeft Twitteraar Chun @chunvn8888 de informatie bijtijds opgeslagen en her-gepubliceerd.

Het gerucht staat ook niet op zich. In mei dit jaar meldde Twitteraar Teme @RODENT950 dat de P50 serie de laatste Leica Huawei telefoon wordt. Leica zou een mogelijke nieuwe partner zien in Honor, Xiaomi en Sharp – zo stond in de tweet vermeld.

In de tussentijd is Xiaomi daadwerkelijk een samenwerking gestart met Sharp. De Sharp Aquos R6 beschikt over een 1-inch beeldsensor en Leica optics. Dit toestel wordt echter uitsluitend in Japan verkocht. De kans is dan ook groot dat Leica daarnaast ook open zal staan voor andere merken, zoals Xiaomi.

Ook over de camera configuratie is inmiddels het nodige bekend, dankzij Digital Chat Station (via GSMArena). Verwacht wordt dat het triple-camera systeem zal bestaan uit drie 50MP camera’s, waarvan de hoofdcamera een Samsung GN5 sensor bevat. De 5x optische zoom functie blijft waarschijnlijk gehandhaafd, hoewel er ook geluiden zijn dat de zoomfunctionaliteit wordt vergroot naar 10x optische zoom.

Daarnaast zal het ongetwijfeld mogelijk worden om digitaal in te zoomen. De Mi 11 Ultra ondersteunt 120x digitale zoom. Het is zeker niet ondenkbaar dat deze feature wordt overgenomen door het 2022 model.

Krachtige smartphone met Snapdragon 8 Gen 1 SoC

Uiteraard wordt het nieuwe Ultra model niet alleen uitgerust met een indrukwekkend camera systeem. De Xiaomi 12 Ultra wordt ook voorzien van de snelste chipset van het moment. Het gaat hierbij zeer waarschijnlijk om de next-gen Qualcomm processor.

Op 30 november zal het Tech Summit plaatsvinden waar Qualcomm naar verwachting haar nieuwe Snapdragon SoC zal introduceren. Lange tijd werd gedacht dat het om de Snapdragon 898 of Snapdragon 895 zou gaan. Afgelopen week maakte Ice Universe echter via Twitter bekend dat Qualcomm waarschijnlijk een nieuwe benaming zal prefereren: de Snapdragon 8 Gen 1.

Het is zeker niet ondenkbaar dat de Xiaomi 12 ’s werelds eerste smartphone wordt met deze uiterst krachtige processor. Het Ultra model wordt overigens niet gelijktijdig verwacht. Vermoedelijk zal dit toestel pas enkele maanden later verschijnen – net zoals het geval was bij de Mi 11 serie (lees hier onze Xiaomi 11 review).

Het nieuwe vlaggenschip zal draaien op het Android 12 besturingssysteem, in combinatie met de MIUI 13 gebruikersinterface. Het nieuwe Android OS is vorige maand officieel gelanceerd door Google. De Pixel 6 en Pixel 6 Pro zijn de eerste smartphones die uit de doos op Android 12 draaien. De komende maanden zullen er ongetwijfeld tal van nieuwe telefoonmodellen worden uitgebracht met dit nieuwe OS.

Hoewel Xiaomi van oudsher een softwarebedrijf is, heeft het bedrijf niet zo’n goede reputatie als het gaat om het updatebeleid. De software wordt door menigeen als belangrijkste minpunt van Xiaomi smartphones beschouwd. Desondanks is het bedrijf wel voornemens om dit te verbeteren.

Eerder dit jaar maakte de Chinese fabrikant bekend dat Xiaomi telefoons voortaan kunnen rekenen op 3 jaar Android OS updates en 4 jaar beveiligingsupdates. Daarmee heeft het bedrijf haar updatebeleid gelijkgetrokken met veel andere Android smartphone fabrikanten – waaronder Samsung.

Afgerond AMOLED Display en snelle oplader

Over de displaygrootte bestaat nog enige onduidelijkheid. Vermoedelijk wordt het toestel uitgerust met een 6,8” afgerond display met een QHD+ resolutie. Waarschijnlijk blijft de 120Hz refresh-rate gehandhaafd. Logischerwijs zal de vingerafdruksensor opnieuw onder het scherm verwerkt worden. Verwacht wordt dat het om een vernieuwde sensor zal gaan, die nog sneller en accurater zal zijn dan z’n voorganger.

Uiteraard zal Xiaomi ook de nodige aandacht besteden aan de geluidskwaliteit. De 12 Ultra wordt ongewijfeld uitgerust met stereo-luidsprekers. Het ligt in de lijn der verwachtingen dat hiervoor opnieuw de expertise van Harman Kardon wordt ingeroepen.

Aangaande de batterij, de Xiaomi 12 Ultra wordt naar verwachting uitgerust met een 5.000 mAh-batterij – net als z’n voorganger. Hoogstwaarschijnlijk wordt de laadsnelheid verhoogd. De 11 Ultra ondersteunt 67W Fast Charging – bedraad en draadloos. Het nieuwe model zal naar verluidt minstens ondersteuning bieden voor 120W bedraad opladen. Dat zou overigens niet voor het eerst zijn, de Xiaomi 11T Pro en de Mi 10 Ultra bieden ook ondersteuning voor 120W snelladen.

Sommige geloven dat het nieuwe Ultra model nog sneller op te laden zal zijn. In mei dit jaar heeft Xiaomi een 200W oplader geïntroduceerd, evenals een 120W wireless charger. Details omtrent de massa productie zijn echter nog niet vrijgegeven. Naderhand zijn er wel signalen geweest dat Xiaomi deze nieuwe opladers in juni 2022 wil lanceren. Tegen die tijd zal de 12-serie al verkrijgbaar zijn…

Er is echter nog een optie. Inmiddels hebben meerdere bronnen hun verwachting uitgesproken dat de Xiaomi 12 Ultra compatibel zal zijn met een 150W oplader. Dat zou voor het eerst zijn. Om een idee te krijgen van de laadsnelheid, met een 120W oplader heb je slechts 17 minuten nodig om de 5.000 mAh batterij volledig op te laden. Met een 150W lader zal het laadproces binnen een kwartier voltooid zijn.

Xiaomi 12 Ultra Prijs & Release datum

Afgaande op afgelopen jaar is er een reële kans dat het basismodel eerder zal arriveren dan het Ultra, Pro en Lite model. Waarschijnlijk zal de nieuwe 12 Ultra rond maart 2022 officieel geïntroduceerd worden. Het blijft nog even afwachten of het nieuwe topmodel ook buiten China wordt uitgebracht. De Xiaomi Mi 11 Ultra is wel in Nederland verkrijgbaar, net als het Pro model. Ook het 11 Lite model en de 11i worden aangeboden via de Nederlandse Xiaomi webshop.

Over de prijs van het nieuwe topmodel tasten we vooralsnog in het duister. Desondanks ligt het in de lijn der verwachtingen dat het nieuwe model voor om en nabij dezelfde prijs in de markt wordt gezet als z’n voorganger. De Xiaomi 11 Ultra kreeg ten tijde van de lancering een adviesprijs van €1.200 (12GB/256GB). Mogelijkerwijs dat het nieuwe model voor zo’n €50 extra in de markt wordt gezet. Het huidige topmodel is verkrijgbaar in de kleuren zwart en wit. Beide varianten beschikken over een keramisch achterpaneel – dat sterker en krasbestendiger is dan glas.

Afgelopen week verscheen er overigens nog een gerucht online (via NotebookCheck) waarin gesteld wordt dat er nóg een Ultra model in de maak is, in de vorm van een Xiaomi 12 Ultra Enhanced. Deze gegevens, tezamen met de bijbehorende codenamen ‘Loki’ en ‘Thor’ staan in de MIUI code vermeld. De 12 Ultra Enhanced versie zou echter ook als Xiaomi Mix 5 in de markt gezet kunnen worden. Persoonlijk acht ik dit minstens zo waarschijnlijk.

De komende maanden zullen er ongetwijfeld meer details bekend worden omtrent de verwachte Xiaomi producten. We houden de ontwikkelingen voor je in de gaten!

