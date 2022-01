OnePlus 10 Pro kleuren: Emerald Forest en Volcanic Black De OnePlus 10 Pro komt eraan met vernieuwd design en verkrijgbaar in twee kleuren: groen en zwart. Lees hier alle details over de specs, prijs en release.

Over precies één week zal OnePlus de nieuwe 10 Pro introduceren. Deze high-end smartphone zal op 11 januari 2022 geïntroduceerd worden in China. Hiervoor wordt een launch event georganiseerd dat om 07:00 Nederlandse tijd van start gaat. Over het design en de specs is de afgelopen periode al veel bekend geworden. De OnePlus 10 Pro wordt een grote en snelle smartphone met een vernieuwd camera design en een krachtige batterij met verbeterde oplaadmogelijkheden.

In aanloop naar de officiële introductie heeft OnePlus via haar website en social media kanalen persmateriaal gedeeld, in de vorm van officiële afbeeldingen en een teaser video, waarop het nieuwe topmodel te zien is. Ook zijn de kleuren inmiddels bekend. Naast ‘Volcanic Black’ zal de OnePlus 10 Pro ook in de kleur ‘Emerald Forest’ verschijnen. Laatstgenoemde is een prachtige groene kleur, die je verbonden laat voelen met de natuur.

OnePlus 10 Pro kopen in de kleuren groen en zwart

Over de Emerald Forest kleurstelling meldt OnePlus op haar website: Deze kleurtint vangt de eerste ochtendzon en transformeert dauw in glinsterende kristallen die in de lucht zweven. In navolging van het verstrijken van de tijd simuleren gehoekte microkristallen het samenspel van licht en schaduw, wat stilte en rust oproept.”

Over de zwarte Volcanic Black uitvoering zegt OnePlus: “Geïnspireerd door een eindeloze zee van zandduinen onder een maanverlichte hemel, lijken speciale microkristallen op glinsterende zandkorrels in een droomachtig landschap. De puurheid van het zwarte oppervlak roept een verlangen op om de diepe en donkere stilte te verkennen.”

Voor de achterzijde is dus geen zandsteen gebruikt, maar ‘microkristallen’ die eruitzien als ‘glinsterende zandkorrels’. Het camera-eiland is niet vervaardigd uit metaal, maar uit keramiek. Dit materiaal is 13x sterker dan glas, aldus OnePlus.

De fabrikant meldt hierover: “Gespiegeld keramiek en matglas zorgen voor een naadloze visuele stroom. Het Hasselblad-logo, ingebed in de gebogen keramische rand, convergeert licht en schaduw en creëert een suggestieve verklaring zonder woorden.”

OnePlus is zeker niet de enige fabrikant die de schoonheid van groen inziet. Komende maand wordt er ook een groene Samsung Galaxy S22 en een groene Samsung Galaxy S22 Ultra verwacht. Ook de recent geïntroduceerde Xiaomi 12 Pro is verkrijgbaar in het groen. We verwachten deze trendkleur in 2022 vaker terug te zien. Hetzelfde geldt overigens ook voor de matte afwerking. Hierdoor voelt het toestel minder glad aan, ook is matglas minder gevoelig voor vingerafdrukken dan glanzend glas.

OnePlus Red Cable lidmaatschap programma

OnePlus heeft ook een nieuw lidmaatschapprogramma gelanceerd, gecreëerd voor de community en door de comminty – aldus OnePlus. Het Red Cable programma is ontwikkelt voor de OnePlus community om voordelen en privileges te kunnen behalen. Het lidmaatschapsprogramma werd twee jaar geleden opgestart in India. Afgelopen maand maakte de fabrikant bekend dat het OnePlus Red Cable programma ook naar Europa komt – waaronder Nederland.

Leden van de Red Cable Club kunnen genieten van tal van voordelen, waaronder directe kassakorting op geselecteerde producten en gratis verzending. De korting geldt bijvoorbeeld voor accessoires zoals de OnePlus Buds oordopjes. Het werkt met een puntensysteem, je begint als ‘Explorer’. Naarmate je meer OnePlus producten hebt aangeschaft wordt je een ‘Insider’, waarna je kunt doorgroeien tot de ‘Elite’ en uiteindelijk tot ‘Supreme’. Hoe hoger het niveau dat je behaald, hoe meer privileges en korting je kunt krijgen.

OnePlus 10 Pro specificaties

De OnePlus 10 Pro wordt hoogstwaarschijnlijk uitgerust met een 6,7” AMOLED display met een 120Hz refresh-rate. Er wordt een ponsgat gemaakt voor de selfiecamera. Deze wordt in de linker bovenhoek gesitueerd en herbergt mogelijk een 32 megapixel beeldsensor. Dat is een heuse upgrade ten opzichte van de 16MP selfiecamera die in z’n voorganger werd toegepast.

Op de achterzijde wordt een triple-camera geplaatst die samen met de flitser in een vierkante opstelling is geplaatst. Deze camera configuratie lijkt ongewijzigd te blijven. Het camerasysteem bestaat uit een 48MP hoofdcamera, een 50MP ultra-groothoek camera en een 8MP telefoto camera met 3x optische zoom en 30x digitale zoom. Video’s kunnen in een ultrahoge 8K resolutie @ 30 fps worden vastgelegd.

Over de chipset bestaat nog enige onduidelijkheid. Normaliter rust OnePlus haar topmodellen uit met een Qualcomm SoC. Zodoende dat velen er vanuit gaan dat de nieuwe Snapdragon 8 Gen 1 onder de motorkap van de OnePlus 10 Pro zal worden geplaatst. Er zijn echter ook signalen dat de Chinese fabrikant ditmaal kiest voor de Dimensity 9000 SoC, van de Taiwanese producent MediaTek. Deze processor is goedkoper en levert iets minder krachtige prestaties als de Snapdragon tegenhanger. Desondanks levert deze SoC ook hoogstaande prestaties.

Van de nieuwe OnePlus smartphone worden twee geheugenvarianten verwacht. Standaard zal er 8GB/128GB geheugen worden ingebouwd. Daarnaast wordt er een extra geavanceerde variant verwacht met 12GB/256GB geheugen.

Ten slotte zal OnePlus de nieuwe 10 Pro uitrusten met een krachtige batterij. Verwacht wordt dat het nieuwe topmodel over een 5.000 mAh batterij beschikt met ondersteuning voor maar liefst 80W bedraad opladen en 50W draadloos opladen. Dat zou opnieuw een stap voorwaarts zijn, zo biedt de OnePlus 9 Pro ondersteuning voor 67W Warp Charge technologie.

Qua specs lijkt het nieuwe model erg op het oude model, het scherm blijft ongewijzigd en ook de camera configuratie lijkt grotendeels gelijk aan vorig jaar. Mogelijkerwijs heeft OnePlus nog een aantal verrassingen in petto waar men nu nog geen weet van heeft.

Zo heeft het bedrijf afgelopen jaar te kennen gegeven aan nieuwe camera technologieën te werken met Hasselblad, het gaat om nieuwe features genaamd ‘Super Panoramic Camera’ en ‘Bionic Lens (T-Lens)’. Mogelijkerwijs dat we deze nieuwe innovaties in de OnePlus 10 Pro terug zullen zien.

Lang hoeven we niet meer te wachten, komende dinsdag 11 januari zal OnePlus alle details uit de doeken doen. Op dat moment zal het toestel in China worden gelanceerd. In Europa moeten we nog wat langer geduld hebben, vermoedelijk kunnen we de 10 Pro in Nederland vanaf maart/april 2022 kopen. Je mag er overigens vanuit gaan dat het Europese model eveneens in de kleuren groen ‘Emerald Forest’ en zwart ‘Volcanic Black’ zal verschijnen.

Zodra de telefoon in China is gelanceerd, zullen ook de eerste hands-on reviews op internet verschijnen. Tegen die tijd zal LetsGoDigital een eerste indruk schrijven, op basis van de bevindingen van onze Chinese collega’s. Rond april zal er een in-depth OnePlus 10 Pro review volgen, waarin we ook dieper in kunnen gaan op de presaties en tekortkomingen van het toestel.