iPhone Flip opvouwbare smartphone Apple ontwikkelt een binnenwaarts opvouwbare smartphone met een clamshell design.

Sinds Samsung de Galaxy Fold opvouwbare smartphone uitbracht in 2019 vragen velen zich af wanneer Apple haar eerste vouwtelefoon zal introduceren. Inmiddels is duidelijk dat we nog even geduld moeten hebben. Verschillende bronnen hebben aangegeven dat de eerste opvouwbare iPhone op z’n vroegst in 2022 zal arriveren. Desalniettemin lijken er wel steeds meer details omtrent dit toestel bekend te worden.

De vormfactor lijkt inmiddels te zijn vastgesteld. Het zou gaan om een flip telefoon, oftewel een clamshell toestel, vergelijkbaar met de Samsung Galaxy Z Flip en de Motorola Razr. Op basis van alle geruchten heeft grafisch designer Technizo Concept in samenwerking met LetsGoDigital een serie 3D renders gemaakt van de verwachte iPhone Flip.

Het is overigens niet voor het eerst dat LetsGoDigital 3D renders toont van een iPhone met clamshell design. In 2019 toonde we een opvouwbare iPhone, op basis van een patent dat de Amerikaanse fabrikant heeft toegewezen gekregen. In de tussentijd is er vanuit verschillende bronnen in de toeleveringsketen informatie naar buiten gekomen aangaande Apple’s plannen.

Waarschijnlijk zal de eerste opvouwbare iPhone gebruik maken van een flexibel displaypaneel van Samsung. Het lijkt te gaan om een OLED scherm, hoewel mini LED niet is uitgesloten. Voor de product renders zijn we er vanuit gegaan dat Apple de notch zal handhaven, maar wel zal verkleinen, net zoals bij de later dit jaar verwachte iPhone 12s / iPhone 13 modellen.

Voor het ontwerpen van het camerasysteem hebben we gekozen voor een vergelijkbare triple camera set-up als die van de iPhone 12 Pro (Max). Tegen de tijd dat de Flip uitkomt is dit natuurlijk allang niet meer het nieuwste of meest geavanceerde camerasysteem van Apple. Desalniettemin zal de focus van de iPhone Flip ook niet zozeer op het camerasysteem liggen – dit was ten slotte ook niet het geval bij de RAZR en Z Flip.

Het ligt in de lijn der verwachtingen dat Apple ook een cover-display zal integreren. Over de grootte van dit scherm is nog geen informatie bekend. Om de renders vorm te geven hebben we gekozen voor een relatief klein display, met gelijke afmetingen als het camerasysteem. Qua formaat is dit scherm iets groter dan die van de Samsung Z Flip en iets kleiner dan die van de Motorola RAZR.

Via het cover display wordt de gebruiker automatisch op de hoogte gesteld van binnenkomende oproepen en notificaties. Door de camera en het scherm aan één zijde van de vouwlijn te plaatsen is het in theorie ook mogelijk om selfies te maken met dit camerasysteem.

Afgezien van de renders heeft Technizo Concept ook onderstaande video gemaakt. Hierin wordt de Apple iPhone Flip van alle kanten getoond in vier sprankelende kleuren: rood, wit, grijs en goud.

Wanneer wordt de iPhone Flip verwacht?

Enige tijd geleden meldde het Taiwanese nieuwsmedium Economic Daily News dat Apple verschillende testen met de iPhone Flip succesvol heeft laten uitvoeren door de Taiwanese chipfabrikant Foxconn. Als onderdeel van de test werd het toestel 100.000x open- en dichtgeklapt.

100.000x klinkt misschien als erg veel, maar het Ultra Thin Glass van de Samsung Z Flip is getest om ten minste 200.000x mee te gaan. Desalniettemin lijkt Apple veel aandacht te willen besteden aan de duurzaamheid van het toestel. Ook Samsung zou, als displayleverancier, bij het testproces betrokken zijn geweest.

Apple zou voornemens zijn om speciale glastechnologie toe te passen voor de opvouwbare iPhone, dat ervoor moet zorgen dat het scherm intact blijft ook na veelvuldig vouwen. Eerder gingen er al verhalen de ronde dat Apple speciaal keramisch beschermglas wil toepassen, dat niet zo eenvoudig kan breken. Het zou ook de kreuklijn / vouwlijn moeten verminderen. Ceramic Shield technologie werd voor het eerst toegepast voor de iPhone 12 serie.

Voor de display test werden overigens twee prototypes gebruikt, naast een clamshell model zou Apple ook een variant met een dubbel scherm in ontwikkeling hebben, vergelijkbaar met de Microsoft Surface Duo. Het gaat hier dus niet om een flexibel display, maar om twee displays met een schermrand ertussen.

Naar aanleiding van dit nieuwsbericht werd er al snel veronderstelt dat er in 2021 misschien wel een iPhone 13 Flip geïntroduceerd wordt. Het duurde echter niet lang voordat het Taiwanese Digitimes meldde dat de vouwbare iPhone pas in 2022 verwacht wordt.

Mogelijk is dat zelfs dat nog te vroeg, want tech-analist Jon Prosser meldde afgelopen maand op YouTube dat de vouwbare iPhone in ieder geval niet voor 2023 zal arriveren. Verder bevestigt Prosser dat de iPhone een binnenwaarts vouwbaar scherm krijgt met een flip design. Oftewel een clamshell ontwerp, vergelijkbaar met de Samsung Galaxy Z Flip en de Motorola Razr.

Ten slotte wordt er in de video gemeld dat de clamshell iPhone in verschillende vrolijke kleuren zal worden uitgebracht. Dit is opvallend nieuws, want hiermee lijkt ook de doelgroep bekend te zijn. Doorgaans kiest Apple er namelijk voor om haar basis modellen te voorzien van vrolijke, heldere kleuren. Terwijl de geavanceerde Pro modellen verkrijgbaar zijn in overwegend donkere, zakelijke tinten.

Mogelijk dat Apple op den duur ook nog een opvouwbaar model wil uitbrengen dat uitvouwt tot een tablet-formaat, als tegenhanger van de Samsung Galaxy Z Fold 2 en Huawei Mate X2. Zodoende zal de iPhone Flip de goedkope variant worden. Dit lijkt echter nog verre toekomstmuziek te zijn, eerst zal de focus op het clamshell model liggen.

Verwachte clamshell smartphones in 2021

Volgens Prosser zal de opvouwbare iPhone een adviesprijs krijgen van $1.500 USD. Dat is vergelijkbaar met de prijs van de Samsung Z Flip en Motorola Razr. Het lijkt echter nog wel erg vroeg om nu al een prijs vast te stellen, ten slotte is de verwachting dat het nog minstens 1,5 jaar duurt alvorens dit toestel officieel wordt geïntroduceerd. In de tussentijd zullen er ongetwijfeld nog een aantal klaptelefoon modellen geïntroduceerd worden. Wat dat betreft kan er qua prijs nog van alles veranderen.

Eén van de modellen die dit jaar nog verwacht wordt is de Samsung Galaxy Z Flip 2 / Z Flip 3. Deze vouwtelefoon krijgt naar verluidt een groter cover-display dan zijn voorganger. Ook zou Samsung voornemens zijn om de dubbele camera te vervangen voor een triple camera.

Xiaomi lijkt dit jaar als nieuwkomer de opvouwbare smartphone markt te willen betreden, met maar liefst drie verschillende modellen. Eén daarvan wordt een flip telefoon, die lekker compact met je mee te dragen is. Details omtrent dit toestel zijn echter nog schaars.

Een andere Chinese smartphonefabrikant die dit jaar een clamshell model wil uitbrengen is Oppo. De opvouwbare telefoon van Oppo beschikt naar verluidt over een 1,5” tot 2” cover display en een 7,7-inch flexibel display. Al met al zijn er nog genoeg nieuwe ontwikkelingen te verwachten op het gebied van vouwbare telefoon modellen.

