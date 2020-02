Samsung Z Flip opvouwbare Galaxy telefoon De Z Flip staat voor het begin van een nieuw Galaxy tijdperk. Deze opvouwbare telefoon is bijzonder stijlvol, duurzaam én beduidend goedkoper dan de Fold.

Gisteravond heeft Samsung de Z Flip geïntroduceerd. Dit is een nieuwe Galaxy smartphone met een buigzaam karakter. Er is een 6,7-inch flexibel scherm voorhanden, die je eenvoudig met één hand kunt dichtklappen – net zoals de klaptelefoons van pak en beet anderhalf decennia terug, maar dan in een moderne vormfactor. De Galaxy Z Flip krijgt dan ook een totaal ander design als zijn grote broer, de Fold.

De Flip is de tweede opvouwbare telefoon van Samsung. In tegenstelling tot de Fold vouwt deze telefoon niet uit in de breedte, maar in de lengte. Uitgevouwen beschik je over een 6,7-inch FHD+ display, vergelijkbaar met een hedendaagse smartphone. Klap je de telefoon op, dan heb je een uiterst compact mobieltje in je handen, die je eenvoudig met je meedraagt bijvoorbeeld in je broekzak of handtas.

Het toestel heeft een glimmende, glazen behuizing en is verkrijgbaar in de sprankelende kleuren paars en goud en de klassieke kleuren zwart en zilver. Met deze nieuwe vouwtelefoon richt Samsung zich dan ook met name op vrouwen, hoewel er ook een zeer stijlvolle Thom Browne Special Edition is aangekondigd voor het mannelijke publiek. Zie foto hieronder van dat exclusieve model.

De Galaxy Z Flip is een bijzonder mobieltje

Het meest bijzondere aan deze vouwbare telefoon is niet zozeer z’n vormfactor, maar het flexibele scherm. Ditmaal is er namelijk niet gekozen voor een kunststof display, maar voor een glazen scherm, ook wel Ultra Thin Glass genoemd. Glas dat je maar liefst 200.000x kunt buigen zonder dat er problemen optreden. Samsung maakt het mogelijk met de Galaxy Z Flip!

Als je de telefoon openklapt valt het scharnier mooi weg binnen de behuizing, waardoor deze ook vrij blijft van stof- en vuil. Ditmaal heeft Samsung niet gekozen voor een notch (inkeping), deze opvouwbare smartphone is voorzien van een punch-hole camera. Gecentreerd in het midden is bovenin het flexibele scherm een gaatje gemaakt om de 10 megapixel selfiecamera te herbergen. Deze front-camera is vergelijkbaar met de gelijktijdig geïntroduceerde Galaxy S20.

Aan de achterzijde is een dubbele camera geïntegreerd. Er is gekozen voor een 12 megapixel ultra groothoekcamera (123˚) en een 12 megapixel groothoekcamera (f/1.8). Door de vormgeving van de telefoon voelt het heel natuurlijk om met dit toestel te fotograferen. Ook kun je eenvoudig de hoek veranderen van waaruit je fotografeert, wat tal van extra creatieve mogelijkheden met zich meebrengt. Het camerasysteem beschikt over een optische beeldstabilisatie, tracking autofocus en HDR10+.

Ook is er een Night Hyperlapse video mode beschikbaar, om ook in de avonduren bij weinig licht levendige opnames te kunnen maken, zonder een flitser te hoeven gebruiken.

Een leuke extra functie, als het toestel is dichtgeklapt kun je de dubbele camera ook gebruiken om een selfie te maken. Direct naast het camerasysteem is namelijk er een 1,1-inch front-display geplaatst. Deze werkt als viewfinder, zo kun je de compositie dus live via het kleine schermpje bekijken. Daarnaast krijg je op dit display ook notificaties binnen en binnenkomende oproepen. Ook kun je op het front-scherm de tijd, datum en batterijstatus aflezen.

Multifunctionele opvouwbare telefoon dankzij Flex mode

Een mooie bijkomstigheid is de Flex mode. Wanneer je het apparaat vrijstaand neerzet dan splitst het scherm zich automatisch op in twee 4-inch schermen. Zo kun je eenvoudig content bekijken via het bovenste schermdeel, terwijl je deze bedient via het onderste. Onder andere ideaal bij het bekijken van een YouTube video of bij een handsfree videochat via Google Duo. Om dit mogelijk te maken heeft Samsung, in samenwerking met Google, verschillende aanpassingen gemaakt binnen de One UI 2.0 interface.

De Android smartphone wordt aangedreven door de Qualcomm Snapdragon 855 chipset. Standaard wordt er 8GB RAM werkgeheugen ingebouwd evenals 256GB opslaggeheugen. De Samsung Galaxy Z Flip beschikt over een totale accucapaciteit van 3.300 mAh, verdeeld over twee batterijen. Ook wordt er een 15W snellader meegeleverd.

Samsung Z Flip Prijs & Verkrijgbaarheid

In Amerika kun je de nieuwe vouwbare telefoon van Samsung over twee dagen al bestellen, op Valentijnsdag. In Nederland hoeven we niet veel langer te wachten, want vanaf vrijdag 21 februari 2020 kun je de Z Flip ook in ons land kopen! Daarmee staat de teller op 2-0. Want hoewel er inmiddels meerdere opvouwbare smartphones zijn uitgebracht, denk aan de Huawei Mate X en de Motorola RAZR, kun je in Nederland vooralsnog alleen de tweetal opvouwbare telefoons van Samsung kopen; de Galaxy Fold en vanaf later deze maand dus ook de Z Flip. Chapeau Samsung!

In Nederland wordt de telefoon uitgebracht in twee kleuren: Mirror Purple en Mirror Black. Daarnaast ontvang je bij aankoop van de Galaxy Z Flip 1 jaar Samsung Care+, een jaar lang dekking voor onvoorziene schade (onder voorbehoud van eigen risico). Deze service wordt ook meegeleverd bij de Fold en kun je zien als een telefoonverzekering. Zo ben je onder andere verzekert voor een barst in het scherm, waarbij een eigen risico zal gelden van €109 per schadegeval.

De nieuwe vouwtelefoon wordt aanzienlijk goedkoper dan zijn grote broer. Voor €1500 kun je de Samsung Z Flip kopen. Over een preorder periode is niet gesproken. Ook is het nog onbekend via welke verkoopkanalen het toestel verkocht zal worden. Ongetwijfeld kun je terecht op de Samsung website als je dit stijlvolle mobieltje wilt aanschaffen.

Of ook retailers zoals MediaMarkt, Coolblue en Bol het nieuwe vouwtoestel in het assortiment zullen opnemen is nog onbekend. Zo is de Fold exclusief verkrijgbaar via KPN en T-Mobile. Het ligt voor de hand dat het later deze maand ook mogelijk wordt om de Flip met abonnement te kopen – zo kun je wat korting krijgen op de toestelprijs.

Van de Z Flip wordt overigens alleen een 4G model uitgebracht. Ben je op zoek naar een 5G smartphone? Van de nieuwe Samsung Galaxy S20 modellen zal ook een 5G model worden uitgebracht in Nederland.