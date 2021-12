Xiaomi 12 Pro 5G smartphone Naast de Xiaomi 12 wordt eind deze maand ook de 12 Pro verwacht. Deze beelden tonen hoe de telefoon eruit komt te zien en dit zijn de verwachte specs.

De Xiaomi 12 serie zal uit meerdere smartphone modellen bestaan. Denk aan een relatief goedkoop Lite en Lite Zoom model evenals een kleine, maar krachtige Xiaomi 12X. Daarnaast wordt er een basismodel model verwacht en een extra geavanceerde Xiaomi 12 Pro. Ten slotte zal het topmodel onder de modelnaam Xiaomi 12 Ultra worden uitgebracht. Genoeg nieuwe toestellen om naar uit te kijken. Op 28 december 2021 zal de Chinese fabrikant de eerste modellen uit de 12-serie aankondigen: het basis- en Pro model.

De afgelopen periode is de 12-serie meermaals in het nieuws geweest. Zo zijn er cases gelekt waarop het camera design te zien is. Ook zijn er verschillende specs online verschenen. Toch zijn er met name van het Pro model nog bijzonder weinig beelden beschikbaar. Dit heeft grafisch designer Parvez Khan, aka Technizo Concept, ertoe geïnspireerd om 3D productbeelden te maken van de Xiaomi 12 Pro op basis van alle reeds beschikbare informatie.

Xiaomi 12 Pro specs & design

Het gaat om de opvolger van de Mi 11 Pro. De ‘Mi’ benaming wordt niet langer toegepast, in plaats van een Mi 12 Pro zal het toestel simpelweg als 12 Pro worden uitgebracht. Verwacht wordt dat het 2022 model ook internationaal wordt uitgebracht – hoewel de global lancering een maand of twee later zal plaatsvinden dan de Chinese release.

Om te beginnen met de voorzijde. Xiaomi lijkt voornemens te zijn om ditmaal meer onderscheid te maken tussen de displaygroottes. Afgelopen jaar kregen zowel het basis, Pro als Ultra model een 6,81” scherm. Inmiddels is bekend dat het nieuwe basismodel, de Xiaomi 12, over een beduidend kleiner 6,2” scherm zal beschikken.

Ook het Pro model wordt iets kleiner, zo bleek begin deze maand toen er een screen protector van het Pro model online verscheen. Vermoedelijk zal het nieuwe model over een 6,67-inch scherm beschikken – wat vergelijkbaar is met de Mi 11i. Dit zal de handligging ongetwijfeld ten goede komen.

Het lijkt erop dat Xiaomi opnieuw voor een quad-curved display zal kiezen – oftewel, het scherm wordt aan alle vier de zijdes afgerond. Hierdoor oogt de telefoon bijzonder stijlvol. Verder mag je er vanuit gaan dat het een 2K AMOLED display betreft met een 120Hz refresh-rate en HDR10+ support.

Het gaat om een vernieuwd, tweede generatie LTPO display – zo is reeds bekend geworden uit teasers verspreid door Xiaomi. Het scherm wordt gekenmerkt door een piekhelderheid van 1.600 nits en heeft een DisplayMate A+ certificering. Om de display te beschermen tegen krassen en stoten zal er Gorilla Glass Victus worden toegepast. Net als bij z’n voorganger wordt de vingerafdruksensor onder het scherm geplaatst. Onderstaande video van Technizo Concept geeft een goede eerste impressie.

De smartphone krijgt betrekkelijk smalle schermranden. Voor de 3D renders is Technizo Concept ervan uitgegaan dat Xiaomi de 12 Pro zal uitrusten met een punch-hole front-camera die gecentreerd in het midden wordt geplaatst.

Ook het basis- en Ultra model worden naar verwachting voorzien van een ponsgat om de selfiecamera in te verwerken. Over de resolutie is nog geen informatie bekend, de huidige Mi 11 Pro is uitgerust met een 20 megapixel (f/2.2) front-camera. Mogelijkerwijs wordt deze gehandhaafd.

Aan de rechterzijde van de telefoon worden de volumetoetsen en de aan-/uitknop geplaatst. De linkerzijde blijft vrij van knoppen. De onderzijde biedt plaats aan een speaker, een microfoon en een USB-C aansluiting. Ten slotte zien we aan de bovenzijde nog een speaker en een extra microfoon. Hoogstwaarschijnlijk wordt het geluid opnieuw getuned door Harmon Kardon.

Om de achterzijde van de Xiaomi 12 Pro vorm te geven heeft Technizo Concept gekeken naar de case promotiebeelden die eerder deze maand door GizmoChina werden gepubliceerd. Hierop is te zien dat de telefoon wordt uitgerust met een triple camera, die in de linker bovenhoek gesitueerd wordt.

50MP triple-camera met LiDAR scanner

Eén cameralens is betrekkelijk groot, de andere twee camera’s zijn beduidend kleiner. Direct ernaast is er een LED flitser en een onbekende sensor zichtbaar – wellicht een LiDAR scanner voor nauwkeurige dieptemetingen. Het zou de eerste Xiaomi smartphone met LiDAR scanner zijn. Apple heeft de afgelopen periode ingezet op een LiDAR bij de iPhone 12 Pro / iPhone 13 Pro modellen, ook Samsung heeft hier reeds ervaring mee. Een LiDAR sensor is accurater dan een reguliere ToF camera.

Over de camera configuratie van de Xiaomi 12 Pro is vooralsnog weinig bekend. Vermoedelijk zal voor de hoofdcamera een geüpdatet 50MP beeldsensor en groothoeklens worden ingezet. Mogelijk gaat het om de onlangs geïntroduceerde Samsung ISOCell GN5. De Mi 11 Pro was de eerste smartphone die werd voorzien van z’n voorganger, de 50MP Samsung GN2.

Daarnaast ligt het in de lijn der verwachtingen dat er een ultragroothoeklens en een zoomlens wordt ingezet. Bij de 11 Pro is er gekozen voor een 8MP telefoto zoomcamera en een 13MP ultra-groothoekcamera. Onbekend is of deze camera’s ook verbeterd zullen worden.

Je mag er in ieder geval vanuit gaan dat de Xiaomi Mi 12 Pro niet alleen indrukwekkende foto opnames kan maken, Xiaomi zet ook sterk in op de video mogelijkheden. Het ligt in de lijn der verwachtingen dat het nieuwe model ondersteuning biedt voor 8K video opnames. Uiteraard zal er ook een OIS worden ingebouwd, om bewegingsonscherpte effectief tegen te gaan.

Official Xiaomi wallpaper supplied by @PrincePersia777

Android 12 smartphone met MIUI 13 interface

De 12-serie worden de eerste Xiaomi smartphones die uit de doos op Android 12 draaien. Hier wordt de MIUI 13 interface overheen geplaatst. De nieuwe gebruikersinterface zal eind deze maand officieel worden geïntroduceerd, gelijktijdig met de smartphones.

Uiteraard zal de vernieuwde interface op verschillende punten verbeterd worden. Denk aan nieuwe animaties, icoontjes, floating widgets, een vernieuwd always-on display, een beter power management systeem en meer privacy opties. De komende periode zal de MIUI 13 update ook naar bestaande Xiaomi smartphones worden uitgerold.

Xiaomi heeft niet direct een goede reputatie als het gaat om software en updates. In het verleden hebben er meermaals grote problemen voorgedaan bij het uitrollen van updates. Ook wordt de MIUI interface gekenmerkt door het tonen van relatief veel advertenties – die niet allemaal uit te zetten zijn.

Wel is het bedrijf voornemens om het updatebeleid in de toekomst te verbeteren. Zo zijn de Xiaomi 11T en 11T Pro de eerste smartphones van het merk die 3 jaar Android OS en 4 jaar beveiligingsupdates. Vermoedelijk zal dit ook gaan gelden voor de nieuwe Xiaomi 12 Pro. Zodoende ligt er dus een update naar Android 13, Android 14 en Android 15 in het verschiet.

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 SoC

Verder is inmiddels gebleken dat de 12 Pro wordt aangedreven door de onlangs aangekondigde Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Deze uiterst krachtige SoC is gebakken volgens het 4nm procedé en biedt naast sterk verbeterde prestaties ook nieuwe mogelijkheden op het gebied van 5G, gaming en de camera.

De octa-core Snapdragon 8 Gen 1 levert 20% betere CPU prestaties en 30% betere GPU prestaties. Daarnaast is de chipset 30% energiezuiniger dan z’n voorganger. Uiteraard zal de nieuwe Xiaomi telefoon ook ondersteuning bieden voor het snelle 5G netwerk.

Er zullen meerdere geheugen varianten worden uitgebracht. Vermoedelijk wordt de basisuitvoering voorzien van 8GB RAM / 128GB ROM , daarnaast zal er een 12GB / 256GB model worden uitgebracht. Een microSD geheugenkaart zal niet worden ondersteunt.

Uiteraard zal Xiaomi het nieuwe Pro model ook voorzien van een krachtige batterij. Verwacht wordt dat de Xiaomi 12 Pro wordt uitgerust met een 4.500 mAh batterij. Volgens de geruchten zal deze accu ondersteuning bieden voor 120W snelladen.

Xiaomi 12 prijs & verkrijgbaarheid

De Xiaomi 12 5G smartphone serie zal op 28 december 2021, om 19:30 lokale tijd, officieel geïntroduceerd worden in China, zo heeft het bedrijf bekend gemaakt middels een teaser afbeelding. ”Sneller en stabieler”, zo staat erbij vermeld.

Op de marketing afbeelding worden twee modellen getoond met verschillende displayafmetingen. Vermoedelijk gaat het om de Xiaomi 12 en de 12 Pro. Beide toestellen hebben smalle schermranden en een centraal geplaatste punch-hole camera.

Over de prijs van het nieuwe model is vooralsnog geen informatie bekend. In China werd de Mi 11 Pro voor een vanaf prijs van CNY 4268 (8GB/128GB) in de markt gezet – omgerekend in euro is dat vandaag de dag een kleine €595.

Internationaal zullen de prijzen aanzienlijk hoger uitvallen, mede door toeslagen en belastingen. Zo werd de goedkopere Mi 11 in Nederland uitgebracht voor € 850. In Europa zullen de nieuwe modellen naar verwachting een maand of twee later verschijnen, net zoals het geval was bij de Mi 11.

In februari worden er meer high-end smartphones verwacht, denk aan de Samsung Galaxy S22 serie – die een belangrijke concurrent zal worden van de Xiaomi 12 serie. Ook de OnePlus 10 Pro wordt in het eerste kwartaal van 2022 verwacht, net als de Oppo Find X4 Pro.

Xiaomi in Nederland en Europa

Het Chinese Xiaomi produceert sinds halverwege 2011 smartphones. Het begon met de Mi 1. Het duurde echter geruime tijd voordat ook Europa werd ontdekt als afzetmarkt. In Nederland worden de Xiaomi smartphones sinds eind 2018 officieel aangeboden. Op dat moment ging het bedrijf een samenwerking aan met drogisterijketen Kruidvat. Voor die tijd waren de toestellen al wel via BelSimpel verkrijgbaar, die webwinkel maakt echter gebruik van grijze import.

In de tussentijd heeft Xiaomi haar afzetkanalen in Nederland en Europa aanzienlijk vergroot. Om een idee te krijgen, in het eerste kwartaal van 2019 waren Xiaomi telefoons goed voor 4% van de totale verkoopaantallen in Europa.

In het tweede kwartaal van dit jaar behaalde Xiaomi een marktaandeel van maar liefst 24%. Daarmee is het bedrijf Apple in één klap voorbij. Na Samsung is Xiaomi nu de grootste smartphone speler in Europa. Vooral in Zuid-Europese landen, zoals Spanje, weet het bedrijf indrukwekkende verkoopresultaten te behalen. Uiteraard heeft de neergang van Huawei hier ook mee te maken gehad. Desondanks een bijzondere prestatie in zo’n korte periode.

