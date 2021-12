Xiaomi 12 met 6,2” AMOLED display Xiaomi 12 verschijnt online in een serie 3D product renders. De telefoon krijgt een 6,2” Full HD+ display, een Snapdragon 8 Gen 1 SoC en een triple-camera.

Xiaomi staat op het punt haar nieuwe 12-serie aan te kondigen. In de laatste week van december zal het nieuwe topmodel geïntroduceerd worden in China. Het gaat om de opvolger van de populaire Xiaomi Mi 11. Enkele maanden later wordt ook de Xiaomi 12 Lite, de 12X de 12 Pro en de 12 Ultra verwacht. In Europa zullen de nieuwe smartphones enkele weken later verschijnen. De afgelopen periode is er al veel nieuws online verschenen omtrent de nieuwe modellen.

Allereerst zijn er telefoonhoesjes gelekt voor drie modellen. Op basis hiervan maakte LetsGoDigital al een reeks renders van de verwachte Xiaomi 12 Ultra. Het vlaggenschip wordt voorzien van een reusachtige camera, zonder tweede display ditmaal. Ook verschenen er verschillende product renders online, waardoor we inmiddels een goede eerste indruk hebben gekregen van de verwachte 12-serie.

Deze beelden worden nu bevestigd in een reeks nieuwe renders, afkomstig van OnLeaks in samenwerking met Zoutons. De 3D renders tonen het nieuwe basismodel. Het zal je vast niet zijn ontgaan dat Xiaomi de ‘Mi’ benaming heeft laten vallen. Zodoende zal de Mi 11 niet worden opgevolgd door de Mi 12, het toestel zal als Xiaomi 12 in de markt worden gezet.

Xiaomi 12 met 6,2” Full HD+ AMOLED display

Aangaande de specs, Xiaomi kiest er opnieuw voor om een curved AMOLED display toe te passen. Dat geeft de Xiaomi 12 een luxueuze uitstraling. Het gaat volgens Zoutons om een 6,2-inch Full HD+ AMOLED display met een 120 Hertz refresh-rate. Dat betekent dat het schermresolutie naar beneden wordt bijgesteld (Full HD+ i.p.v. WQHD). Ook wordt de display beduidend kleiner dan z’n 6,81” voorganger.

Deze trend zullen we komend jaar bij meer merken terugzien. Zo wordt de Samsung Galaxy S22 ook iets kleiner dan de Galaxy S21. Jarenlang zijn de displays alsmaar groter geworden. Inmiddels lijken we de grens te hebben bereikt. Veel gebruikers ervaren een 6,5” telefoon als comfortabel, groter is lastig om met één hand te bedienen.

Het lijkt erop dat Xiaomi het basismodel opnieuw zal voorzien van een punch-hole selfiecamera. Deze wordt centraal bovenin geplaatst. Volgens de meest recente geruchten zal het nieuwe topmodel, de 12 Ultra, worden uitgerust met een under-display camera. Dit wordt overigens niet de eerste Xiaomi smartphone ewaarbij de selfiecamera onder het scherm wordt verwerkt, dat is de Xiaomi Mi Mix 4 – die helaas niet in Europa is uitgebracht.

Krachtige Snapdragon 8 Gen 1 SoC en vernieuwde triple-camera

Hoogstwaarschijnlijk wordt de nieuwe Xiaomi telefoon aangedreven door de recent geïntroduceerde Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 SoC. Lange tijd werd verwacht dat de Xiaomi 12 de eerste smartphone zou worden met deze uiterst krachtige 4nm processor. Inmiddels is echter de Motorola Moto Edge X30 officieel geïntroduceerd in China. Uiteraard zal de Xiaomi 12 ook ondersteuning bieden voor het 5G netwerk.

Uit de beelden valt verder te herleiden dat het camerasysteem wordt herzien. Op de achterzijde is een triple-camera met LED flitser geplaatst. De hoofdcamera is beduidend groter vormgegeven dan de andere twee camera’s. Mogelijkerwijs wordt er een 50 megapixel beeldsensor ingezet met groothoeklens. Daarnaast wordt er naar verwachting een ultra-groothoeklens en een telefoto lens ingebouwd.

Uit een recente Chinese certificering is gebleken dat de Xiaomi 12 ondersteuning zal bieden voor 67W Fast Charging. Een oplader wordt standaard meegeleverd door Xiaomi. Uiteraard zal het toestel op het Android 12 besturingssysteem draaien, waar de MIUI interface overheen geplaatst wordt.

Xiaomi 12 prijs & verkrijgbaarheid

Waarschijnlijk zal de Xiaomi 12 op dinsdag 28 december 2021 officieel worden aangekondigd in China. De Xiaomi Mi 11 werd eveneens in december aangekondigd in China. Sinds februari is deze mobiele telefoon ook verkrijgbaar in Nederland, voor een vanaf prijs van €850 (8GB/256GB). Het lijkt erop dat de Chinese fabrikant een soortgelijk release schema zal aanhouden voor de Xiaomi 12.

Over de prijs van het nieuwe model is vooralsnog geen informatie bekend. Desondanks ligt het in de lijn der verwachtingen dat het 2022 model voor om en nabij dezelfde prijs in de markt gezet zal worden.