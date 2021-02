iPhone 13 Pro krijgt camera update en nieuw display In 2021 zal Apple naar verwachting vier iPhone 13 modellen uitbrengen. Hoe komt de iPhone 13 Pro eruit te zien en wat worden de specs van dit toestel?

Afgelopen jaar koos Apple ervoor om vier iPhone 12 modellen uit te brengen. Het lijkt erop dat de Amerikaanse smartphone fabrikant in 2021 een soortgelijke strategie zal uitrollen – een iPhone 13 mini en iPhone 13 en twee Pro modellen in de vorm van een iPhone 13 Pro en iPhone 13 Pro Max. Met de huidige line-up weet Apple indrukwekkende verkoopresultaten te behalen, waarbij het basismodel -de iPhone 12– het best verkoopt. Wat mogen we verwachten van Apple’s komende vlaggenschip, dat rond september 2021 verwacht wordt?

Hoewel het nog maanden duurt voordat Apple de iPhone 13 serie (of iPhone 12s serie) zal introduceren, lijken er inmiddels al behoorlijk wat details bekend te zijn omtrent de nieuwe modellenreeks. Naar verwachting zal de iPhone 13 Pro over een vernieuwd scherm beschikken en een betere camera setup krijgen. Mogelijk ziet Apple dit jaar ook kans om Touch ID onder het display te implementeren.

Afgelopen jaar werd het design al vernieuwd, de rechte randen en vlakke zijkanten zullen hoogst-waarschijnlijk ook kenmerkend zijn voor de nieuwe 2021 modellen. Verwacht wordt dat Apple de controversiële notch -die haar intrede maakte bij de iPhone X in 2017- ditmaal iets zal verkleinen.

Volgens een ander gerucht zal Apple ten minste één model voorzien van nog een opmerkelijke design aanpassing. Eén van de iPhone 13 modellen zou namelijk poortloos zijn en dus niet over een Lightning-aansluiting beschikken. Zodoende zou alleen draadloos opladen worden ondersteunt, waarbij de Apple MagSafe accessoire om de hoek komt kijken.

Op basis van alle geruchten heeft grafisch designer Technizo Concept in samenwerking met LetsGoDigital een serie 3D product renders gemaakt van de verwachte iPhone 13 Pro. Om deze Apple smartphone nog beter te visualiseren heeft Technizo Concept ook onderstaande video ontworpen.

Vernieuwd OLED display

Waarschijnlijk krijgen de nieuwe iPhone modellen hetzelfde formaat scherm als afgelopen jaar. Voor het Pro model betekent dit een 6,1-inch display. Hoewel het formaat gelijk blijft lijkt Apple voornemens te zijn om het scherm op verschillende punten te vernieuwen en te verbeteren.

Zo wordt er al enige tijd gesproken over de integratie van een ‘Always-on display’, deze functie -waarbij het scherm altijd aanstaat- wordt al jaren geprezen door veel Android gebruikers. Apple past het energiezuinige Always-on display sinds de Watch Series 5 toe voor haar smartwatches en lijkt nu ook de nieuwe iPhone 13 Pro modellen van deze functie te willen voorzien.

Vooralsnog ondersteunen iPhones alleen de 60Hz refresh-rate, terwijl veel Android smartphones inmiddels ook 90Hz of zelfs 120Hz ondersteunen. Dit getal geeft weer hoe vaak het scherm ververst wordt per seconde. Een scherm met een hogere verversingssnelheid (uitgedrukt in Hertz) draagt bij aan een betere scroll-ervaring. Ook bij het kijken naar video’s en bij het mobiel gamen komt zo’n scherm beter tot z’n recht. Waarschijnlijk wordt de Apple iPhone 13 Pro voorzien van een ProMotion scherm met een 120 Hertz adaptieve refresh-rate.

Het gaat om een LTPO (low-temperature polycrystalline oxide) OLED display dat gefabriceerd zal worden door Samsung, zo meldde The Elec begin dit jaar. Een LTPO display is energiezuiniger dan een LTPS variant. Een ander belangrijk voordeel, LTPO maakt een adaptieve refresh-rate mogelijk – waarbij de verversings-snelheid automatisch wordt aangepast, aan de hand van de app die je in gebruik hebt.

Samsung heeft deze displaytechnologie afgelopen jaar reeds gebruikt voor de Samsung Galaxy Note 20 Ultra, ook de Samsung Galaxy S21 Ultra beschikt over zo’n type display. Apple heeft overigens ook al ervaring met LTPO panelen, hoewel nog niet toegepast bij een telefoon, werd de Watch 4 ook al uitgerust met zo’n type scherm. De tweetal iPhone 13 Pro modellen worden hoogstwaarschijnlijk de eerste Apple smartphones met een LTPO OLED display.

Daarnaast lijkt Apple voornemens te zijn om haar befaamde Touch ID sensor onder het scherm te willen integreren. Bij vroegere iPhone modellen werd deze in de home-knop geïntegreerd, tot de komst van de iPhone X. Daarna heeft Apple zich hoofdzakelijk gericht op Face ID. Mogelijk dat de iPhone 13 Pro modellen wel weer over Touch ID zullen beschikken en dat de sensor ditmaal onder het scherm wordt geplaatst.

Als alternatief zou Apple ook nog kunnen kiezen voor een soortgelijke oplossing als het bedrijf afgelopen jaar toepaste bij de iPad Pro. Bij deze tablet werd Touch ID in de powerknop verwerkt, zoals we ook bij verschillende mid-range Android smartphones hebben gezien.

Vanzelfsprekend zullen de nieuwe iPhone 2021 modellen ook voorzien worden van vernieuwde hardware, in de vorm van de 5nm A15 Bionic processor. Deze vernieuwde chip zal tevens 5G en WiFi 6e ondersteuning mogelijk maken.

Onlangs meldde Apple-kenner Jon Prosser op YouTube dat de tweetal Pro modellen over 1 Terabyte aan geheugen zullen beschikken. Ongetwijfeld zullen er ook goedkopere modellen met minder geheugen beschikbaar komen. Ten slotte staat Apple er niet direct om bekend om de smartphones van veel opslaggeheugen te voorzien.

Fotograferen met de iPhone 13 Pro

Industry analist Ming-Chi Kuo sprak enige tijd geleden de verwachting uit dat de tweetal Pro modellen over een sterk verbeterde ultragroothoeklens zullen beschikken met autofocus. Het zou gaan om een lichtsterke lens met een diafragma van f/1.8. Ook zou Apple grotere beeldsensoren willen gaan toepassen. Een bijkomend nadeel is wel dat het camerasysteem waarschijnlijk wat dikker wordt dan voorheen.

Hoewel de vormgeving van het camera eiland waarschijnlijk gelijk blijft, lijkt Apple voornemens te zijn om saffierglas te willen gebruiken om de drietal lenzen af te dekken. Zodoende zal het er meer uitzien als één groot camerasysteem. Ditmaal kiest Apple er waarschijnlijk ook voor om de iPhone 13 Pro met exact hetzelfde camerasysteem uit te rusten als de iPhone 13 Pro Max.

Afgelopen jaar werd het grotere Pro Max model nog voorzien van de meest geavanceerde camera, waardoor Apple-fans moesten kiezen tussen óf de beste beeldkwaliteit óf een handzaam toestel. Daar lijkt Apple nu dus verandering in aan te willen brengen. De Pro en Pro Max modellen zullen zodoende alleen verschillen qua displayformaat en accucapaciteit.

Verder wordt verwacht dat de LiDAR scanner, die afgelopen jaar haar intrede maakte bij de iPhone 12 Pro modellen dit jaar in alle vier de iPhone 13 modellen terug te vinden zal zijn. Deze 3D camera maakt nauwkeurige dieptemetingen mogelijk.

Ten slotte lijkt Apple ook nog een nieuwe batterij in ontwikkeling te hebben. Het zou gaan om een softboard batterij, die kleiner is dan de huidige standaard. Het is echter nog niet duidelijk of het ook om een hogere capaciteit batterij zal gaan.

Nieuwe kleuren en verwachte prijs & release

Het ligt in de lijn der verwachtingen dat de Apple iPhone 13 Pro beschikbaar komt in een reeks nieuwe kleurvarianten. Doorgaans wordt voor de Pro modellen vrij donkere kleuren gekozen, in verhouding met de standaard modellen.

Wat betreft de prijs, de iPhone 12 Pro kun je kopen voor een vanaf prijs van €1.160 (6GB / 128GB), de Pro Max kostte tijdens de lancering €1.260 (6GB / 128GB). Een jaar eerder werden dezelfde prijzen gehanteerd voor de iPhone Xs / Xs Max. Mogelijk dat Apple in 2021 voor een vergelijkbare prijsstelling kiest.

Hoewel de lancering van de iPhone 12 serie een maand later plaatsvond dan voorgaande jaren, lijkt Apple voornemens te zijn om in 2021 weer in te zetten op een september-release. Vermoedelijk dat de toestellen halverwege september worden aangekondigd, de officiële release zal dan eind september 2021 plaatsvinden.

Apple Watch Series 7

In het najaar van 2021 worden natuurlijk niet alleen de nieuwe iPhone modellen verwacht. Rond dezelfde periode zal Apple ook de Watch Series 7 uitbrengen, daarom heeft Technizo Concept ook deze smartwatch in beeld gebracht. Bovenstaande render toont een vernieuwd design, met rechtere randen en een kleinere bezel, zoals we ook kennen van de iPhone 12 serie.

Er gaan al langere tijd geruchten dat Apple voornemens is om haar slimme horloge te voorzien van een glucosemeter om de bloedsuikerspiegel te meten. Het lijkt erop dat dit één van de nieuwe functies wordt van de Watch 7. Een ideale functie voor mensen met diabetes.

Apple zet met haar smartwatches hoog in op gezondheid. Zo werd er een saturatiemeter toegevoegd bij de Watch 6 en sinds de Watch 4 wordt er al een ECG-meter ingebouwd. Daarnaast zal de Watch Series 7 voorzien worden van tal van slaaptracking functies.

Verder wordt verwacht dat de waterdichtheid verbetert wordt. Mogelijk ziet Apple ook kans om de Watch 7 uit te rusten met een Touch ID vingerafdruksensor. De komende maanden zal er ongetwijfeld meer bekend worden omtrent de nieuwe Apple producten voor 2021.

