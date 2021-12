Xiaomi 12 telefoon te zien op persafbeelding Volgende week wordt de high-end Xiaomi 12 smartphone serie geïntroduceerd. Deze persafbeeldingen onthullen het design nog voor de officiële release.

Dinsdag na Kerst, 28 december 2021, zal Xiaomi een nieuwe high-end smartphone serie introduceren in China. Er worden ten minste twee modellen verwacht, de Xiaomi 12 en de Xiaomi 12 Pro. De afgelopen weken zijn er al redelijk wat specs bekend geworden. Ook verschenen er telefoonhoesjes online, waardoor we inmiddels ook een goede eerste indruk hebben van het camera design. Bovendien heeft de fabrikant inmiddels zelf de nodige teasers online gezet, om ons vast warm te maken voor de officiële introductie.

Daar komen nu de eerste persafbeeldingen bij. EvLeaks heeft op Twitter een drietal beelden gedeeld waarop het nieuwe basismodel te zien is. Het gaat hierbij zowel om de voorzijde als achterzijde van het toestel. Er wordt een zilver en groen model getoond.

Xiaomi 12 basismodel met 6,3” display

Zoals al werd verwacht krijgt het basismodel een 6,28-inch quad-curved AMOLED display met een centraal geplaatste punch-hole selfie-camera. Uit door Xiaomi vrijgegeven marketing materiaal is reeds gebleken dat het gaat om een 2K display met een 120Hz refresh-rate. De smartphone wordt gekenmerkt door smalle schermranden, die samen met de afgeronde randen bijdragen aan een extra stijlvol uiterlijk.

Inmiddels is bekend dat de Xiaomi 12 Pro en Ultra zullen worden aangedreven door de uiterst krachtige Snapdragon 8 Gen 1 SoC, die eerder deze maand officieel is aangekondigd. Het gaat om de eerste 4nm chipset van Qualcomm. Mogelijk zal deze processor ook worden ingezet voor het basismodel. Dit is echter nog onbekend.

Uiteraard zal de telefoon wel ondersteuning bieden voor het 5G mobiele internet netwerk. Het worden tevens de eerste Xiaomi smartphones die uit de doos op Android 12 draaien. Hier wordt de MIUI 13 interface overheen geplaatst.

Xiaomi 12 met triple camera

Op de persafbeelding is tevens de achterzijde te zien. Het basismodel wordt uitgerust met een drievoudige camera, die in de linker bovenhoek gesitueerd is. Er is één grote camera te zien. Vermoedelijk is dit een 50MP camera. Daaronder zijn nog twee camera’s geplaatst en een LED flitser. Bij de Xiaomi 12 Pro zal er onder de flitser nog een sensor worden geplaatst, mogelijk gaat het om een LiDAR scanner. Deze ontbreekt echter bij het basismodel.

Xiaomi telefoons staan erom bekend relatief snel op te laden te zijn. Verwacht wordt dat de Xiaomi 12 wordt uitgerust met een 4.500 mAh batterij met ondersteuning voor 67W snelladen. Het Pro en Ultra modellen zullen naar verluidt 120W ondersteuning bieden. Om een idee te krijgen, de Samsung Galaxy S22 zal slechts 25W Fast Charge ondersteuning en de Galaxy S22 Plus en S22 Ultra 45 Watt.

Van de Samsung S22 serie wist LetsGoDigital gisteren nog een persafbeelding te bemachtigen. Deze smartphones worden in februari 2022 verwacht en zullen één van de belangrijkste concurrenten vormen voor de Xiaomi 12 serie. Samen met de Apple iPhone 13, de OnePlus 10 en de Oppo Find X4 serie.

Op 28 december zal Xiaomi alle details over de nieuwe smartphone line-up uit de doeken doen. Verwacht wordt dat de nieuwe modellen per direct als pre-order te bestellen zijn in China. In Europa zullen we nog een maand of twee langer geduld moeten hebben.

Daarnaast zal de 2022 line-up de komende weken en maanden worden aangevuld met verschillende extra modellen. Zo lijkt er ook een kleine, krachtige Xiaomi 12X in de pijplijn te zitten, evenals een extra goedkope 12 Lite en een nieuwe topmodel, in de vorm van een Xiaomi 12 Ultra.