Oppo smartphone met display aan achterzijde Oppo patenteert opnieuw een mobiele telefoon met een klein tweede scherm op de achterzijde. Het gaat om drie varianten, met verschillende display groottes.

Toon pagina inhoud

Oppo staat bekend als innovatieve smartphone fabrikant. Het bedrijf brengt jaarlijks een groot aantal telefoon modellen uit, waarbij veruit de meeste aandacht uitgaat naar de mid-range Reno line-up en de high-end Find serie. Dit jaar zijn de Reno 6, de Reno 7 en de Find X3 serie aangekondigd. Ook werd eerder deze maand de eerste opvouwbare smartphone van het merk gepresenteerd, de Oppo Find N.

Op de achtergrond werkt de Chinese fabrikant gestaag verder aan de ontwikkeling van nieuwe telefoonmodellen. Eerder deze maand rapporteerde LetsGoDigital nog over een bijzondere Oppo telefoon met een tweede display aan de achterzijde – mogelijk de Oppo Find X4 Pro. Een nieuw patent toont aan dat Oppo meer mogelijkheden onderzoekt om een rear-display te integreren.

Oppo smartphone met tweede scherm

In april 2021 heeft Guangdong Oppo Mobile Telecommunications een utility patent ingediend in China. De documentatie werd op 23 december 2021 gepubliceerd en tevens opgenomen in de WIPO (World Intellectual Property Organisation) database voor wereldwijde bescherming van de gepatenteerde technologie.

De 31-pagina tellende documentatie omschrijft drie Oppo smartphone modellen. Bij alle drie de toestellen is er een tweede display op de achterzijde geplaatst. De grootte en vorm van het schermpje verschilt per model.

Om de gepatenteerde telefoon beter in beeld te brengen heeft LetsGoDigital op basis van de patentbeelden een tweetal Photoshop afbeeldingen gemaakt van één van de drie modellen. Dit toestel heeft het grootste rear-display – waardoor je het scherm goed kunt gebruiken om de juiste compositie te bepalen.

Het aantal camera’s staat nog niet vast, zo blijkt uit de patentdocumentatie. Oppo zou er ook voor kunnen kiezen om meer camera’s te implementeren. Hoewel de geïllustreerde telefoon over een dubbele camera beschikt, tonen de patentbeelden ook nog een alternatief waarbij ditzelfde ontwerp is voorzien van vier camera’s.

Bij de andere twee modellen zijn er eveneens vier camera’s geïntegreerd, ook is het tweede display kleiner vormgegeven waardoor deze in het midden van het camerasysteem verwerkt kan worden. Hierdoor valt het scherm minder op, wat kan bijdragen aan een extra stijlvolle uitstraling – met name voor die momenten dat het schermpje niet in gebruik is. Bovendien zal de gebruiker automatisch recht in de camera kijken, wanneer ze op het kleine schermpje kijken.

Door een extra display op de achterzijde te plaatsen wordt de gebruiker in staat gesteld om hoge resolutie selfies te maken met de hoofdcamera. In het verleden hebben we hier reeds verschillende voorbeelden van gezien, denk bijvoorbeeld aan de Vivo NEX Dual of de recenter geïntroduceerde Xiaomi Mi 11 Ultra.

Oppo lijkt echter een extra reden te hebben om een rear-display toe te passen. Het zou namelijk een uitstekend alternatief kunnen zijn zolang de beeldkwaliteit van under-display camera’s nog onder doet ten opzichte van conventionele selfiecamera systemen.

Op deze wijze kan het bedrijf haar high-end smartphones voorzien van een under-panel camera, zonder dat de gebruiker hierbij moet kiezen tussen een full screen ervaring of een goede selfie-camera. Bekend is dat Oppo dergelijke selfie camera technologie al geruime tijd in ontwikkeling heeft.

Halverwege dit jaar demonstreerde het bedrijf haar 3de generatie under-screen camera. Toch zijn er vooralsnog geen Oppo telefoons verkrijgbaar waarbij de selfiecamera onder het scherm is verwerkt. Mogelijkerwijs komt hier in 2022 verandering in.

Oppo Find X5 serie in 2022

Eerder vandaag maakte Digital Chat Station via Weibo bekend dat er drie nieuwe high-end Find smartphones op komst zijn, die rond maart 2022 gepresenteerd zullen worden. De topmodellen worden aangedreven door de nieuwe Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, zo heeft Oppo reeds bevestigd. Daarnaast zal één van de toestellen uit de nieuwe line-up worden voorzien van de MediaTek Dimensity 9000 SoC.

Noemenswaardig is verder dat Digital Chat Station niet spreekt over de ‘Find X4’, maar over de ‘Find X5’ serie. Nummer 4 wordt vaker gemijt in landen als China, Japan, Korea en Vietnam – doordat ‘4’ daar hetzelfde klinkt als het woord ‘dood’. Toch is het opvallend, want er is vorig jaar wel een Reno 4 uitgebracht.

Ten slotte meldt de tipgever dat Oppo komend jaar ook een nieuwe opvouwbare smartphone zal aankondigen met een verticale vouwlijn – die uitvouwt tot tablet. Mogelijkerwijs wordt het nieuwe model ook binnen de Find N serie ondergebracht.

Of één van de nieuwe Find X5 modellen zal beschikken over een under-panel camera en/of een extra display aan de achterzijde is vooralsnog onbekend. Oppo zou er natuurlijk ook voor kunnen kiezen om zo’n model binnen de innovatieve Reno line-up te plaatsen.

Download official documentation: Oppo smartphone with rear-display.