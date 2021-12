Oppo Find X4 Pro met under-screen camera en tweede display Oppo patenteert futuristische smartphone met viervoudig afgerond display en een under-screen selfiecamera, een quad-camera en een tweede display.

Het Chinese Oppo heeft deze week tijdens INNO Day 2021 haar eerste opvouwbare smartphone gepresenteerd, de Oppo Find N. Ook toonde het bedrijf verschillende nieuwe innovaties, waaronder een retractable camera en een AR-bril genaamd Air Glass. Gelijktijdig heeft Oppo ook haar eerste zelfontworpen Imaging Neural Processing Unit (NPU) aangekondigd, de MariSilicon X zal in Q1 2022 debuteren in de nieuwe Find serie. Vooralsnog is er bijzonder weinig bekend omtrent de opvolgers van de Oppo Find X3 serie.

Mogelijkerwijs dat een nieuw vrijgegeven patent meer duidelijkheid kan bieden. Oppo heeft een design patent ingediend voor een bijzonder futuristische smartphone met een under-screen camera en een tweede scherm op de achterzijde.

Oppo Find X4 Pro met under-display camera

Het gaat om een design patent dat Guangdong Oppo Mobile Telecommunications op 1 september 2020 heeft ingediend bij de CNIPA (China National International Property Administration). De documentatie werd op 14 december 2021 vrijgegeven en tevens opgenomen in de Global Design Database van de WIPO (World Intellectual Property Office) voor wereldwijde bescherming van het gepatenteerde design.

De documentatie bevat 48 afbeeldingen, waarvan er 18 in kleur zijn weergegeven. De render beelden tonen een zeer stijlvolle Oppo smartphone met een full screen design. Het scherm is aan alle vier de zijdes afgerond, waardoor er vanuit de voorzijde geen enkele rand te zien zijn. Het is één groot schermoppervlak – zonder uitsparing voor de selfiecamera.

De gepatenteerde Oppo telefoon beschikt namelijk over een selfiecamera die onder het scherm is verwerkt. In 2019 demonstreerde het bedrijf al een Oppo telefoon met een under-screen camera. In augustus dit jaar werd de 3de generatie under-screen camera technologie geïntroduceerd, waarbij gebruik wordt gemaakt van een 400 ppi scherm – waardoor je de camera nauwelijks ziet zitten. Het is zeer goed mogelijk dat deze technologie zal debuteren in de Oppo Find X4 5G telefoon serie.

Oppo smartphone met tweede scherm op achterzijde

Net zo spectaculair als de voorzijde is ook de achterzijde. Oppo heeft de smartphone voorzien van een vierkant camera-eiland die plaats biedt aan vier camera’s en een flitser. Opmerkelijk genoeg is er direct naast het camera systeem een klein vierkant scherm aangebracht.

Zo’n tweede display is ideaal voor het maken van zelfportretten. Bovendien wordt de beeldkwaliteit van de under-display camera van ondergeschikt belang dankzij dit tweede scherm. Want hierdoor heeft de gebruiker meerdere mogelijkheden om selfies te kunnen maken. Ook kan het tweede scherm algemene informatie weergeven, zo blijkt uit de vrijgegeven renders. Hierop wordt de tijd, datum, een bel- en een berichtenicoontje afgebeeld.

Het camerasysteem steekt behoorlijk ver uit ten opzichte van de behuizing – zoals we bij veel hedendaagse topmodellen zien. Ook het frame is anders vormgegeven dan we gewend zijn. Aan de boven- en onderzijde heeft het frame de gebruikelijke dikte. Zodoende blijft het toestel in de hoeken ook goed beschermt – mocht de telefoon een keer op de grond vallen.

Aan de zijkant is het frame zeer smal, met een kleine uitsparing voor de knoppen. Zoals we gewend zijn van Oppo smartphones zijn de volumetoetsen aan de linkerzijde geplaatst en de power-knop is aan de rechterzijde te vinden. De knoppen zijn iets verder naar achteren geplaatst dan normaal gesproken het geval is, dit heeft te maken met de curve van het front-scherm.

Het toestel past goed thuis binnen de high-end Find serie. Vooralsnog heeft Oppo geen smartphones in het assortiment met een rear-display. Mogelijkerwijs dat hier in 2022 verandering in gaat komen. Net zoals de Xiaomi Mi 11 Ultra ook over een tweede scherm beschikt. Ook zusterbedrijf Vivo heeft in het verleden een dual screen telefoon uitgebracht, denk aan de NEX Dual Display.

Oppo kiest er bij dit patent voor om het tweede scherm en de quad-camera even groot te maken, waardoor het geheel symmetrisch en stijlvol oogt. Het design heeft erg veel weg van de iPhone Flip die LetsGoDigital eerder dit jaar ontwierp in samenwerking met Technizo Concept.

Oppo Find X4 serie

Of Oppo voornemens is om dit specifieke telefoonmodel uit te brengen blijft vooralsnog onbekend. Ondenkbaar is het zeker niet, temeer omdat er zoveel kleuren renders aan het patent zijn toegevoegd. Bovendien dateert de aanvraagdatum van dit patent uit september 2020. Dat betekent dat er inmiddels genoeg tijd verstreken is om deze smartphone ook daadwerkelijk te kunnen ontwikkelen.

De Oppo Find X4 serie zal vermoedelijk in maart 2022 officieel worden aangekondigd. Verwacht wordt dat er opnieuw meerdere modellen geïntroduceerd zullen worden. Naast een basismodel wordt er waarschijnlijk ook een Lite model en een extra geavanceerd Pro model uitgebracht.

De Find X4 Pro wordt hoogstwaarschijnlijk aangedreven door de onlangs uitgebrachte Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Verwacht wordt dat het nieuwe model nog sneller op te laden zal zijn dan z’n voorganger. De X3 Pro ondersteunt 65W SuperVooC 2.0. Ook het camerasysteem wordt naar verluidt herzien en verbeterd. De komende periode zal er ongetwijfeld meer bekend worden omtrent de nieuwe high-end line-up van Oppo.

