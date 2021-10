Oppo Reno 6 Pro review De Reno 6 Pro is sinds een maand officieel verkrijgbaar in Nederland, voor €800. Biedt deze 5G telefoon van Oppo voldoende waar voor je geld?

In september werd de Reno 6 serie aangekondigd voor de Nederlandse markt. De nieuwe line-up bestaat uit twee modellen waarvan de Reno 6 Pro het meest geavanceerd is. Ten opzichte van z’n kleinere broertje is het Pro model uitgerust met een groter en een afgerond scherm, een beter camerasysteem, een krachtigere chipset en een grotere batterij. Deze 5G telefoon is ook een flink stukje duurder, voor €800 kun je de Oppo Reno 6 Pro kopen als simlockvrij, los toestel. Wat heeft deze smartphone te bieden en is dit toestel z’n prijs waard?

Om antwoord te kunnen geven op deze vraag heeft beta-tester Jibbe Schittecatte geruime tijd met de Reno 6 Pro doorgebracht, om vervolgens een uitgebreide review te schrijven voor AndroidWorld. Jibbe is erg tevreden over de overall prestaties van Oppo’s nieuwste aanwinst: “De Oppo Reno 6 Pro voelt premium aan, ziet er mooi uit, presteert erg snel, heeft een zeer mooi scherm en drie uitstekende camera’s.”

Oppo Reno 6 Pro review

Om te beginnen met het scherm, de Reno 6 Pro is uitgerust met een 6,5-inch AMOLED scherm met een Full HD+ resolutie (2400×1080 pixels) en een 90Hz refresh-rate. Het betreft een curved display, wat het toestel een stijlvolle uitstraling geeft. Ook de aluminium behuizing en het glazen achterpaneel dragen bij aan een premium look & feel.

Het scherm heeft een piekhelderheid van 1100 nits en biedt HDR 10+ ondersteuning. Net als z’n voorganger (lees hier onze Reno 4 Pro review) biedt de smartphone een fijne kijkervaring. Het is wel jammer dat Oppo geen aandacht besteed aan het toevoegen van een IP-rating. De Find X3 Pro is vooralsnog de enige waterbestendige Oppo smartphone.

Onder de motorkap is de Qualcomm Snapdragon 870 SoC geplaatst, het gaat om een overklokte variant van de Snapdragon 865. Uiteraard is deze processor ook voorzien van en 5G modem, zodat je ook gebruik kunt maken van alle voordelen die het 5G mobiele internet netwerk te bieden heeft. De toegepaste chipset biedt krachtige prestaties en wordt bijvoorbeeld ook gebruikt voor de Motorola Edge 20 Pro.

Oppo voorziet de Reno 6 Pro standaard van 12GB RAM en 256GB ROM. De smartphone is voldoende krachtig om te multitasken of om zware grafische games te spelen. Hier komt overigens ook het grote vapor chamber-koelingsysteem van pas, die oververhitting van het toestel tegen gaat.

Zoals we tegenwoordig vaker zien bij high-end smartphones biedt de Reno 6 Pro geen ondersteuning voor een microSD geheugenkaart. Het is daarom extra fijn dat er standaard 256GB opslaggeheugen wordt ingebouwd, veruit de meeste gebruikers zullen hier voldoende aan hebben.

Aangaande de software, deze Reno smartphone draait op het Android 11 besturingssysteem in combinatie met de ColorOS interface van Oppo. De software biedt een fijne gebruikerservaring. De telefoon kan rekenen op twee jaar Android OS updates en drie jaar beveiligingsupdates.

50 megapixel quad-camera

Oppo heeft opnieuw veel aandacht besteed aan het camerasysteem. Er is een 32 megapixel selfiecamera (f/2.4) beschikbaar, daarnaast is er een quad-camera op de achterzijde geplaatst. Deze bestaat uit een 50 megapixel hoofdcamera (f/1.8) met OIS, een 16MP ultra-groothoekcamera (f/2.4), een 13 megapixel telefoto camera (f/2.4) en ten slotte een 2 megapixel macro camera.

Over de algehele foto kwaliteit meldt Jibbe in zijn Oppo Reno 6 Pro review: “De hoofdcamera maakt zeer mooie plaatjes. Kleuren zitten goed, contrast is goed. Ook de nachtmodus werkt zeer goed en brengt veel meer detail op plaatsen waar de automatische fotomodus geen detail biedt. De groothoeklens schiet ook mooie plaatjes, maar mist wel wat detail.“

De zoomcamera van de Reno 6 Pro biedt 2x optische zoom en 20x digitale zoom. Persoonlijk vind ik het erg jammer om te zien dat Oppo de zoomcapaciteiten de afgelopen jaren heeft afgebouwd. Dit was juist een unieke feature waar Oppo in uitblonk.

De Reno 10x Zoom uit 2019 beschikte nog over 10x hybrid zoom, bij de Reno 4 Pro uit 2020 werd dit al beperkt tot 5x hybrid zoom. Nu gaat het dus om slechts 2x optische zoom. De digitale zoom laat ik liever buiten beschouwing. Dit is een leuke extra, maar deze feature gaat sterk ten koste van de beeldkwaliteit.

In plaats daarvan wordt er tegenwoordig extra ingezet op de video-mogelijkheden – daarmee is Oppo echter niet bepaald onderscheidend, ook merken als Samsung zetten hier sterk op in. Het delen van video’s is de afgelopen jaren dan ook steeds populairder geworden, denk aan YouTube, maar ook door apps zoals TikTok en SnapChat.

De Oppo Reno 6 Pro kan video’s vastleggen in een maximale resolutie van 4K @ 60fps. Er zijn verschillende nieuwe videofuncties ingebouwd, denk aan ‘Bokeh Flare Portret Video’ ‘en AI Highlight Video’. Eerstgenoemde functie geeft gebruikers de mogelijkheid om een video vast te leggen waarbij de achtergrond vervaagd wordt, terwijl personen in volle scherpte in beeld blijven. Deze portretvideo modus is zeker een waardevolle toevoeging.

De AI Highlight Video mode maakt het mogelijk om ook na zonsondergang mooie kleurrijke videobeelden vast te leggen. Het omgevingslicht wordt automatisch geoptimaliseerd, waardoor kleuren helder ogen – zelfs als je tegen de zon in fotografeert.

Ook is er een ‘Focus Tracking’ functie voorhanden, zodat je onderwerp altijd helder in beeld blijft. Ideaal bij het vastleggen van bewegende onderwerpen. Ten slotte is het met de ‘Dual View Video’ functie mogelijk om gelijktijdig met de camera’s aan de voor- en achterzijde een videofragment op te nemen. Leuke extra’s voor diegene die graag video’s vastleggen met hun mobieltje.

Batterij & Snelladen

Oppo heeft de Reno 6 Pro uitgerust met een forse 4.500 mAh batterij. Dat is aanzienlijk groter dan de 4.000 mAh accu die in de Reno 4 Pro is terug te vinden. Ook veeleisende gebruikers zullen zonder problemen de dag doorkomen met het nieuwe Pro model.

Mocht je toch een keer onverhoopt tegen een lege batterij aanlopen, dan biedt de SuperVooC 2.0 Fast Charge technologie uitkomst. Deze maakt het mogelijk om de Reno 6 Pro met een maximaal laadvermogen van 65 Watt op te laden. In de praktijk betekent dit dat een lege batterij binnen 40 minuten weer helemaal vol zit.

Een ander pluspunt, Oppo levert standaard een 65W oplader mee in de verkoopverpakking. Dit geldt overigens ook voor een transparant telefoonhoesje – handig, zo kun je de telefoon direct optimaal beschermen tegen krassen en stoten.

Wel jammer is het feit dat draadloos opladen niet wordt ondersteunt. Daarmee blijven de twee belangrijkste nadelen van de Reno 4 Pro bestaan. In onze review concludeerde we destijds dat ‘geen draadloos opladen’ en ‘niet waterdicht’ de belangrijkste nadelen van dit smartphone model zijn. Feitelijk geldt dat ook voor het nieuwe model.

De Oppo Reno 6 Pro is verkrijgbaar in de kleuren Lunar Grey en Arctic Blue voor €800. Voor exact hetzelfde bedrag ging de Reno 4 Pro afgelopen jaar ook in de verkoop. Laatstgenoemde biedt overigens nog altijd een uitstekend alternatief, dit model kun je vandaag de dag kopen voor om en nabij de €450.